TikTok Bağlantı Kopyalama Nasıl Yapılır?

TikTok, bağlantı kopyalama işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, popüler sosyal medya platformunda videoların ve hesapların bağlantılarını kopyalayabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine imkân tanıyan TikTok isimli popüler sosyal medya hizmetinde beğendiğiniz bir videoyu kopyalayarak arkadaşlarınıza göndermek isteyebilirsiniz. Uygulama, yalnızca birkaç adım uygulanarak videoların bağlantısının kopyalanabilmesini sağlıyor.

Kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler hâle gelen ve bu popülerliğini yıllardır devam ettirmeyi başaran sosyal medya uygulamasında bağlantıların nasıl kopyalanabileceğini açıkladık. Hazırladığımız rehberde bulunan adımları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

TikTok Bağlantı Kopyalama Adımları

TikTok uygulamasını açın.

Kopyalamak istediğiniz videoyu görüntüleyin.

Paylaş butonuna basın.

"Bağlantıyı kopyala" butonuna dokunun.

TikTok'ta video indirme işlemi için öncelikle söz konusu içeriğin bağlantısının kopyalanması gerekiyor. Bu sebepten ötürü uygulama üzerinden paylaşılan videoları indirmek isteyen pek çok kişi, kopyalama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. Neyse ki söz konusu işlem çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Kopyalama işlemini uygulamak için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan TikTok isimli sosyal medya uygulamasını açın. Uygulamayı açtıktan sonra hizmetin ana sayfası görüntülenecektir.

Bağlantısını kopyalamak istediğiniz videoyu açın. Bu adımı uyguladıktan sonra ekranın yan tarafında beğenme, yorum yapma dahil olmak üzere çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler arasından paylaş butonuna basın.

Söz konusu butona bastığınızda bazı seçenekler ile karşılaşacaksınız. Bunların içerisinden "Bağlantıyı kopyala" butonuna dokunun. Böylelikle videonun bağlantısı kopyalanacaktır. Bağlantıyı farklı sosyal medya platformu veya anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

Tüm dünyada çok popüler bir hizmet olan TikTok'un web sitesi üzerinden de videoların bağlantısını kopyalayabilirsiniz. Bunun için platformun resmî internet sitesinden videoyu görüntülemeniz ve "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

TikTok Hesap Bağlantısını Kopyalama Nasıl Yapılır?

TikTok uygulamasına girin.

Profilinizi görüntüleyin.

"Profili Düzenle" butonuna basın.

Bağlantı kopyalama simgesine dokunun.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen sosyal medya uygulaması TikTok'ta hesap linkini kopyalama işlemi de yapılabiliyor. Eğer kendi profilinizin bağlantısını kopyalamak istiyorsanız öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan söz konusu uygulamayı açın.

Uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesine basın. Açılan sayfada bu zamana kadar paylaştığınız videoların yanı sıra çeşitli seçenekler göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "Profili Düzenle" butonuna basın. Daha sonra Bağlantı kopyalama simgesine dokunun.

Elbette profil linkini kopyalamanın bir yöntemi daha bulunuyor. Söz konusu işlemi ayarlar sayfası üzerinden de yapabilirsiniz. Eğer bu işlemi mobil cihaz yerine bilgisayar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız TikTok sitesini ziyaret edin.

Sosyal medya hizmetinin sitesini açtıktan sonra üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bir sonraki adımda profil sayfasını görüntüleyin ve ardından üç nokta simgesine tıklayın. "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

Uygulama ve web sitesi üzerinden kendi profilinizin yanı sıra diğer kullanıcıların profillerini de kopyalayabilmeniz mümkün. Kullanıcıların profillerini ziyaret ederek link kopyalama işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Popüler sosyal medya hizmeti TikTok'taki videolar ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık.

TikTok Videosunun Linki Nasıl Alınır?

TikTok videosunun linkini almak için ilk olarak bağlantısını kopyalamak istediğiniz videoyu görüntülemeniz gerekiyor. Videoyu açtıktan sonra paylaş butonuna basın ve hemen ardından "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin.

TikTok'tan Nasıl Video İndirilir?

TikTok'tan filigransız şekilde video indirebilmenize olanak tanıyan çeşitli üçüncü taraf araçlar bulunuyor. Bu araçlardan bir tanesini kullanarak sosyal medyada yer alan bir videoyu çok pratik şekilde mobil cihazınıza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

TikTok Filigran Ne Demek?

TikTok filigran, videonun söz konusu sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşıldığını gösterir. Bu filigranı videolardan kaldırabilmeniz mümkün fakat bunun için üçüncü taraf araçlardan birini kullanmanız gerekiyor.

Bu yazıda TikTok profili ve video bağlantılarını kopyalama işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.