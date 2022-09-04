The Finals oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 26 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Embark Studios'un 2023 yılında yayınlayacağı oyunlardan bir tanesi olan The Finals geliştirilmeye devam ediliyor. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları için sergilenmeye devam edilen yapım, henüz çıkış tarihini duyurmadı. Çok oyunculu bir şekilde oynanabilecek olan oyunda, eşsiz bir fes dünyası bizleri karşılayacak. Günümüzün popüler oyun modu olan Battle Royale yani hayatta kalma modu ile oyunculara eşsiz ve rekabet dolu anlar sunacak olan yapım, gerilim dolu bir oynanışa sahip olacak. Aksiyon severlerin dikkatini çekecek olan oyun, ücretsiz olarak oynanacak. Oyunun ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmazken oynaması ücretsiz olarak yayınlanacağı duyurulan bilgiler arasında yer alıyor.

The Finals Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Sadece İngilizce dil desteği,

Birinci şahıs kamera açıları,

Eşsiz silah modelleri,

Dinamik arenalar,

Gerçek zamanlı bir oynanış,

Yetenek sistemi,

İkonik alanlar,

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki aksiyon severleri bir araya getirecek olan The Finals, ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Bünyesinde sadece İngilizce dil desteği bulunduracak olan fps oyunu, göz kamaştırıcı görsellere sahip. Dinamik arenalarda oyunculara rekabet dolu anlar sunacak olan oyun, yetenek sistemine de sahip. Oyuncular yapım içerisinde yeteneklerini geliştirerek daha zorlu rakipler ile karşılaşacak ve daha sürükleyici bir atmosfer de mücadele edecekler. Birinci şahıs kamera açıları eşliğinde rekabet dolu anlar sunacak olan oyuncular, özelleştirilebilir pek çok içeriğe de erişebilecekler.

The Finals İndir

Test sürecinde yer alan The Finals, Steam üzerinde sergilenmeye devam ediliyor. Oyuncular dilerlerse oyunun test sürecine dahil olabilir ve oyunun yayınlanmasını beklemeden deneyimleyebilirler. Test sürecinde katılmak ücretsiz ve basit bir şekilde yürütülüyor.