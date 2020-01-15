Tek Tuşla Oynanan Eğlenceli Olduğu Kadar Sinir Bozucu 3 Oyun

Basit bir oyun sizi video oyunlarına bağımlı hâle getirebilir. Tek tuşla oynanan oyunlar dışarıdan bakıldığında size çok basit gibi görünebilir -öyle de- ama bu oyunlardan birini oynamaya başladığınızda, cazibelerine karşı koyamayarak hem eğlenceli hem de sinirli zamanlar geçirmek zorunda kalacaksınız.

Bu listedeki oyunlar, mobil veya masaüstü fark etmeksizin ofiste, okulda ve benzeri yerlerde oynayabileceğiniz, bazı durumlarda stres atabileceğiniz bazı durumlarda ise stres topuna dönebileceğiniz oyunlardır. Bir sonraki molanız için, ne kadar çıldırtıcı olursa olsun, elinizi üzerinden hiç çekemeyeceğiniz ve oynamaya doyamayacağınız oyunlardan birini denemeye hazır mısınız?

Canabalt’ı seviyorsanız, Space Is Key isimli bu oyun tam size göredir. Minimalist grafiklere sahip bu oyunda küçük bir blok olarak başlıyorsunuz. Oyundaki amacınız, space tuşunu kullanarak çeşitli engelleri zıplayarak -bazen de hiçbir şey yapmayarak- aşmaktır. Basit gibi mi görünüyor? Hayır, hiç de göründüğü gibi değil! Bu engeller bazen hareket edebiliyor. Doğru zamanda space tuşuna basmanız imkânsıza yakın bir hâle gelebiliyor. Bütün bunların yanı sıra, oyun sizi tam olarak sinir krizine sokmak istemiyor olmalı. Bir bölümde yandığınızda oyun en baştan değil, yandığınız yerden başlıyor.

Magnetized’in Space Is Key adlı oyuna nazaran daha sinir edici olduğunu itiraf etmeliyiz. Yol boyunca kendinizi hareket ettirmek için önünüze bir veya birden fazla mıknatıs çıkacaktır. Bu mıknatıslarla temas kurmak için farenizin birinci tuşunu kullanmalısınız. Oyunun fiziği sağlam olduğundan bazı bölümlerde çıldırma seviyesine gelebilirsiniz. Oyunda toplamda ne kadar öldüğünüzü imlecin hemen yanından öğrenebilirsiniz.

En aşağıdan başlayarak yukarıya doğru tırmanmak, peşinizden gelen lazer ışınından ve önünüze çıkan çeşitli engellerden sıyrılmak kulağa yeterince zor geliyor mu? Gideceğiniz yönü yeterince hızlı ve iyi bir şekilde ayarlayamadığınızda karşınıza engel çıkar ve ölürsünüz. Hareket etmezseniz de ölürsünüz çünkü hemen arkanızdan gelen bir lazer ışını var. Tuşa veya ekrana ne kadar çok basılı tutarsanız, o kadar hızlı zıplarsınız. Tekrar etmemizde fayda var: Gideceğiniz yönü yeterince iyi hesaplayamazsanız önünüze bir engel çıkar ve ölürsünüz. Siz tırmandıkça lazerin de hızlandığını aklınızda bulundurmanız gerekir.