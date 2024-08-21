TikTok Aile Eşlemesi Nedir, Nasıl Kullanılır?

TikTok, 18 yaşından küçük kullanıcılarına güvenli ortam sunmak amacıyla bir süre önce TikTok Aile Eşlemesi özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, çocuklarının uygunsuz içeriklerle karşılaşabileceğine dair endişe yaşayan ailelerin içini bir nebze olsun rahatlatmayı amaçlıyor. Biz de sizlere TikTok Aile Eşlemesi özelliğini nasıl kullanacağınızı anlatan detaylı bir rehber hazırladık.

TikTok Aile Eşlemesi Modu Nedir?

TikTok Aile Eşlemesi modu, ebeveynlere çocuklarını kontrol etme imkanı sunuyor. Ebeveynler TikTok Aile Eşlemesi sayesinde çocuklarının içeriklerini düzenleyebilir. Özellik sayesinde aileler şu ayarlamaları yapabilir;

Kısıtlı mod

Yorumlar

Doğrudan mesaj

Ekran zaman yönetimi

Arama

Beğenilen videolar

Hesabın başkalarına önerip önerilemeyeceği

Keşfedebilirlik

Aileler, “Kısıtlı Mod” ile tüm izleyiciler açısından uygun olan içeriklerin görünümlerini sınırlandırır. “Yorumlar” ayarlamasıyla çocukların videolarına yorum yapacaklar belirlenir. “Doğrudan Mesaj”, ebeveynler çocuklarının hesaplarına kimlerin mesaj atacağını belirleyebilir ve direkt mesajlaşma özelliğini kapatabilirler. “Ekran zaman yönetimi”, çocukların TikTok’ta geçirdiği zaman belirlenir. Ebeveynler kendi hesaplarından direkt olarak çocuklarının ekran sınırı süresini ayarlayabilir.

TikTok Aile Eşlemesi ile “Arama” ayarları da yapılabilir. Çocukların ses, içerik, etiket ve kullanıcı arayıp aramayacağına yönelik ayarlamalar yapılır. “Beğenilen videolar” ile de çocukların beğendikleri videoları görüntüleyecek kişiler seçilir. “Hesabın başkalarına önerip önerilemeyeceği”, çocukların hesaplarının diğer hesaplara önerilip önerilemeyeceğiyle ilgili ayarlama yapılır. “Keşfedebilirlik”, çocuğun hesabının “herkese açık mı” yoksa “gizli mi” olacağını belirler.

TikTok Aile Eşlemesi Modu Nasıl Kullanılır?

TikTok aile Eşlemesi modu kullanımı için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak TikTok açılarak hesaba giriş yapılır.

Profile gidilerek ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç noktalı menü bulunur.

Menü açıldıktan sonra “Ayarlar ve Gizlilik” sekmesine tıklanır.

“Dijital Sağlık”, “Dijital Wellbeing” bölümlerinden herhangi biri seçilip açılır.

Aile Eşlemesi modunun aktifleştirilmesi için ilgili seçenek bulunup tıklanır.

TikTok aile modu etkileştirme için ekrana yansıyan talimatların takip edilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen “ekran zaman yönetimi”, “kısıtlı mod”, “doğrudan mesaj” gibi ayarlar modun aktifleştirilmesinin ardından kolayca yapılır.