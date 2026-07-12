Xiaomi 17 vs POCO F8 Ultra! Hangisini Almalıyım?

Xiaomi 17 ve POCO F8 Ultra günümüzde tercih edebileceğiniz uygun fiyatlı amiral gemileri arasında yer alıyor. Peki bugün itibariyla bu iki model arasında kalsanız hangisini satın almanız daha mantıklı? Bu içeriğimizde POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin teknik özelliklerini ve fiyatını karşılaştıracağız. İşte merak edilen detaylar!

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin Özellikleri Neler?

Özellik POCO F8 Ultra Xiaomi 17 Ekran Boyutu 6,9 inç AMOLED 6,3 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2608 x 1200 piksel 1220 x 2656 piksel Yenileme Hızı 120Hz 120Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Depolama 12/16 256 GB - 256/512 GB 12/16 GB RAM - 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera 50 MP ana + 50 MP periskop telefoto + 50 MP ultra geniş 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto Ön Kamera 32 MP 50 MP Batarya 6.500 mAh 7.000 mAh (Çin) - 6.330 mAh (Global) Şarj 100W kablolu, 50W kablosuz 100W kablolu, 50W kablosuz Suya Dayanıklılık IP68 IP68

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin Ekran Özellikleri Neler?

POCO F8 Ultra'da 6,9 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızlarını ve 2608 x 1200 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran bulunuyor. Xiaomi 17'de ise 6,3 inçlik, 120Hz yenileme hızına ve 1220 x 2656 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran panel karşımıza çıkıyor.

Bu iki model genel olarak benzer ekran performansları sunsa da bir detayda birbirlerinden ayrılıyor. Bu kapsamda Xiaomi 17'nin ekranı daha küçük. Arada 0,6 inçlik bir boyut farkı söz konusu. Yani daha büyük ekranlı bir akıllı telefon arıyorsanız POCO F8 Ultra sizin için daha uygun bir seçenek olacaktır.

120Hz yenileme hızları 90Hz'e kıyasla web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı. Ek olarak AMOLED ekran ise LCD'ye göre renk canlılığı gibi konularda daha başarılı. Aynı zamanda siyah renkleri de gerçeğe en yakın tonlarda gösterebiliyor.

Kazanan: Ekranının daha büyük olması nedeniyle POCO F8 Ultra.

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin İşlemcisi Ne?

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17, Qualcomm'un an itibariyla en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alıyor. Bu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 4 nm veya daha eski donanımlardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor.

İşlemcinin oyun performansı da fazlasıyla etkileyici. Bunu biraz daha açacak olursak, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık hızı 30 FPS. Kısacası bu donanım yüksek grafikli mobil oyunları en ufak bir sorun yaşatmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Kananan: İki akıllı telefon aynı işlemciden güç alması nedeniyle berabere.

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin Kamera Özellikleri Neler?

POCO F8 Ultra'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Xiaomi 17'de de benzer kamera özellikleri mevcut. Bununla birlikte POCO'nun telefonunda 32 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Xiaomi'nin modelinde ise bu çözünürlük 50 megapiksel.

Kazanan: Selfie kamerasının daha yüksek çözünürlüklü olması nedeniyle Xiaomi 17.

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin Batarya Özellikleri Neler?

Xiaomi 17'nin Çin sürümünde 7.000 mAh ve global versiyonunda ise 6.330 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Tabii bizi burada global ilgilendiriyor. Buna karşılık POCO F8 Ultra'da ise 6.500 mAh'lik bir bataryaya yer veriliyor. İki model de 100W kablou ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Kazanan: Batarya kapasitesinin daha büyük olması nedeniyle POCO F8 Ultra.

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

POCO F8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama sunan versiyonunu piyasada 59.169 TL'den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Aynı depolama ve RAM kapasitelerine sahip Xiaomi 17'nin fiyatı ise 69.618 TL'den başlıyor. Yani arada 10.449 TL'lik bir fark söz konusu.

Kazanan: Fiyatının 10.449 TL daha ucuz olması nedeniyle POCO F8 Ultra.

POCO F8 Ultra mı ve Xiaomi 17 mi Satın Alınmalı?

POCO F8 Ultra mı ve Xiaomi 17'nin özelliklerini karşılaştırdık. Genel tabloya baktığımızda iki modelin performans açısından birbirine oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Aralarında sadece ekran boyutu, selfie kamerası ve batarya kapasitesi gibi detaylarda bazı farklılıklar var. Üstelik iki model de geçtiğimiz yılın sonlarında çıktığı için güncel olduklarını söyleyebiliriz.

'Bu iki cihazdan hangisi satın alınmalı?' sorusuna POCO F8 Ultra cevabını verebiliriz. Zira modelin hem ekranı hem de bataryası Xiaomi 17'den daha büyük. Aynı zamanda 10.449 TL daha ucuz olmasıyla da bir fiyat avantajı sunuyor. Xiaomi 17'nin öne geçtiği tek alanın ise selfie kamerası olduğunu belirtelim.

Bu iki model özelinde konuşacak olursak 10.449 TL daha fazla ödeyip ekranı ve bataryası daha düşük bir telefonu almak pek de mantıklı değil. POCO F8 Ultra'yı tercih ettiğinizde hem daha az para ödeyeceksiniz hem de daha iyi özelliklere sahip olacaksınız.

Editörün Yorumu

POCO F8 Ultra ve Xiaomi 17 gerçekten çok güçlü modeller. Yani burada kesinlikle Xiaomi 17'yi kötülemiyorum. Ancak kullanıcıların bütçesini de düşünmem gerekiyor. POCO F8 Ultra hem daha ucuz hem de Xiaomi 17'nin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Batarya ve ekran tarafında da önemli artıları var diyebilirim. Yazıda da belirttiğim gibi ben şahsen bir saniye bile düşünmeden POCO F8 Ultra'yı tercih ederdim.