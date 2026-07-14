iPhone 15 Pro vs. Galaxy S25 Plus! Hangisi Satın Alınmalı?

iPhone 15 Pro ve Samsung Galaxy S25 Plus'ın piyasaya sürülmesinin üzerinden epey bir süre geçti. Yine de bu durum, tüketicilerin söz konusu modellere olan ilgisini azaltmadı. Bugün her iki modeli de satın almayı düşünen pek çok kişi bulunuyor. Bazıları ise söz konusu iki telefon arasında ikilemde kalabiliyor.

Siz de eğer bu kişilerin arasında yer alıyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazıda iPhone 15 Pro ile Samsung Galaxy S25 Plus modellerini kıyaslayacağız. Böylelikle ikisi arasındaki farkları görebilecek, hangi modelin diğerine ne tür üstünlüğü olduğunu öğrenebileceksiniz. Gelin, önce iki telefonun da özelliklerini inceleyerek başlayalım. Daha sonra da aradaki farkları tek tek ele alıp "iPhone 15 Pro mu, Galaxy S25 Plus mı satın alınmalı?" sorusunu yanıtlayalım.

iPhone 15 Pro ve Galaxy S25 Plus'ın Özellikleri Neler?

Özellik iPhone 15 Pro Samsung Galaxy S25 Plus Ekran Boyutu 6,1 inç 6,7 inç Ekran Teknolojisi LTPO Super Retina XDR OLED Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı 120Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1179 x 2556 piksel 1440 x 3120 piksel Maksimum Parlaklık 2000 nit 2600 nit İşlemci Apple A17 Pro Snapdragon 8 Elite RAM 8 GB 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB Arka Kamera 48 MP (f/1.8) ana kamera, 12 MP (f/2.8) telefoto kamera, 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera 50 MP (f/1.8) ana kamera, 10 MP (f/2.4) telefoto kamera, 12 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 12 MP (f/1.9) 12 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi 3274 mAh 4900 mAh Hızlı Şarj 15W 45W

Kamerada iPhone 15 Pro mu, Galaxy S25 Plus mı Daha İyi?

Öncelikle şunu belirtelim: Bir telefonun kamerasının iyi olduğunu gösteren tek unsur kaç megapiksel değerine sahip olduğu değildir. Diyafram açıklığı ve benzeri faktörler de kalite üzerinde belirleyici rol oynar. İki telefonu kıyasladığımızda iPhone 15 Pro'nun kamera açısından Galaxy S25 Plus'tan daha iyi olduğunu görüyoruz.

iPhone 15 Pro, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ile geliyor. Uzaktaki bir nesneyi çekerken ya da bir insanın fotoğrafını çekerken detayları yakalamakta epey başarılı olduğu söylenebilir. Galaxy S25 Plus ise sadece 10 megapiksel çözünürlüğüne sahip f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ile geliyor. Bu da Galaxy S25 Plus'ın iPhone 15 Pro'ya kıyasla daha fazla ışık alacağı anlamına geliyor.

Ana kameraya baktığımızda ikisinin de f/1.8 diyafram açıklığına sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy S25 Plus'ın 50 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamerası varken iPhone 15 Pro'nun 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerası bulunuyor. Ama bu, ana kamera konusunda iPhone 15 Pro'ya karşı çok büyük bir üstünlük elde ettiği anlamına gelmiyor. Aradaki 2 megapiksel fark ile ciddi bir detay artışı elde edemezsiniz.

Kazanan: iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro'nun mu, Galaxy S25 Plus'ın mı İşlemcisi Daha İyi?

iPhone 15 Pro, Apple A17 Pro işlemcisinden güç alıyor. Galaxy S25 Plus'ta ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Apple'ın modelinin en büyük avantajı, donanım ve yazılımı birlikte tasarlamasından geliyor. Güç tüketimi açısından oldukça büyük bir verimlilik sağlıyor. Yine de arada nesil farkı olduğu için Galaxy S25 Plus'ın diğer modele karşı çok baskın bir artısı bulunuyor.

Galaxy S25 Plus, ortalama olarak PUBG Mobile'da 120 FPS, Genshin Impact'te 60 FPS, Zenless Zone Zero'da ise 55 FPS, Call of Duty Mobile'da 120 FPS, League of Legends Wild Rift'te 60 FPS, Wuthering Waves'te ise 45 FPS sağlıyor. Fikir vermesi açısından iPhone 15 Pro'nun popüler oyunlarda verdiği ortalama FPS değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

War Thunder Mobile: 60 FPS, yoğun efekt içeren kısımlarda yaklaşık 40 FPS (En yüksek grafik ayarları, ray tracing açık)

60 FPS, yoğun efekt içeren kısımlarda yaklaşık 40 FPS (En yüksek grafik ayarları, ray tracing açık) Wreckfest: Sabit 30 FPS (En yüksek grafik ayarları, 30 FPS sınırı)

Sabit 30 FPS (En yüksek grafik ayarları, 30 FPS sınırı) Genshin Impact: 30 FPS (En Yüksek)

