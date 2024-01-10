Telegram, çok uzun bir süredir WhatsApp alternatifi olarak kullanılan, bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulaması. Güvenli anlık mesajlaşma servisi olarak ifade edebileceğimiz Telegram’da kullanıcılar bazı problemlerle karşılaşabilir.

Bu problemlerin başında da “çok fazla deneme yaptınız” hatası geliyor. Biz de bu yazımızda öncelikle Telegram çok fazla deneme hatasının ne olduğundan akabinde de çözümünden bahsedeceğiz. İşte, Telegram çok fazla deneme hatası ve kesin çözümü!

Telegram Çok Fazla Deneme Hatası Nedir?

Telegram çok fazla deneme hatası, hesabın geçici süreliğine kısıtlanması veya hesaba belirli süre girilmemesi sonucunda kullanıcıların karşılaştığı bir durumdur.

Bu hata çoğunlukla cep telefonu değiştirildiğinde veya silinen uygulamanın yeniden yüklenerek hesaba giriş yapılacağı zaman gerçekleşir. Böyle durumlarda Telegram hesabına giriş yapabilmek için onay kodu girilmesi gerekiyor.

Telegram hesabına giriş için kullanılan onay kodu yanlış girildiği takdirde sistem hata verir. Hatanın arkasından Telegram hesabı geçici olarak kısıtlanır. Böyle bir durumda Telegram, kullanıcılarına bir süre geçtikten sonra girişi yeniden denemesini ister.

Telegram Çok Fazla Deneme Hatası Çözümü

Telegram çok fazla deneme hatası ve kesin çözümü için şu adımların takip edilmesi gerekiyor;

Telegram uygulaması silinip yeniden yüklenmeli,

Uygulamaya giriş yaparken gelen doğrulama kodu eksiksiz yazılmalı,

Arka arkaya şifre hatalı girilmemeli,

Telegram kullanıcıları, hesaba giriş yaparken onay kodunu birden çok yanlış girdiklerinde büyük problemle karşılaşırlar. Eğer onay kodunun doğru girildiğinden emin olunduysa o zaman da uygulamanın güncel olup olmadığına bakılmalıdır.

Telegram güncel olmadığı zaman çok fazla deneme hatası görülebilir. Güncellenmesi gerekiyorsa uygulamayı güncelleyip yeniden hesaba giriş denenmelidir.

Telegram Sınır Aşıldı Hatası ve Çözümü

Telegram çok fazla deneme hatasının yanı sıra sınır aşıldı hatasıyla da çok karşılaşılıyor. Genellikle “Telegram sınır aşıldı hatası”, özelden çok mesaj gönderildiğinde karşılaşılan bir hatadır.

Telegram sınır aşıldı hatasıyla karşılaşıldığında çoğunlukla 24 saat sonra problem kendiliğinden çözülüyor. Aynı zamanda hesaba giriş yaparken onay kodunun yanlış yazılması sonucunda da ortaya çıkabiliyor.

Bu sebeple onay kodunun ilgili alana doğru ve eksiksiz şekilde yazılması gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir hata ile karşılaşmak fazlasıyla mümkün hale geliyor.