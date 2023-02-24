Sinema tarihinin en karizmatik oyuncularından biri olan Robert De Niro, oyunculuğu ile pek çoğumuzun gönlünde taht kurmuş bir sanatçıdır. Çok önemli filmlerde rol alan Robert De Niro kuşkusuz çok başarılı işler çıkarmıştır. 1943 doğumlu olan ünlü aktör 55 yıldan fazla bir süre boyunca oyunculuk mesleğini icra etmiştir. Biz de sizler için Robert De Niro filmleri içerisinden seçtiğimiz en iyi yapımları listeledik. Usta oyuncunun en iyi filmlerini keşfedin ve izlenecekler listesine bu yapımları eklemeyi unutmayın.

Gelmiş Geçmiş En İyi Robert De Niro Filmleri

The Godfather, Part II (1974)

Taxi Driver (1976)

Raging Bull (1980)

The King of Comedy (1983)

Once Upon A Time in America (1984)

Goodfellas (1990)

Awakenings (1990)

Heat (1995)

Jackie Brown (1997)

Machete (2010)

Limitless (2011)

The Intern (2015)

The Irishman (2019)

Joker (2019)

The Godfather, Part II (1974)

Dünya üzerinde The Godfather’ı duymayan yoktur herhalde değil mi? Gelmiş geçmiş en iyi filmlerden biri olarak gösterilen Godfather serisinin ikinci filminde Robert De Niro, Vito Corleone’nin gençlik halini canlandırıyor. Robert De Niro’nun adını tüm dünyaya duyurduğu film The Godfather, Part II’dir diyebiliriz. Bu filmden sonra usta oyuncu kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmaya başladı.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall IMDB Puanı: 9.0

Taxi Driver (1976)

Martin Scorsese'nin yönettiği bu film ikonik repliklere ve sahnelere sahiptir. Manhattan'da geceleri taksi şoförlüğü yapan bir adamın hikayesine tanıklık ediyoruz. Yozlaşmış bir dünyada kendi adaletini sağlamaya çalışan bu taksi şoförü zihinsel olarak zor bir süreçten geçmektedir.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd IMDB Puanı: 8.2

Raging Bull (1980)

Bir diğer Martin Scorsese imzasına sahip olan Raging Bull, efsanevi boksör Jake LaMotta’nın biyografisidir. Dünya Orta Sıklet Boks Şampiyonu unvanı sahibi olan Jake LaMotta’nın yaşam öyküsünü izliyoruz. Robert De Niro’nun bu filmdeki performansı ona Oscar ödülü kazandırmıştır.

Tür : Biyografi, Dram, Suç

: Biyografi, Dram, Suç Oyuncular : Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci

: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci IMDB Puanı: 8.2

The King of Comedy (1982)

Martin Scorsese ve Robert De Niro ikilisini daha pek çok filmde göreceğiz gibi. Dilimize “Kahkahalar Kralı” şeklinde çevrilen bu yapım Rupert Pupkin isimli bir komedyenin hayatını konu alıyor. Pek başarılı bir komedyen olmayan Pupkin’in hayattaki en büyük arzusu iyi bir komedyen olmaktır. Öyle ki başarılı olmak ve dikkatleri üzerine çekmek için her şeyi yapabilecek potansiyeldedir.

Tür : Komedi, Suç, Dram

: Komedi, Suç, Dram Oyuncular : Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott

: Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott IMDB Puanı: 7.8

Once Upon A Time in America (1984)

New York'taki Yahudi mafya dünyasını anlatan bu film 1920'lerden 1960'lara kadar uzanan bir dönemi ele alıyor. Pek çok yasa dışı işin yapıldığı bu film Amerika’nın oldukça karanlık bir dönemini bizlere yansıtıyor. Oldukça ağır bir film olan “Bir Zamanlar Amerika” 3 saat 49 dakikalık uzunluğu ile bazı bünyeleri biraz yorsa da muhakkak izlenmesi gereken bir eser.

Tür : Suç, Dram

: Suç, Dram Oyuncular : Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern IMDB Puanı: 8.3

Goodfellas (1990)

Bu yapım Martin Scorsese ve Robert De Niro ikilisinin en meşhur filmidir. Gerçek hayattan uyarlanan bu film tıpkı Bir Zamanlar Amerika’daki gibi suç ve gangsterler ile dolu bir filmdir. Oyunculukların adeta göz doldurduğu bu film kült bir klasiktir.

