Telegram Son Görülme Kapatma Nasıl Yapılır?

Telegram son görülme kapatma seçeneği sunarak anlık mesajlaşma uygulamasında tam gizlilik isteyen kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Uygulamanın size verdiği bu imkân sayesinde son görülme bilgisini ister tüm kişilerinize ister sadece seçtiğiniz kişilere gizli hâle getirebilirsiniz.

Son görülme bilgisini gizlemeniz hâlinde Telegram'da en son ne zaman çevrim içi olduğunuzu belirlediğiniz kişiler göremez. Peki, Telegram'da en son ne zaman çevrim içi olduğunuzu gizlemek için hangi adımları takip etmelisiniz? Gelin, öğrenelim.

Telegram Son Görülme Kapatma Adımları

Telegram uygulamasını açın.

Ayarlara gitmek için iPhone'da sağ alt köşedeki dişli çark simgesine, Android'de sol üst köşede yer alan üç çizgiye basın.

Privacy and Security (Gizlilik ve Güvenlik) bölümüne girin.

Last Seen & Online (Son Görülme) seçeneğine dokunun.

"Everybody" (Herkes), "My Contacts" (Kişilerim) ve "Nobody" (Kimse) olmak üzere üç seçenek karşınıza gelecektir.

Son görülme bilgisinin kimse tarafından görülmemesi için Nobody'yi, sadece kişileriniz tarafından görülmesi için "My Contacts" seçeneğine basmanız yeterli olacaktır.

Telegram'da son görülme gizleme adımları hem Android'de hem iOS'te benzerdir. Dolayısıyla hangi işletim sisteminizi kullanırsanız kullanın, yukarıda yer alan adımları izlemeniz hâlinde son görülme bilgisini gizli hâle getirebilirsiniz.

Yukarıda yer alan adımları takip ederek "Nobody" seçeneğini işaretleseniz bile istisnaları seçme hakkınız vardır. "Exceptions" bölümünde yer alan seçeneğin üzerine basarak kimin istisna tutulacağını belirleyebilirsiniz. Bu seçtiğiniz kişinin dışında kalanlar ise en son ne zaman çevrim içi olduğunuzu göremeyecektir.

"Nobody" yerine "Everybody" seçeneğini işaretlerseniz bu sefer "Exceptions" bölümünden seçtiğiniz kişi hariç tutulacaktır. Bu, seçtiğiniz kişinin dışındaki herkesin en son ne zaman çevrim içi olduğunuzu görebileceği anlamına geliyor.

Bu adımları takip etmenizin arkasındaki neden eğer belirli bir kişiye çevrim içi bilginizi gizlemek ise çevrim içi durumunu herkese gizlemek yerine "Last Seen & Online" kısmından "Everybody" seçeneğini işaretleyip "Exceptions" bölümünden ise o kişiyi hariç tutulması amacıyla seçebilirsiniz.

Telegram Son Görülme Yakınlarda Ne Demek?

Popüler anlık mesajlaşma uygulamasında son görülme durumunu kapattıktan sonra kişi listesinde diğer kullanıcılarda "Son görülme yakınlarda" ifadesi ile karşılaşmış olabilirsiniz. Son görülme yakınlarda, 1 saniye ile 2-3 gün arasındaki zamanı kapsar.

"Son görülme bir hafta içinde" yazısı, 2-3 gün ve 7 gün arasındaki zamanını kapsarken "Son görülme bir ay içinde" yazısı 6-7 gün ve bir ay arasındaki zamanı ifade eder. Bir aydan fazla süreyi kapsayan "Son görülme uzun zaman önce" yazısı ise genellikle engel ile karşılaşan kullanıcılara gösterilir.

Bu rehberde Telegram'da çevrim içi bilginizi herkese ya da belirli kişilere engellemeniz için takip etmeniz gereken adımları sizinle paylaştık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak son görülme bilgisini kapatabilirsiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'da telefon numaraısnı gizleme işlemi de kolayca yapılabiliyor. Eğer bunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız Telegram'da numara gizleme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.