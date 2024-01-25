Telegram'a Giriş Yapamıyorum Sorunu ve Çözümü

Dünyaca kullanılan sohbet uygulamalarından biri olan Telegram’a giriş yapamıyorsanız endişelenmeyin. Hesabınıza giremiyorsanız bunun birkaç farklı nedeni olabilir. Bu yazımızda giriş yapmanıza engel olan nedenleri ve çözümlerini detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Aşağıdaki adımları izleyerek hesabınızı tekrar açıp popüler mesajlaşma uygulamasını kullanmaya devam edebileceksiniz. İşte, en çok karşılaşılan giriş problemleri ve çözümleri!

Telegram’a Giriş Yapamama Sorunu Neden Olur?

Uygulamayı açtınız ve her zamanki gibi hesabınıza girmeye çalışıyorsunuz. Bu sırada bir hata mesajı ile karşılaşıyorsanız nedeni şunlar olabilir:

Telefon numaranızı hatalı veya eksik girmiş olabilirsiniz.

Şifreniz yanlış, eksik veya değiştirilmiş olabilir.

Hesabınız çalınmış olabilir.

'Çok fazla deneme hatası' alıyorsanız bir cihazdan üst üste çok fazla giriş denemesi yapılmış olabilir.

Peki, bu sorunları nasıl çözüme kavuşturabilirsiniz? Yazının devamında her bir sorun için izlemeniz gereken adımları ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz.

Telegram’a Giriş Yapamama Sorunu Nasıl Çözülür?

İlk olarak telefon numaranızı kontrol edip doğrulama işlemini tamamlamanız gerekiyor. Bunun için:

Uygulamayı açıp ayarlar sekmesine girin.

Hesap bölümünden ‘telefon numarası’ kısmına gidin.

Telefon numaranızı eksiksiz ve doğru yazdığınızdan emin olduktan sonra ‘doğrula’ butonuna basın.

Telefonunuza gelen doğrulama kodunu uygulamaya girin.

Şifrenizi unuttuysanız ya da girdiğiniz şifre hatalı ise bu adımları izleyebilirsiniz:

Uygulamayı açıp ‘Şifremi unuttum’ butonuna dokunun.

Açılan ekrana telefon numaranızı hatasız biçimde girin.

‘Doğrula’ butonuna bastıktan sonra cihazınıza gelen kodu uygulamaya girin.

Bu aşamada sizden yeni şifre oluşturmanız istenir.

Yeni şifrenizi girip ‘kaydet’e bastığınızda şifreniz sıfırlanmış olacaktır.

Hesabınızın çalındığını düşünüyorsanız:

Telegram’a tarayıcıdan giriş yapın.

‘Hesap kurtarma’ seçeneğini bulun.

Bu kısma telefon numaranızı doğru biçimde yazın.

‘Doğrula’ butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Cihazınıza gelen doğrulama kodunu tarayıcıda açtığınız Telegram’a girin.

Yeni şifrenizi oluşturup ‘kaydet’e basın.

Sorun çözüme kavuşmadıysa uygulamanın websitesinde ‘Destek’ bölümüne girin.

‘Sorun bildirin’ butonuna basıp yaşadığınız problemi detaylı bir şekilde açıklayın.

‘Gönder’ seçeneğine tıklayın.

Hesabınıza bir cihazdan çok fazla giriş denemesi yapıldıysa şu adımları izleyebilirsiniz.