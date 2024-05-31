50 MP Ön Kameralı Tecno Camon 30 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Tecno Camon 30 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte etkileyici işlevlere sahip akıllı telefon modeli!
50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Tecno Camon 30 özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, Tecno'nun yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor?
Bu rehberde MWC 2024 etkinliğinde tanıtılan Tecno Camon 30'un ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte söz konusu telefona dair merak edilen detaylar!
Tecno Camon 30 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 393 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G99 Ultimate
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik
- Ön Kamera: 50 MP geniş açılı
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 70W
- Yazılım: Android 14 tabanlı HIOS 14
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Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Gelişmiş göz takip teknolojisini destekleyen ön kamera otomatik odaklama özelliğini de içeriyor. Görüntülü görüşme esnasında arka plan çok kolay bir şekilde değiştirilebiliyor ve AI güzelleştirme özelliği etkinleştirilebiliyor.
Görüntülü görüşme yaparken aynı zamanda arka kamera kullanılarak video kaydı yapılabiliyor. Bu sırada ekran ikiye bölünüyor. Ekranın bir kısmında karşıdaki kişiyi görebiliyorken diğer kısmında ise arka kameranın kadrajını görebiliyorsunuz. Bu kullanışlı özellikleri yukarıda yer alan tanıtım videosundan görebilirsiniz.
Gücünü MediaTek Helio G99 Ultimate işlemcisinden alan telefonda yeni bir soğutma sistemi mevcut. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen telefonda iki adet stereo hoparlör bulunuyor. Peki, Tecno Camon 30 ne kadar fiyata satılıyor?
Tecno Camon 30 Fiyatı
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Bu rehberde Tecno Camon 30 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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