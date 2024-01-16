Hayvanların Türünü Gösteren Akıllı Dürbün Swarovski Optic AX Visio Özellikleri ve Fiyatı

Swarovski Optik, CES 2024 fuarında dünyanın ilk akıllı dürbünü olan AX Visio'yu tanıttı. Bu akıllı dürbün, yapay zeka kullanarak nesneleri tanımlayabilen, fotoğraf ve video çekebilen, ayrıca görüntüyü canlı olarak yayınlayabilen birçok özelliğe sahip.

Swarovski Optic AX Visio Özellikleri

SWAROVISION: Swarovski'nin en gelişmiş optik teknolojisi, üstün görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve gerçekçi renk sunar.

Swarovski'nin en gelişmiş optik teknolojisi, üstün görüntü kalitesi, yüksek kontrast ve gerçekçi renk sunar. 10x büyütme : Uzaktaki nesneleri yakından görmenizi sağlar.

: Uzaktaki nesneleri yakından görmenizi sağlar. 32 mm objektif lens çapı : Daha fazla ışık toplayarak düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlar.

: Daha fazla ışık toplayarak düşük ışık koşullarında daha iyi performans sağlar. 95% ışık geçirgenliği: Parlak ve net görüntüler sağlar.

Parlak ve net görüntüler sağlar. AI tanımlama: Dürbününüzün gördüğü nesnenin türünü belirlemenize yardımcı olur.

Dürbününüzün gördüğü nesnenin türünü belirlemenize yardımcı olur. Paylaşım özelliği: Gördüğünüz görüntüleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır.

Gördüğünüz görüntüleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanıza olanak tanır. Akıllı telefon uygulaması: Ayarlarını kontrol etmenize, fotoğraf ve video çekmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Ayarlarını kontrol etmenize, fotoğraf ve video çekmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır. Su geçirmez ve toz geçirmez: Zorlu hava koşullarında bile kullanmanıza olanak tanır.

Zorlu hava koşullarında bile kullanmanıza olanak tanır. Darbe dayanıklı: Düşme veya çarpma durumunda hasar görmesini önler.

Düşme veya çarpma durumunda hasar görmesini önler. Ayarlanabilir göz mesafesi: Farklı kullanıcılar için rahat bir görüş alanı sağlar.

Farklı kullanıcılar için rahat bir görüş alanı sağlar. Ayarlanabilir diopter: Farklı görüş keskinliği gereksinimlerini karşılamak için dürbünü ayarlamanıza olanak tanır.

Farklı görüş keskinliği gereksinimlerini karşılamak için dürbünü ayarlamanıza olanak tanır. Çıkarılabilir kapak: Dürbününüzü toz ve kirden korumaya yardımcı olur.

AX Visio, kullanıcıların baktıkları kuşun türünü tespit edebilme yeteneğine sahip bir teknolojidir. AX Visio'nun çalışma şekli basittir.

Kullanıcılar, dürbünlerini bir kuşa doğrulturlar, görüntüyü odaklarlar ve ardından işlem düğmesine basarlar. Sistem birkaç saniye içinde Merlin Bird ID veri tabanından gerekli verileri çeker ve kuşun adını görüntünün üstüne yerleştirir.

AX Visio, Merlin Bird ID veri tabanı ile birlikte çalışarak 9.000'den fazla kuş türünü tanıyabilir. Bu veri tabanı, dünyanın en büyük kuş tanıma veri tabanlarından biridir.

Bu veri tabanı, 500 milyondan fazla kuş fotoğrafını içerir. AX Visio, veri tabanını kullanarak kuşun türünü doğru bir şekilde tespit edebilir. Bir kuşun beklenmedik bir durumda görülmesi durumunda tahminin kesinlik derecesini gösterebilir.

Swarovski'nin AX Visio akıllı dürbünü, kuş gözlemciliği için tasarlanmış olsa da, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Dürbün, göz mercekleri arasında yer alan bir "Doğanın Gizemlerini Açan Tekerlek" ile çeşitli özellikler arasında geçiş yapmayı sağlıyor.

Bu özellikler arasında, yerleşik Mammal, Dragonfly ve Butterfly ID veritabanlarına bağlanan bir "Yaban Hayatı Kimliklendirme" sürümü de bulunuyor.

AX Visio, eşleştirilmiş bir akıllı telefona resim ve video göndermeyi de mümkün kılıyor. Bu, kullanıcıların gözlemlerini "Doğanın Anıları" olarak arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarını veya bilimsel araştırmalar için kaydetmelerini kolaylaştırıyor.

Buna ek olarak; sistem aynı zamanda gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz özel veritabanları için alan içeren odaklama tekerleği ile genişletilebilir olacak şekilde de tasarlanmış.

Swarovski'nin AX Visio akıllı dürbünü, keşif paylaşımı özelliği ile kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Bu özellik sayesinde, dürbün sizdeyken gördüğünüz bir şeyi yanınızdakilerin de kolayca görmesini sağlayabilirsiniz.

Swarovski Optic AX Visio, yüksek kaliteli görüntüler ve gelişmiş akıllı özellikler sunan mükemmel bir akıllı dürbündür. Doğayı keşfetmek isteyenler için oldukça profesyonel bir kullanım sağlar.

Swarovski Optic AX Visio Fiyatı

Swarovski Optic AX Visio'nun fiyatı 4.799 ABD doları veya mevcut kur ile 144.000 Türk Lirası olarak açıklandı. Yüksek bir fiyat olsa da AX Visio'nun sunduğu özellikler düşünüldüğünde uygun bir fiyat olarak kabul edilebilir.

Ürünün TL fiyatı şu an için tahmini ve mevcut kur üzerinden verilmiştir. Olası bir kur değişikliği veya ürün fiyatı belli olduğu zaman buradan bilgi vermeye devam edeceğiz.