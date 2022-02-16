Voicemod Clips ile Windows bilgisayarınızda dilediğiniz gibi videolar düzenleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde birbirinden farklı akıllı telefonlar üretilmeye devam edilirken, rekabette en üst noktaya taşınmaya devam ediyor. Yepyeni telefonlar hem oyunları hem de uygulamaları optimize ederek daha iyi çalıştırırken, kullanıcılar da kusursuz deneyime adeta aşık oluyorlar. Kullanıcılara keyifli videolar düzenleme imkanı veren Voicemod Clips uygulaması da adını akıllı telefonlarda olmazsa olmazlar arasına yazdırdı.

Birbirinden farklı uygulamalar her geçen gün yayınlanmaya devam ederken marketlerdeki uygulamalar arasında da rekabet kaldığı yerden sürüyor. Binlerce farklı geliştirici aylarca geliştirdikleri uygulama ve oyunlar ile milyonlara ulaşmanın yollarını ararken, bazı uygulamalarda kullanıcılara adeta farklı bakış açıları kazandırmaya başladı. Bu uygulamalardan bazıları da Voicemod Clips oldu. Voicemod Clips kullanıcılara hem mobil hem de bilgisayar platformunda videoları düzenleme imkanı veriyor.

Kullanıcılara oluşturdukları videolara komik ses efektleri ekleterek eğlendirmeye çalışan uygulama tamamen ücretsiz yapısı ile ön plana çıkıyor. Kullanıcılar birbirinden farklı videoları komik ses efektleri sayesinde daha eğlenceli bir hale getirebilecekler. Basit bir kullanıma sahip olan ücretsiz yapım, her kitleden kullanıcı tarafından çabucak öğrenilebiliyor.

Voicemod Clips Özellikleri

Videoları paylaşabilme,

Farklı tür de komik ses efektleri,

Oldukça sade bir kullanım,

Basit arayüzler,

Ücretsiz yapı,

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanan uygulama oluşturulan videoları farklı platformlarda da paylaşmaya imkan veriyor. Kullanıcılar oluşturdukları videoları arkadaşlarına da yollayarak onlarında eğlenmesini sağlayabildikleri gibi onları da uygulamayı kullanmaya teşvik edebilirler. Uygulama içerisinde kullanıcılar farklı türde komik ses efektleri ile videoları düzenleyerek alışılmışın dışına çıkabilir, eğlenceli dakikalar yaşayabilirler.

Uygulama günümüzde 100 binden fazla kullanıcı sayesinde Android, iOS, Mac ve Windows platformları üzerinde ücretsiz olarak kullanılıyor. Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden yapım, düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Uygulama yakında alacağı dev güncelleme sayesinde kullanıcılarına özel ses efektlerini de videolara ekleme fırsatı verecek. Kullanıcılar özel ses dosyaları sayesinde kendi ses efektlerini de videolara dahil etmiş olacaklar.

Voicemod Clips İndir

Voicemod Clips video düzenleme uygulamasını hemen marketlerden indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.