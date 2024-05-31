50 MP Ön Kameralı Tecno Camon 30 Özellikleri ve Fiyatı

50 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Tecno Camon 30 özellikleri, fiyatı ve tasarımıyla öne çıkıyor. Peki, Tecno'nun yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Bu rehberde MWC 2024 etkinliğinde tanıtılan Tecno Camon 30'un ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte söz konusu telefona dair merak edilen detaylar!

Tecno Camon 30 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2436 piksel

: 1080 x 2436 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI İşlemci : MediaTek Helio G99 Ultimate

: MediaTek Helio G99 Ultimate RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Ön Kamera : 50 MP geniş açılı

: 50 MP geniş açılı Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 70W

: 70W Yazılım: Android 14 tabanlı HIOS 14

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gelişmiş göz takip teknolojisini destekleyen ön kamera otomatik odaklama özelliğini de içeriyor. Görüntülü görüşme esnasında arka plan çok kolay bir şekilde değiştirilebiliyor ve AI güzelleştirme özelliği etkinleştirilebiliyor.

Görüntülü görüşme yaparken aynı zamanda arka kamera kullanılarak video kaydı yapılabiliyor. Bu sırada ekran ikiye bölünüyor. Ekranın bir kısmında karşıdaki kişiyi görebiliyorken diğer kısmında ise arka kameranın kadrajını görebiliyorsunuz. Bu kullanışlı özellikleri yukarıda yer alan tanıtım videosundan görebilirsiniz.

Gücünü MediaTek Helio G99 Ultimate işlemcisinden alan telefonda yeni bir soğutma sistemi mevcut. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen telefonda iki adet stereo hoparlör bulunuyor. Peki, Tecno Camon 30 ne kadar fiyata satılıyor?

Tecno Camon 30 Fiyatı

Tecno Camon 30 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu rehberde Tecno Camon 30 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.