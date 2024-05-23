Telegram Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Gün içerisinde anlık mesajlaşma uygulamasından çeşitli bildirimler geliyor. Bu bildirimler yalnızca birkaç adım ile kapatılabiliyor. Böylelikle telefona bildirim gelmemesi sağlanıyor. Peki, Telegram bildirim kapatma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Bu rehberde Telegram bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak bildirim gelmemesini sağlayabilirsiniz.

Telegram Bildirim Kapatma Adımları

Telefonun ayarlar menüsüne girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Telegram uygulamasının üzerine dokunun.

Bildirimler bölümüne girin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

En güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram'da bildirimleri kapatmak için ilk olarak telefonun ayarlar menüsüne girin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisini açın. Bu adımı uyguladığınızda cihazda yüklü olan uygulamalar ve oyunların listesi görüntülenecek.

Listeden Telegram uygulamasını seçin. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümüne girin. "Bildirimlere izin ver" seçeneğini devre dışı bırakın. Bu seçeneği kapattıktan sonra uygulamadan artık telefonunuza bildirim gelmeyecektir.

Telegram'a Katıldı Bildirimi Nasıl Kapatılır?

Telegram uygulamasına girin.

Ayarlar menüsünü açın.

Bildirimler ve Sesler kategorisini görüntüleyin.

"Kişi Telegram'a Katıldı" seçeneğini devre dışı bırakın.

Popüler anlık mesajlaşma hizmetinde "Telegram'a katıldı" bildirimini kapatabilmek de mümkün. Bu işlemi uygulama üzerinden sadece birkaç adım uygulayarak tamamlayabilirsiniz. Öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan mesajlaşma uygulamasını açın.

Uygulamanın ayarlar menüsünü görüntüleyin. Açılan sayfada çeşitli kategoriler arasından Bildirimler ve Sesler'i seçin. Bir sonraki adımda "Kişi Telegram'a Katıldı" seçeneğini kapatın. Eğer isterseniz daha sonra bu özelliği tekrar aktif hâle getirebilirsiniz.

Telegram Bildirimleri Nasıl Açılır?

Telefonun ayarlarına girin.

Uygulamalar kategorisini açın.

Telegram uygulamasını seçin.

Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini etkinleştirin.

Anlık mesajlaşma uygulamasının bildirimleri tekrar etkinleştirmek istiyorsanız öncelikle akıllı telefonunuzun ayarlar menüsünü açın ve hemen ardından Uygulamalar kategorisine girin. Listeden Telegram'ı seçin.

Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü görüntüleyin. Son olarak "Bildirimlere izin ver" seçeneğini etkinleştirin. Bu adımı uyguladığınız takdirde uygulamadan bildirimler gelmeye başlayacaktır.

Bu rehberde Telegram bildirimleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladık. Ayrıca bildirimlerin nasıl aktif hâle getirileceğini de açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.