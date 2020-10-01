Günümüzde akıllı telefon fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaştı ve tam da bu noktada onlara her zamankinden daha dikkatli bir şekilde bakmamız gerekebilir. Bu rehberimizde gündelik kullanımda sizi rahatsız eden telefon çiziklerinden kurtulma yolları ile karşınızdayız. Peki telefon çiziklerinden nasıl kurtulursunuz?

Büyüyen akıllı telefon ve tablet ekranları ile birlikte çiziklere karşı riskler de artmış oluyor. Nitekim ne kadar büyük ekran, o kadar yüksek çizilme ya da hasar alma riski demek. Peki akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde oluşan bazı çizikleri nasıl giderebilisiniz?

Telefonlarımızın ekranlarındaki çizikleri giderebilmek için birçok farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan bazıları çok ufak boyuttaki çizikleri kapatmak için olsa da, bazıları daha derin ve belli olan çizikleri örtmeye yarayabiliyor. Bazı yöntemler geçici çözümler üreterek belirli aralıklar ile tekrarlamanız gerekebilir.

Bu yazıda yer alan çizik giderme yöntemleri üzerinde denemeler yaparken çok dikkatli davranmanız gerektiğini hatırlatalım. Yanlış bir adımınız telefonunuzdaki sorunların daha da derinleşmesine ve bazı yeni sorunlarla uğraşmanız sebep olabileceğinden kılavuzumuzu dikkatlice okuyun.

Telefon Çiziklerinden Kurtulma Yolları: Nasıl Kurtulursunuz?

1- Karbonat

Yanlış duymadınız. Karbonat telefon çiziklerinizi kaybetmek için kullanabileceğiniz en etkili malzemelerden bir tanesi. Karbonat ile çizikleri gidermek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.

2 ölçek karbonat ile bir ölçek suyu karıştırın

Krem kıvamını alana kadar karıştırın

Hazırladığınız karışımı çiziklerin üzerine dairesel bir şekilde sürerek uygulayın. Bu işlemi yaparken yavaş ve dikkatli hareket edin.

Sürme işlemi tamamlandıktan sonra temiz bir bez ile karışımı uyguladığını alanı temizleyin.

2- Bitkisel Yağ

Her evde kesinlikle bulunan bitkisel yağın bir damlasını çiziklerinizin üzerine döktüğünüzde çiziklerin geçici olarak kaybolmasını sağlıyormuş. Fakat bu kalıcı bir çözüm değil. Sadece bir makyaj olarak düşünebilirsiniz. Denedikten sonra elde ettiğiniz sonucu bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.

3- Bebek Pudrası

Bebek pudrasına su ekleyerek çiziklerinizi kapatmak için pasta elde edebilirsiniz. İlk sıradaki karbonatın uygulama aşamalarını bebek pudrası içinde uygulayabilirsiniz.

4- Araba Kremleri

Telefonlarımız için olmasa da, arabalar için üretilen bir çok çizik kapama kremi yada pasta bulunuyor. Bunlardan herhangi birini online alışveriş sitelerinde bulabilirsiniz. Hatta arabası olan arkadaşlarınıza sorarak olması durumunda bir kaç damlalık kullanım için isteyebilirsiniz. Bu kremleri ekranınızdaki herhangi bir çiziğe uygulayarak olumlu etkilerini görebilirsiniz. Büyük çizikleri minimum boyuta indirme ve küçük sıyırıkları ise yok etme özelliği olan bu kremler sayesinde telefonunuzu daha mutlu bir şekilde kullanabilirsiniz.

5- Zımpara

İyi bir zımpara kağıdı ile hem telefonunuzun ekranındaki hem de arkasındaki çizikleri giderebilirsiniz. Fakat bu yöntemi çok tercih etmemenizi öneriyorum. Çünkü amatör bir şekilde uygulandığında telefonunuzda çok daha fazla hasar oluşturabilir. Özellikle telefon arkasındaki çizikler için etkili olan yöntem de, zımpara ile çizikleri giderirken çok hassas olmalı ve zımpara kağıdını yumuşak bir şekilde kullanmalısınız. Aksi takdirde telefonunuzda daha fazla çizik oluşturabilirsiniz. Daha önce zımpara kullanmadıysanız bu yöntemi denemeyiniz.

6- Diş Macunu

Yazımızı okuduktan sonra hemen deneyebileceğiniz bir yöntem. Telefon ve tabletleriniz üzerindeki çizikleri giderebilmek için evinizin banyosuna gitmeniz yeterli. Banyodan diş macununu alarak temiz ve yumuşak bir kumaş yada bezin üzerine bir miktar koyun. Daha sonra ekranınızdaki çizikler üzerine sürerek uygulayın.

Bu yöntemdeki kilit nokta ise kullanacağınız diş macunu. Jel halindeki diş macunlarını tercih etmezseniz başarı oranınız daha da yüksek olacaktır. Diş macunu sürme işleminden sonra telefon yada tabletinizin ekranını temiz bir bez ile temizlemelisiniz.

Yazımızdaki yöntemlerden birini denemeden önce telefon ve tabletlerinizin birer fotoğrafını çekerek uyguladıktan sonraki değişim ile birlikte yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. Bu sayede çizikleri gidermek için en etkili olan yöntemi hep birlikte belirleyebiliriz.