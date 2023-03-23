Telefon Arama Yapmıyor, Çözümü Nedir?

Telefon arama yapmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde diğer insanlarla iletişim kurulamamasına yol açan sorunun çözülmesini sağlayabilecek yöntemler yer alıyor.

Hayatımızın bir parçası hâline gelen telefonlarda ara sıra bazı problemler meydana gelebiliyor. Bunlar arasında telefon ile kimseyi arayamıyorum sorunu da yer alıyor. Eğer siz de böyle bir sorun ile karşı karşıya kaldıysanız aşağıda yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Telefon Arama Yapmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Uçak modunu devre dışı bırakın.

Sinyal gücünü kontrol edin.

SIM kartı kontrol edin.

Telefonu kapatıp açın.

Virüs taraması yapın.

Ödenmemiş faturanın olmadığından emin olun.

GSM operatörüyle iletişime geçin.

Telefonu sıfırlayın.

Uçak Modunu Devre Dışı Bırakın

Uçak modu aktifken mobil veri ve şebeke devre dışı bırakılır. Bu, diğer insanların size ulaşamayacağı ve hiçbir şekilde arama yapamayacağınız anlamına gelir. Dolayısıyla arama yapamama sorunu, uçak modunun etkin olmasından kaynaklanabilir.

Söz konusu yöntemi uygulamak için iki farklı yöntem bulunuyor. İster ayarlar sayfası üzerinden "Kablosuz bağlantı ve ağlar" kategorisine girebilir ve uçak modunu kapatabilir isterseniz bildirim panelinden devre dışı bırakabilirsiniz. Parmağınızı ekranın üst kısmından aşağı doğru sürükleyerek bildirim paneline ulaşabilirsiniz.

Sinyal Gücünü Kontrol Edin

Yeterli miktarda sinyal gücü yoksa arama yapamayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı ekranın üst kısmında yer alan sinyal gücünü kontrol edin. Eğer sinyal gücünde herhangi bir problem yoksa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

SIM Kartı Kontrol Edin

Düzgün şekilde takılmayan SIM kartı, cihaz üzerinden arama yapılamamasına ve diğer kişilerin de sizi arayamamasına yol açar. Telefon kutusundan çıkan SIM kart iğnesi aracılığıyla SIM kartı çıkarıp tekrar takın. Bu işlemi çok dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde SIM kartı yuvasına zarar verebilirsiniz.

Telefonu Kapatıp Açın

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise telefonu kapatıp açmaktır. Bu işlem mobil cihazlarda meydana gelen bazı yazılımsal sorunların düzelmesine yardım edebilir. Güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma menüsüne erişebilirsiniz.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmış olabilir. Bu da telefonda bazı işlemlerin yapılamamasına yol açabilir. Antivirüs uygulamaları sayesinde akıllı telefona kötü amaçlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını öğrenebilirsiniz.

Ödenmemiş Faturanın Olmadığından Emin Olun

Faturalı hata sahipseniz ve ödenmemiş bir faturanız bulunuyorsa arama işlevi kısıtlanmış olabilir. Böyle bir durumda arama yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla faturaları kontrol edin ve ödenmemiş faturanın olmadığından emin olun.

GSM Operatörüyle İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemlerin tamamını denediğiniz hâlde sorun devam ediyorsa GSM operatörüyle iletişime geçebilirsiniz.

Telefonu Sıfırlayın

Telefonu yedekleyin.

Ayarlar menüsünü açın.

Sistem kategorisine girin.

Sıfırlama bölümünü görüntüleyin.

Sıfırlama işlemini uygulayın.

Yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa son çare olarak telefonu sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlamadan önce telefon yedekleme işlemini yaparak veri kaybını önleyebilirsiniz. Yedekleme işleminin ardından ayarlar sayfasını görüntüleyin ve Sistem kategorisine girin.

Sistem kategorisinde yer alan Sıfırlama bölümünü açın. Son olarak telefonu sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Telefon sıfırlandıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Bu yazıda telefon arama yapmıyor, ne yapabilirim sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.