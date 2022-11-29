Tetris'in Hikayesi Ne? Uzay'da Tetris Oynayan Adam!

Bir zamanlar çocukların hayali olan ateri ve bilgisayarlar oldukça basit oyunlar ile karşımıza gelmiş olsa da sanılanın aksine şimdiki oyunlara kıyasla oldukça zevkle oynanıyordu. Hatta 90'lı yıllarda çocukluğunun en iyi zamanlarını yaşayan gençler, Tetris oyununu o kadar fazla oynuyordu ki basit ama bir o kadar eğlenceli olan oyun birçok kişinin sevdiği oyun arasında yer alıyordu. Peki, bir zamanların efsanevi oyunu olan Tetris'in hikayesi neydi? Gelin, birlikte bakalım.

Tetris'in Hikayesi Ne?

Tetris ilk olarak 1984 yılında hayatımıza girmişti. Sanılanın aksine efsanevi vazgeçilmez oyun, Amerika tarafından değil Sovyetler Birliği tarafından geliştirilmişti. Sovyetler Birliği'nde mühendis olan Aleksey Pajitnov tarafından oluşturulmuştu.

Tetris Sovyetler tarafından oluşturuldu ama sadece bununla kalmadı. Bir zamanların en çok oynanan ilk 10 oyunu arasına giren Tetris, en çok oynanan 6. oyun olarak rekorlar kitabında yer aldı.

Uzay'da Tetris Oynayan Biri Olduğunu Biliyor muydunuz?

Efsanevi oyun sadece dünya üzerinde popüler değildi. Aynı zamanda uzaydaki görevliler tarafındanda oynanmıştı. Öyle ki Sovyet Kozmonot 1993 yılında uzaya gitmeden önce yanında bir Game Boy alarak uzayda Tetris oynamıştır.

Bu sayede Sovyet Kozmonot uzayda ilk oynayan insan olarak tarihe adını yazarken Guinnes Rekolar Kitabına da girmiştir. Görünen o ki Sovyetler Birliği bir zamanlar her şeyin ilkini başarmakta oldukça popülerdi.

Tetris Nasıl Oynanır?

Oyunu açın. Daha sonra yukarıdan gelen 2 boyutlu küpleri düzgün bir şekilde ilgili yerlere yerleştirin. İşte bu kadar. Tetris çok basit ve hemen hemen herkesin oynayabileceğini bir oyundur. Fakat, unutmamak gerekir ki bu kadar basit bir oyun olması tarihe adını yazdırdığını ve bir zamanların çocuklarının hayali olduğu anlamına gelip, basite alınmaması gerektiğidir.

Bu içeriğimizde bir zamanların efsanevi oyunlarından biri olan Tetris'in hikayesini inceledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu oyunun ABD tarafından değil de Sovyetler tarafından çıkarılması sizin için ne ifade ediyor?

Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca bir zamanların efsanevi oyununu oynamak isterseniz yukarıdaki indirme seçeneğinden Tetris'i indirebilirsiniz. Süper Mario'un hikayesi ne biliyor musunuz? Meraklıları yazımıza göz atabilir.