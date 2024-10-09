TeamSpeak 3 Türkçe Yama

Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması.

Oğuzhan Arslan - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. Programı daha iyi ve verimli şekilde kullanmak istiyorsanız, Türkçe yama dosyalarını tamamen ücretsiz bir şekilde indirip, programa uygulayabilir ve programı Türkçe olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

En popüler toplu olarak sesli iletişim programları arasında yer alan TeamSpeak 3, artık online oyun oynayan her oyunsever için vazgeçilmez bir hâl almış. Programı yeni kullanmaya başlayan ve İngilizce bilmeyen oyunseverler adına Türkçe yamayı indirip, programı daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar bu yama sayesinde popüler mesajlaşma ve konuşma uygulaması olan TeamSpeak 3'ü Türkçe olarak kullanabilecekler. Yıllardır oyun dünyası tarafından da kullanılan başarılı program, Türkçe yaması ile birlikte Türk oyuncuları kendine hayran bırakıyor.