Sunumlarınızı Daha Kısa Sürede Hazırlayabileceğiniz Yapay Zeka Araçları

Eğitim ve iş hayatında sıkça yapmak zorunda olduğumuz işlerden birisi sunum hazırlamak. Artık yapay zekâ teknolojisi sayesinde bu iş eskisinden çok daha kolay halledilebiliyor.

Sizin yerinize birçok işlemi saniyeler içinde gerçekleştiren ve verdiğiniz talimatlara uygun sunum dosyalarını kısa bir sürede hazır hale getiren yapay zeka araçları ile hem vakit hem de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bu yazımızda sunum hazırlarken hayatınızı kolaylaştıracak en kullanışlı AI araçlarını sizin için sıralıyoruz.

Sunum Hazırlamak İçin Kullanılan En İyi 6 Yapay Zekâ Aracı

Decktopus

Slides AI

Gamma AI

Designs AI

Beautiful AI

Lumane5

1. Decktopus

Saniyeler içinde sizin yerinize sunum hazırlayan bu aracı kullanmak için kendi websitesine girip karşınıza çıkan istem çubuğuna hazırlamasını istediğiniz sunuma ilişkin detayları girmeniz yeterli oluyor.

Onay tuşuna bastığınızda uygulama sisteme giriş yapmanızı istiyor. Mail adresi ve şifre ile üyelik hesabı oluşturabileceğiniz gibi Google hesabınızla giriş yapma imkânınız da mevcut. Bu aşamadan sonrasını sadece siteye üye olanlar görüntüleyebiliyor.

Ana sayfayı incelediğimizde kullanım alanları menüsünde satış, pazarlama, eğitim, seminer, konferans gibi çeşitli alanlara yönelik bir araç olduğunu görüyoruz.

‘Solutions’ sekmesinde ise bu aracın sunduğu çözümler sıralanıyor. Bu çözümler arasında slayt şeklindeki sunum dosyaları, portfolyolar, funnel, form ve teklifler gibi farklı seçenekler mevcut.

Taslaklar seçeneğinde ise farklı sektörlere ve kullanım amaçlarına uygun slayt şablonlarının olduğu görülüyor. Seçtiğiniz amaca yönelik şablonlardan birinde istediğiniz formatta sunum hazırlama imkânınız var.

Bu aracı kullanmak için ücretli üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yıllık veya aylık olarak sunulan farklı içeriklere sahip paketlerden dilediğinizi seçebilirsiniz.

Seçmiş olduğunuz pakette sunulan kredileri sunumlarınızı hazırlarken dikkatli kullanmanız gerekiyor. Standart paketlerde sunuma tek kişi erişebilirken kapsamlı paketlerde aynı sunuma ekip arkadaşlarınız da erişebiliyor. Ayrıca Business AI paketini alan kullanıcılara ekstra özellikler de sunuluyor.

2. SlidesAI

Slayt şeklindeki sunumlarınızı yapay zekâ desteğiyle dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Bunun için Türkçe destekli Slides AI’yi deneyebilirsiniz. Eklenti olarak kurabileceğiniz bu yapay zekâ aracını Google Slaytlar ile kullanmanız mümkün.

Eklentinin nasıl yükleneceği kendi sitesinde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra slayt oluşturma sayfasında ‘extensions’ bölümünden SlidesAI’yi seçmeniz gerekiyor.

Bu kısımda ‘generate slides’ ve ‘magic write’ seçimleri sizi karşılıyor. ‘Generate slides’a tıkladığınızda yapay zeka aracının düzenleyicisine erişim sağlayabiliyorsunuz.

Bu düzenleyicide sunumda anlatacağınız konulara ilişkin önceden hazırlamış olduğunuz metni girmeniz gereken bir alan bulunuyor. Metni buraya yapıştırdıktan sonra sunum türünü, slayt sayısını, görsel olup olmayacağını, teşekkür mesajı ekleyip eklemeyeceğinizi seçebiliyorsunuz.

Sol tarafta yer alan menüden ‘themes’ seçeneğine tıkladığınızda ise karşınıza farklı şablon önerileri sunuluyor. Bunlardan beğendiğiniz herhangi birini seçerek ilerleyebilirsiniz.

‘Oluştur’ butonuna bastığınızda sunumunuzun hazırlanması birkaç dakika sürüyor. Bu süre tamamlandığında Google Slaytlar’da açmış olduğunuz dosyada sayfalar halinde oluşturulan slaytlar sıralanıyor. Bu slaytlar üzerinde istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

İçerikleri daha kaliteli hale getirmek için ise yine eklenti kısmından Slides AI’ye giderek Magixc Writer aracını kullanmayı deneyebilirsiniz.

3. Gamma AI

Gamma App olarak da bilinen bu araç ücretsiz bir şekilde üye olup deneyimleyebileceğiniz bir yapay zeka uygulaması. Google hesabınızla veya bilgilerinizi girerek kolayca giriş yapabiliyorsunuz.

Üye olduktan sonra uygulama size kullanım amacınıza yönelik birkaç soru soruyor. Bu soruları cevapladıktan sonra ise yapay zeka sohbet botu sizi karşılıyor.

‘Bugün ne tarz bir dosya oluşturmak istersin?’ sorusuyla gelen araç üç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler sunum, belge ve websitesi olarak sıralanıyor. ‘Sunum’ seçeneğine tıkladığımızda bizden bir konu belirtmemizi istiyor. Bu işlemleri bir diyalog şeklinde gerçekleştirmesi uygulamayı daha eğlenceli ve akıcı hale getiriyor.

