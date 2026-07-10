20 Bin TL Bütçe ile Alınabilecek En İyi Robot Süpürge Modelleri

Robot süpürgeler, zahmetli olan temizlik işini zahmetsiz hâle getiriyor. İnatçı kirleri, zemin aralarına ve halılara nüfuz eden saç ve kalınları temizlemek için uğraşmak zorunda kalınmıyor. Bu cihazlar, yoğun iş temposunun olduğu zamanlarda bile evinizin temiz kalmasını sağlıyor. Şu anda piyasada çok sayıda robot süpürge mevcut.

Bu robot süpürgelerin bir kısmı çok yüksek fiyat etiketine sahipken bir kısmı ise bütçe dostu fiyat ile satılıyor. Peki, 20 bin TL'ye alınabilecek en iyi robot süpürgeler hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede Philips'ten Dreame'ye kadar birçok markanın robot süpürgesi bulunuyor.

20 Bin TL'ye Alınabilecek En İyi Robot Süpürgeler Hangileri?

Philips HomeRun 5000 Serisi'nin Özellikleri Neler?

10.000 Pa emiş gücüne sahip olan Philips HomeRun 5000 Serisi'nde ikili döner mop bulunuyor. Robot süpürge bu sayede İnce tozların yanı sıra inatçı lekeleri bile zahmetsizce temizliyor. Robot, gelişmiş çizgi lazer teknolojisi sayesinde ayakkabıdan oyuncağa kadar küçük objeleri kolayca algılıyor.

Cihazda ayrıca saç dolanmasını engelleyen özel bir fırça tasarımı mevcut. Bu sayede fırçadan kıl tüy temizlemeye gerek kalmıyor. 4.800 mah batarya kapasitesine ahip robot süpürge, 200 dakikaya kadar çalışma süresine sahip. Cihaz, pil seviyesi düştüğünde şarj olmak için otomatik olarak istasyona dönüyor. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra tekrar temizliğe devam ediyor.

Dreame D20'nin Özellikleri Neler?

Dreame D20, 13.000 Pa emiş gücüyle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz bu sayede yüzeylerdeki saç ve inatçı kirleri kolayca temizleyebiliyor. Beş kademeli ayarlanabilir emiş seviyesi mevcut. Böylece temizlik ihtiyacına göre emiş gücü ayarlanabiliyor. HyperStream dolanma önleyici ikili fırçaya sahip olan robot süpürge, halılardaki ve sert zemin boşluklarındaki kalıntıları çok pratik bir şekilde derinlemesine temizleyebiliyor. Yüzeyden çekilen saç ve tüyler, fırça gövdesine sıkışıp dolanmıyor.

350 ml su haznesine ve 700 ml toz hanesine sahip olan cihazda 32 nem seviyesi bulunuyor. Nem seviyesi kolayca ayarlanabiliyor. Birden fazla sensör kullanan robot süpürge, haritalama işlemini hızlıca yapıyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 285 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Şarjı azaldığında istasyona dönen cihaz, işlem tamamlandıktan sonra tekrar temizliğe devam ediyor.

Xiaomi Robot Vacuum H40'ın Özellikleri Neler?

Xiaomi Robot Vacuum H40, 10.000 Pa emiş gücüne sahip. Cihazda sessiz mod, standart mod, güçlü mod ve turbo mod olmak üzere dört farklı mod mevcut. Temizlik ihtiyacına göre bu modlardan biri kolayca seçilebiliyor. 5.200 mAh batary akapasitesine sahip cihaz, 180 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

4 litrelik toz torbasına sahip olan cihaz, toz torbasını boşaltmaya gerek kalmadan 90 güne kadar dayanabiliyor. Çok boyutlu saç dolaşma önleyici teknolojisini destekleyen cihaz, saç kalıntılarını etkili şekilde temizliyor. Dolaşma önleyici yan fırça da bulunuyor. Cihazın hızlı ve doğru bir şekilde haritalama yaptığını da belirtelim.

Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max'in Özellikleri Neler?

Farklı zemin türlerindeki kirleri ve tüyleri kolayca temizleyebilen Roborock Vacuum Cleanner Q8 Max, 5.500 Pa emiş gücüne sahip. İki adet kauçuk fırçaya sahip olan bu cihaz, halıları etkili şekilde süpürüyor ve saçların fırçaya dolanmasını büyük oranda engelliyor. Bu arada cihaz detaylı ve doğru haritalama yapabiliyor. Haritalama işlemi tamamlandıktan sonra cihaz derinlemesine temizlik yapabiliyor.

Uygulama üzerinden temizlik rutinini kişiselleştirebilirsiniz. Örneğin zamanı, temizlik modunu ve istediğiniz odaları belirleyebilirsiniz. İsterseniz uygulama üzerinden hızlı temizleme seçeneğini de seçebilirsiniz. Robot süpürge, bu seçeneği seçtiğinizde yüzde 30 oranında daha hızlı temizlik yapıyor. 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 240 dakikaya kadar çalışam süresi sunuyor.

Arçelik Imperium Robo 2.1 RS 9221'in Özellikleri Neler?

Arçelik Imperium Robo 2.1 RS 9221, 5.000 Pa emiş gücüne sahip. Lidar sensörüne sahip olan robot süpürge, haritalama işlemini pratik şekilde tamamlayabiliyor. Bu arada birden fazla harita kaydetme özelliği de mevcut. Cihazda ayrıca otomatik zemin algılama, yasaklı alan tanımlama dahil olmak üzere çeşitli özellikler de yer alıyor. 5.200 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz, 240 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.

Editörün Yorumu

Robot süpürgeler, temizlik yükünü inanılmaz derecede hafifletiyor ve ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. Evi düzenli olarak temizlemesi, özellikle yoğun iş temposuna sahip olan kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Böylece temizliğe zaman ayırmaya gerek kalmıyor. Üstelik bu cihazları bütçe dostu bir fiyata satın alabilmek de mümkün. 20 bin TL seviyesinde oldukça iddialı modeller bulunuyor.