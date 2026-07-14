Netflix'teki Kore Yapımı En İyi Bilim Kurgu Dizileri

Güney Kore gerek k-pop adı verilen müzik türü gerek dizileri ile eğlence sektörünün merkezi hâline geldi. Romantik ağırlıklı olan yapımlar ön plana çıktığı için Güney Kore'nin sadece bu türün üzerine yoğunlaşanların sayısı da az değil. Gerçek şu ki bugün dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix'te izlenebilecek Güney Kore yapımı birbirinden etkileyici bilim kurgu dizileri de mevcut.

Hikâyesi sakız gibi uzamayan, her şeyin birden olup bittiği dizilerin aksine iyi işlenmiş hikâyesi ile izleyicileri etkisi altına alan bu yapımları henüz keşfetmemiş olabilirsiniz. Ama merak etmeyin, bu liste ile size Netflix'teki bilim kurgu odaklı en iyi Güney Kore dizilerini keşfetme konusunda yardımcı olacağız.

Netflix'teki En İyi Kore Yapımı Bilim Kurgu Dizileri Neler?

The Silent Sea

Parasyte: The Grey

My Holo Love

Glitch

Black Knight

Netflix'te kesinlikle izlemeniz gereken bilim kurgu türündeki Güney Kore dizileri arasında My Holo Love, The Silent Sea, Glitch, Black Knight ve Parasyte: The grey yer alıyor. Bu dizilerin her biri "Dünya şöyle bir yer olsaydı nasıl bir yaşamın parçası olurduk?" fikrinden hareketle hazırlanan senaryolar sayesinde izleyicilerle buluşuyor. Hazırsanız gelin, her birini tek tek inceleyelim.

The Silent Sea'nin Konusu Nedir?

Yönetmen: Choi Hang-yong

Choi Hang-yong Oyuncular: Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon

Bae Doona, Gong Yoo, Lee Joon Bölüm Sayısı: 8 bölüm

8 bölüm Yaş Derecelendirmesi: 16+

16+ Yıl: 2021

The Silent Sea'de dünya tamamen çölden ibaret hâline gelmiş durumda. İçme suyu artık bir lüks. İnsanlar, toplumsal statüsüne göre su hakkına sahip. Anlayacağınız bize kelimenin tam anlamıyla bir distopik dünya sunuyor. Bu zorlu şartlar altında hükûmet gizli bir görev için özel ekip kuruyor.

Ekibin görev yerleri, 5 yıl önce büyük bir felaket sonucunda kapatılan, içinde herkesin hayatını kaybettiği söylenen Ay'daki Balhae Araştırma İstasyonu. Bu görevin başına getirilen kişiler, istasyonda bırakılan son derece gizli ve önemli numuneleri 24 saat içinde alıp Dünya'ya getirmek zorunda.

İstasyona ayak bastıklarında hayatını kaybetmiş bilim insanlarının bedenlerini görüyorlar. İlginç olan şu ki Ay'da su yok. Yani boğulmaları imkânsız. Buna rağmen oradaki bilim insanları boğularak hayatını kaybetmiş. Diziyi gizemli kılan nokta da tam olarak bu. Burada kaldıkları süre zarfında başlarına gelecekler, bu gördüklerinin sadece çok az bir kısmını oluşturuyor.

Parasyte: The Grey'in Konusu Nedir?

Yönetmen: Yeon Sang-ho

Yeon Sang-ho Oyuncular: Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun

Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun Bölüm Sayısı: 6 bölüm

6 bölüm Yaş Derecelendirmesi: 18+

18+ Yıl: 2024

Parasyte: The Grey, Hitoshi Iwaaki'nin ünlü mangasından uyarlandı. Yeryüzüne düşen parazitlerin insanların bedenini ele geçirmesini konu alıyor. Ele geçirilen insanların beynini tamamen ele geçirerek onların yerini alıyorlar. Bunlar akarşı da The Grey adı verilen özel bir askeri birlik kuruluyor.

Jeong Su-in, parazitin hedef aldığı bedenlerden birine sahip. Ama parazit, Su-in'in aldığı ölümcül yaraları iyileştirmek için bütün enerjisini harcıyor. Bu yüzden de onun beynini tamamen ele geçiremiyor. Ortaya ise mutant bir varlık çıkıyor. Diğer bedenlerdeki parazitlerin aksine bu bedenki parazit, günde sadece 15 dakikalığına kontrolü ele alabiliyor. Su-in hem parazitler tarafından hain olarak görülürken hem de The Grey'in hedefi hâline geliyor.

My Holo Love'ın Konusu Nedir?

