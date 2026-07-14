Hepimiz hayatımızın bir döneminde telefonumuzu suya düşürme talihsizliğini yaşamışızdır. Böyle anlarda panikle başvurduğumuz bazı çözüm yolları bulunuyor. Ancak halk arasında doğru bilinen bu yöntemlerin büyük bir kısmı telefonunuzu kurtarmak yerine çok daha ciddi zararlar verebiliyor. Bu içeriğimizde telefonunuz suya düştüğünde asla yapmamanız gereken beş hatayı anlatacağız.

Telefonunuz Suya Düştüğünde Asla Yapmamanız Gereken 5 Hata Ne?

Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu telefonlarını suya düşürdükten sonra profesyonel destek almak yerine kendi çözüm yöntemlerini uygulamaya çalışıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu müdahalelerin birçoğu telefonlarda geri dönülemez problemlere yol açabiliyor.

İşte böyle anlarda yapılan en kritik 5 hata;

Telefonu Açmaya Çalışmak

Telefonumuz suya düştüğünde bozulup bozulmadığını öğrenmek için ilk refleks olarak hemen açmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef bu yapılabilecek en büyük hatalardan biri. Telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye çalışırken ıslak iç bileşenlerde kısa devreye yol açabilirsiniz ve daha da kötüsü anakartı tamamen kullanılamaz hale getirebilirsiniz. Bu nedenle bu gibi durumlarda kesinlikle cihazınızı açmaya çalışmayın.

Telefonu Saç Kurutma Makinesiyle Kurutmak

Bir diğer hata ise saç kurutma makinesi kullanmak. Bu da çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bunu biraz daha açarsak saç kurutma makinesinin üflediği hava suyu dışarı atmak yerine daha da derine itebiliyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Makineden çıkan yüksek ısı telefonunuzun hassas iç bileşenlerine kalıcı zararlar verebiliyor. Yani tam anlamıyla kaş yapayım derken göz çıkarma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Telefonu Şarja Takmak

Belki de en tehlikeli hatalardan birisi bu. Maalesef çoğu kullanıcı çalışıp çalışmadığını öğrenmek akıllı telefonlarını için şarja takıyor. Burası gerçekten çok kritik. Halihazırda su hasarı almış cihazınıza hangi şartlar altında olursa olsun kesinlikle elektrik akımı vermeyin. Bu hem telefonuzu hem de sizi tehlikeye atabilecek bir hata.

Telefonu Pirinç Dolu Bir Kapta Bekletmek

Telefonu pirinç dolu bir kapta bekletmek de yapılan en önemli hatalardan birisi. Halk arasında oldukça yaygın bir inanış olsa da pirinç nemi çekme konusunda oldukça yavaş ve aynı zamanda riskli bir yöntem diyebiliriz. Hatta pirinç tanelerinin üzerindeki nişasta ve ince tozlar telefonun şarj girişine, mikrofonuna veya hoparlörüne girebilir. Bu tozlar cihazın içindeki suyla birleşerek çamurlaşabilir ve sonuç olarak kalıcı donanımsal arızalara neden olabilir.

Profesyonel Destek Almamak

Tüm bu hatalar arasında en büyüğü ise bu. Telefonunuz suya düştüğünde ilk yapmanız gereken şey en kısa sürede profesyonel bir destek almak olmalı. Ancak bazı kullanıcılar cihazlarını kurtarmak için teknik servise başvurmuyor ve bunun yerine yazımızda da bahsettiğimiz işe yaramayan yöntemleri deniyor.

Telefonunuzu teknik servise götürdüğünüzdeyse parçalarına ayrılıyor ve içerisindeki sıvı dikkatli bir şekilde temizleniyor. Bunun ardından suyun bileşenlere zarar verip vermediği kontrol ediliyor. Eğer incelemeler sonucunda bir arıza tespit edilirse tamir işlemi gerçekleştiriliyor.

Editörün Yorumu

Lisedeyken çok severek kullandığım Galaxy S2 telefonum vardı. Ancak bir gün arkadaşlarımla yüzmeye gittiğimizde havuza düşürmüştüm. Ben de bu yazıda bahsettiğim çoğu hatayı yaptım. Hatta cihazımı iki gün pirinç dolu bir dondurma kabında beklettiğimi hatırlıyorum. Sonuç ise gerçekten hayal kırıklığıydı. Maalesef telefonum bir daha çalışmadı. Belki ilk suya düştüğünde bir teknik servisten yardım alsaydım muhtemelen telefonum tamir edilecekti.