Tür : Biyografi, Suç, Dram

: Biyografi, Suç, Dram Oyuncular : Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci IMDB Puanı: 8.7

Awakenings (1990)

Robert De Niro’nun -bence- en duygusal filmi olan Awakenings son derece dokunaklı bir hikayeye sahiptir. Oldukça kötü bir hastalığa yakalanan insanlara çare olmayı amaçlayan bir nöroloğun hikayesine tanıklık ediyoruz. Yıllar süren çalışmalar sonunda neredeyse mucizevi denebilecek bir ilaç keşfedilir. Hastalığın semptomlarını büyük ölçüde ortadan kaldıran bu ilaç pek çok hastaya çok iyi gelir ve hastalar tekrardan yaşama tutunurlar. Ancak her şey bu kadar güzel gitmez. İlacın da yan etkileri ortaya çıkar ve hüzünlü bir süreç başlar. Umut ve inanç gibi çok temel konular hakkında uzun uzun düşünmenizi sağlayacak bu film sizi pek çok kez ağlatabilir.

Tür : Biyografi, Dram

: Biyografi, Dram Oyuncular : Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner

: Robert De Niro, Robin Williams, Julie Kavner IMDB Puanı: 7.8

Heat (1995)

Al Pacino ve Robert De Niro ikilisini bir arada gördüğümüz bu film sırf bu iki ustayı aynı yapımda görmek için bile izlenebilir. Los Angeles'taki bir banka soygununu konu alan bu filmde Robert De Niro hırsız, Al Pacino ise polis rolünde.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer IMDB Puanı: 8.3

Jackie Brown (1997)

Bir Tarantino filmi olan Jackie Brown oldukça ilginç bir filmdir. Jackie Brown hostestir ve bir uyuşturucu kaçakçısı ile işbirliği yapar. Polisler tarafından yakalandıktan sonra da işler karışır ve olaylar gelişir.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Robert De Niro

: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Robert De Niro IMDB Puanı: 7.5

Machete (2010)

Aksiyon, kan ve vahşet dolu bir film olan Machete Robert De Niro’nun yer aldığı en hareketli film olabilir. Nabzın hiç düşmediği bu filmde bazı aksiyon ve vahşet sahneleri absürt seviyelere ulaşmaktadır. Danny Trejo’yu Danny Trejo yapan film hiç şüphesiz Machete’dir.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Robert De Niro

: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Robert De Niro IMDB Puanı: 6.6

Limitless (2011)

Esrarengiz bir hap sayesinde beyninin %100’ünü kullanabilen bir adamın hikayesi konu alınıyor. Beyninin tüm kapasitesini kullanabilen birinin neler yapabileceğini anlatan bu film aksiyon ve bilim kurgunun kesiştiği hoş bir film.

Tür : Bilim Kurgu, Gerilim

: Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish

: Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish IMDB Puanı: 7.4

The Intern (2015)

The Intern, diğer Robert De Niro filmlerinden çok daha farklı bir yapımdır. Komedi türündeki bu filmde Robert De Niro emekli olmuş ancak çalışmak isteyen yaşlı bir adamı canlandırır. Güzel oyuncu Anne Hathaway ise moda alanında bir e-ticaret sitesi sahibi olan bir kadına hayat veriyor. Bu emekli adam bahsi geçen şirkete stajyer olarak giriş yapar. Hayata ve tecrübeye dair pek çok şey öğrenebileceğimiz bu film adeta tatlı bir tebessüm gibi.

Tür : Komedi, Dram

: Komedi, Dram Oyuncular : Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo

: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo IMDB Puanı: 7.1

The Irishman (2019)

Martin Scorsese ve Robert De Niro ikilisinin daha kaç filmi var dersiniz? The Irishman ile bu ekip artık üç kişi oluyor. Al Pacino’nun da dahil olmasıyla birlikte kadro mükemmel bir hal alıyor. Bir Zamanlar Amerika kadar olmasa da 3 saat 29 dakikalık upuzun bir film bizleri bekliyor. Robert De Niro’nun son son eserlerinden biri olan The Irishman kesinlikle izlenmeye değer bir film.

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

IMDB Puanı: 7.8

Joker (2019)

Joker filmleri içerisinde en bilineni olan bu filmde Robert De Niro gibi usta bir oyuncuyu görmek bizleri çok memnun etti. 2019 yapımı Joker filminde The King of Comedy nüanslarını yakalamak son derece keyifliydi. Son zamanların en çok beğenilen çizgi roman karakteri olan Joker’e farklı bir boyut kazandıran bu filmde Robert De Niro’yu az görsek de öz görüyoruz diyebiliriz.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz IMDB Puanı: 8.4

En iyi Robert De Niro filmlerini sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz sizler için faydalı olmuştur. Siz Robert De Niro’nun oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Sizin favori Robert De Niro filminiz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.