Seçtiğiniz konu ile ilgili outline önerisini karşınıza çıkıyor. Bu outline’ı düzenleyebiliyorsunuz. Dil seçimini kendiniz yapabildiğiniz bu ekranda Türkçe olarak da yeni alt başlıklar ekleyip uygulamanın sunduğu başlıkları değiştirme imkânınız var.

Bir sonraki adımda Gamma size tema önerileri sunuyor. Temaları kendi istekleriniz doğrultusunda düzenleyebilir, farklı yazı tipi ve renkleri deneyebilirsiniz. ‘Surprise me’ butonuna basarak tema seçimini uygulamaya bırakabilirsiniz.

‘Continue’ dediğinizde Gamma AI’nin sizin için hazırlamış olduğu sunuma siz bile inanamayabilirsiniz. Sadece birkaç saniyede, uygun görselleri ve metinleri seçerek ihtiyacınız olan sunumu hazırlıyor.

Ekranın sol kısmında slaytların her biri ayrı sayfalar halinde görülürken sağ tarafta ise düzenleme yapmak için kullanabileceğiniz araçlar bulunuyor.

Gamma AI ile oluşturduğunuz slaytı sağ üst kısımda yer alan üç nokta şeklindeki butona tıklayıp ‘export’u seçerek bilgisayarınıza PDF veya PowerPoint formatında kaydedebilirsiniz.

4. Designs AI

Sadece sunum hazırlama değil logo tasarlama, metin oluşturma, video ve görsel düzenleme, sosyal medya içerikleri hazırlama ve ses düzenlemeleri gibi işlemlerde de yararlanabileceğiniz Designs AI çok fonksiyonlu yapay zekâ araçları arasında yer alıyor.

Ücretsiz sunum hazırlama aracına baktığımızda bizi farklı sunum örneklerinin karşıladığını görüyoruz. ‘Generate new’ diyerek yeni bir sunum hazırlama sürecini başlatabiliyorsunuz.

Bu seçeneğe tıkladığınızda karşınıza farklı işlem önerileri çıkıyor. Dilerseniz boş bir sayfa, Instagram gönderisi, story şablonu, Facebook gönderisi, kart, Instagram reklamı, alıntı gibi çalışma dosyaları açabilirsiniz.

Template bölümünden farklı kategoriler için hazırlanmış şablonları inceleyebilir, dashboard’da bulunan arama çubuğuna ‘presentation’ yazarak sunum şablonlarına ulaşabilirsiniz.

Bu menüde yer alan ‘wizard’ sekmesi size dosya içeriğini oluşturma konusunda katkı sağlıyor. Dosya türü, konu, başlık, metin seçimlerini yapıp ‘oluştur’ dediğinizde istediğiniz tarzda bir tasarım veya şablon otomatik olarak uygulama tarafından oluşturuluyor.

5. Beautiful AI

İş yerlerinde ekipçe yaşanan zaman kaybı sorununun önüne geçmek için geliştirilen bir sunum hazırlama aracı olarak Beautiful AI karşımıza çıkıyor. Bu uygulama ile birkaç dakikada istediğiniz sunumu hazırlamanız mümkün oluyor.

Yüzlerce akıllı şablondan dilediğinizi seçip düzenleme imkânınız var. Akıllı şablon seçimleri arasında maddelemeler, metinler, metinli fotoğraflar, ajanda, geçiş slaytı, grafikler, istatistikler, etkileyici slayt tasarımları, karşılaştırma şablonları ve çok daha fazlası bulunuyor. Bunların her birini ihtiyacınıza göre slayt olarak kendi dosyanıza ekleyebiliyorsunuz.

Akıllı şablonların en önemli avantajı içeriğe uygun ekleme/ çıkarma yapılabiliyor olması. Yani normal şartlarda ekibinizi tanıttığınız bir slaytta çalışanların fotoğraflarını ve isimlerini manuel olarak eklemeniz gerekiyor.

Akıllı şablonda ise bu slaytta çalışırken ‘add member’ yani ‘üye ekle’ seçeneği çıkıyor ve tek tıkla yeni üye slayttaki yerine yerleştiriliyor. Size sadece bu yeni objeyi özelleştirmek kalıyor. Benzer durum funnel, grafik ve istatistik oluşturma işlemleri için de geçerli. Tema olarak da istediğiniz konsepti seçebiliyorsunuz.

Boş sayfada çalışırken bile ekleyeceğiniz görsel ve yazıların konumlandırılmasına ilişkin farklı önerileri hızlı bir şekilde alt tarafta açılan menüden deneyimleyebiliyorsunuz. Bu bilgiler ışığında Beautiful AI’ın son derece kullanışlı bir sunum hazırlama aracı olduğunu söylemek mümkün.

6. Lumane5

Çok yönlü yapay zeka araçlarından bir diğeri olan Lumen5 de sunum hazırlamak için kullanılabiliyor. Yüzlerce özelleştirilebilir tasarım arasından yapacağınız seçimlerle hızlı ve kolay bir biçimde sunumlarınızı hazırlama imkânınız oluyor.

Daha çok video düzenleme amacı ile tercih edilen Lumen5 ile video tarzındaki sunumlarınız için kullanışlılık sağlıyor. Yeni bir dosya hazırlamak için giriş yaptığınızda sizden tema ve içerik türü için seçim yapmanız isteniyor. Facebook gönderisinden Instagram hikayesine birçok seçim yapma şansınız var.

İçerik türünü belirledikten sonra URL yapıştırarak veya manuel biçimde yazarak videoda bulunmasını istediğiniz metni girebiliyorsunuz. Bu metinler slaytlara bölüştürülerek video haline getiriliyor. Üstünde yapacağınız düzenlemelerle sunumlarınızı geliştirmek ise her zamanki gibi sizin elinizde!