30 FPS (En Yüksek) Honkai Star Rail: 30 FPS (En Yüksek)

30 FPS (En Yüksek) Grid Autosport: 30 FPS (En yüksek grafik ayarlarıyla)

30 FPS (En yüksek grafik ayarlarıyla) The Gardens Between: 60 FPS (En yüksek grafik ayarları)

Kazanan: Galaxy S25 Plus

iPhone 15 Pro'nun mu, Galaxy S25 Plus'ın mı Daha İyi Ekranı Var?

iPhone 15 Pro, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 1179 x 2556 piksel çözünürlük ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Galaxy S25'ın ise 6,7 inç boyutunda bir ekranı bulunuyor. Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranla birlikte gelen telefon, 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık sağlıyor.

Görüntünün netliği açısından avantaj Galaxy S25 Plus'ta. Ekrandaki yazılar ve fotoğraflar çok daha net şekilde görünecektir. iPhone 15 Pro da size aradığınız keskinliği sunacaktır ama Galaxy S25 Plus'ın sunduğu netliğin gerisinde kalıyor. Gün ışığı altında size en iyi performansı sunacak olan model de yine Samsung'un modeli olur. Elbette ki iPhone 15 Pro da ideal bir parlaklık değerine sahip, dışarıda ekranı rahat görmenizi sağlayacaktır ama Galaxy S25 Plus'ın sunduğu 2600 nit parlaklık değeri, güneş altında daha büyük fark yaratacaktır.

Kazanan: Galaxy S25 Plus

iPhone 15 Pro'nun mu, Galaxy S25 Plus'ın mı Daha Büyük Bataryası Var?

iPhone 15 Pro, 3274 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği sunarken Galaxy S25 Plus ise 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tabii, burada önemli olan sadece batarya kapasitesi değil. Pil ömrüne de bakmak gerekiyor.

iPhone 15 Pro'nun şarjı, TikTok'ta video izleme, Spotify'da müzik dinleme, oyun oynama ve benzeri zorlu koşullar altında gerçekleştirilen testte 9 saat 13 dakika dayanırken Galaxy S25 Plus aynı teste tabi tutulan Galaxy S25 Plus ise 10 saat 19 dakika dayandı. Normalde batarya kapasitesine baktığınızda iPhone 15 Pro'nun şarjının su gibi gideceğini düşünebilirsiniz ama gerçek hayat testinde Galaxy S25 Plus ile arasında 2-3 saatlik fark olmadığını görüyoruz.

Kazanan: Galaxy S25 Plus

iPhone 15 Pro mu, Galaxy S25 Plus mı Satın Alınmalı?

iPhone 15 Pro, 2023 yılında piyasaya sürüldü. Galaxy S25 Plus ise 2025 yılının başlarında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Arada süre bakımından büyük bir makas var. Buna rağmen iPhone 15 Pro, bazı yönlerden Galaxy S25 Plus'tan daha önde. Batarya kapasitesi gibi konularda aralarında çok da büyük fark bulunmuyor.

Diğer yandan her iki model de yeni yazılım güncellemelerini alacak. İki model de yazılım konusunda dezavantajlı konumda değiller. iPhone 15 Pro alırsanız daha iyi manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Gün boyu oyun oynamıyorsanız popüler oyunların büyük bir kısmında beklentilerinizi karşılayacaktır. Telefondan dizi ve film izliyorsanız canlı görüntü sunarak beğeninizi kazanacaktır.

Galaxy S25 Plus alırsanız iPhone 15 Pro'dan biraz daha uzun pil ömrü elde edersiniz. Cihazda yer alan Snapdragon işlemcinin verimliliği sayesinde uzun süre boyunca oyun oynamanıza rağmen performansını korur. Kamera konusunda iPhone 15 Pro'ya göre çok dezavantajlı sayılmaz, özellikle de manzara fotoğrafları ile çok içli dışlı biri değilseniz işinizi görecek bir model olduğu söylenebilir.

Fiyat tarafında biraz dezavantaj söz konusu. iPhone 15 Pro şu an (8 GB RAM ve 128 GB depolama) 105 bin TL'ye bulunabiliyor. Galaxy S25 Plus'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu ise 59 bin TL civarında alınabiliyor. Sizin için eğer fiyat çok önemli değilse, kameraya önem veriyorsanız iPhone 15 Pro'yu tercih edebilirsiniz ama kamera ikinci plandaysa, daha bütçe dostu bir seçenek arıyorsanız Galaxy S25 Plus'a yönelmek isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bugün bir telefon satın alacak olsaydım ve bütçe sınırım olmasaydı seçimim iPhone 15 Pro'dan yana olurdu. Fotoğraf kalitesine çok önem veren birisi olarak iPhone 15 Pro'ya kesinlikle öncelik verirdim. Tabii, sınırlı bütçeniz varsa ve daha çok oyun performansını birinci plana alıyorsanız Galaxy S25 Plus, sizin için daha mantıklı bir tercih olacaktır.