Yönetmen: Lee Sang-yeob ve Yoon Jong-ho

Lee Sang-yeob ve Yoon Jong-ho Oyuncular: Yoon Hyun-min, Ko Sung-hee, Choi Yeo-jin

Yoon Hyun-min, Ko Sung-hee, Choi Yeo-jin Bölüm Sayısı: 12 bölüm

12 bölüm Yaş Derecelendirmesi: 16+

16+ Yıl: 2020

My Holo Love, başarılı bir gözlük şirketinde Han So-yeon'u merkezine alıyor. Bu karakterin insan yüzlerini ayırt edememe hastalığı bulunuyor. Hastalığı yüzünden insanlardan sürekli olarak kaçıyor. Bu yüzden de epey yalnız birisi. Bir gün bir yazılımcı tarafından geliştirilen dünyanın ilk gelişmiş yapay zeka hologramı Holo'nun özel gözlüğü şans eseri onun çantasına düşüyor.

Gözlüğü taktığında yalnızca kendisinin görebildiği, ona her konuda yardımcı olan bir yapay zeka asistanı ile iletişime geçme imkânı elde ediyor. Daha sonra Holo'nun geliştiricisi Go Nan-do ile yolları kesişiyor. Hologram, kendisinin yaratıcısı Nan-do ile birebir aynı görünüme sahip ama karakter olarak birbirlerinin tam zıttılar. Nan-do, yapay zekasının performansını izlemek içinse Se-yeon'u gizlice izlemeye başlıyor.

Glitch'in Konusu Nedir?

Yönetmen: Roh Deok

Roh Deok Oyuncular: Jeon Yeo-been, NANA

Jeon Yeo-been, NANA Bölüm Sayısı: 10 bölüm

10 bölüm Yaş Derecelendirmesi: 18+

18+ Yıl: 2022

Glitch'in merkezinde Hong Ji-hyo adlı bir karakter var. Bu karakter, kariyeri de ilişkisi de çok iyi giden, dört dörtlük hayata sahip birisi. Fakat kimseye anlatamadığı bir sırrı da var. Zaman zaman elektronik cihazlarda parazitler görüyor. Kafasında yeşil bir beyzbol kaskı takan yeşil bir uzaylı silüeti ile karşılaşıyor.

Başta psikolojisinin bozulduğunu düşünür ama bir gece dört yıldır ilişkisi bulunan erkek arkadaşı arkasında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Ji-hyo'ya kalan tek ipucu ise sevgilisinin akıllı saatinin bulunduğu son konumdan ibaret oluyor. Erkek arkadaşının kaybolduğu yerde ipuçlarını toplarken UFO üzerine tartışılan bir foruma kaydoluyor.

Forumda UFO avcısı olmuş çocukluk arkadaşı Heo Bo-ra ile karşılaşıyor. İki eski arkadaş, kayıp adamı bulmak için el ele veriyor. Fakat işin içine bir kez girdikten sonra aslında işlerin zannettikleri kadar basit olmadığını fark ediyorlar.

Black Knight'ın Konusu Nedir?

Yönetmen: Cho Ui-seok

Cho Ui-seok Oyuncular: Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok

Kim Woo-bin, Song Seung-heon, Kang You-seok Bölüm Sayısı: 6 bölüm

6 bölüm Yaş Derecelendirmesi: 16+

16+ Yıl: 2023

Daha önce hiç Mad Max filmini seyrettiniz mi? Öyleyse Black Kinght kesinlikle göz atmak isteyeceğiniz türden bir oyun. Yoğun hava kirliliğinden ötürü dışarıda maskesiz gezmenin imkânsız olduğu bir dünyada geçiyor. O kadar kaotik bir ortam söz konusu ki Kore Yarımadası âdeta bir çöle dönmüş durumda.

Dizinin daha da dikkat çekici kısmı, toplumun sınıflara ayrıldığı bir düzen içermesi. Hayatta kalmanın tek yolu, kurye adı verilen, oksijen ve gıda taşıyan teslimatçılardan biri olmaktan geçiyor. Dizide bu teslimatçılardan biri olan Kurye 5-8, düzene karşı gelerek büyük bir yolculuğa çıkıyor.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse bir zamanlar Güney Kore yapımı dizi ve filmlere mesafeli duruyordum. Ama birkaç dizi ve film izledikten sonra aslında dünyanın en iyi yapımlarının büyük kısmının Güney Kore'den çıktığını fark ettim. Daha önce eğer beğenmediğiniz yapımlara denk geldiyseniz genelleme yapmak kolay oluyor ama ben bu listedeki dizileri izlemiş birisi olarak her birini kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Pişman olmayacağınızdan eminim.