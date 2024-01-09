TikTok hesabınızda karşınıza çıkan içerikler artık ilginizi çekmiyorsa bunun sebebi algoritmanın sizi doğru tanımıyor olması ya da verdiğiniz bazı etkileşimler olabilir. Tertemiz bir sayfa açıp ‘for you page’i yenileyerek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

TikTok’ta ‘sizin için’ akışını yeniledikten sonra hangi içerikleri beğenip hangileri ile ilgilenmediğinizi gösteren birkaç hamle yaparak uygulamanın algoritmasına yeni bir şans verebilirsiniz. İşte, TikTok’ta FYP sıfırlamanın yolu!

TikTok ‘Sizin İçin’ Nedir?

Sosyal medya kullanıcıları birçok içeriğin altında bu ifadeyi görmüştür. İlk başlarda TikTok’ta ardından Instagram’da keşfete düşme hayaliyle kullanılan bir hashtag olan ‘fyp’ aslında ‘for you page’ anlamına geliyor.

Türkçesi ise ‘Sizin İçin Sayfası’ yani özetlemek gerekirse size özel hazırlanan ‘akış’ bölümü. Burada size gösterilen videolar genellikle önceden beğendiğiniz, başkalarına gönderdiğiniz, yorum yaptığınız ve vakit geçirdiğiniz içerikler baz alarak akışınıza düşürülüyor.

Bir süre sonra akışa düşen videoları beğenmeyen kullanıcılar ise bu sayfayı sıfırlamanın yolunu arıyor. Biz de bu yazımızda adım adım bu sayfanın nasıl sıfırlanacağını anlattık.

TikTok "Sizin İçin" Sayfasını Sıfırlama Nasıl Yapılır?

İlk olarak TikTok uygulamasını açıp kullanıcı girişi yapın.

Alt tarafta yer alan ‘profil’ kısmına geçin.

Üstte bulunan ‘Menü’ sekmesine tıklayın.

‘Ayarlar ve gizlilik’ bölümüne gidin.

‘İçerik Tercihleri’ menüsüne girip ‘Sizin İçin akışınızı yenileyin’ seçeneğine tıklayın.

Burada uygulama size ‘yeni bir başlangıç ister misiniz?’ sorusunu yöneltiyor.

‘Devam’ butonuna basarak ilerleyebilirsiniz.

‘Akışınızı yenilemeye hazır mısınız?’ sorusunu ‘yenile’ veya ‘iptal et’ seçeneklerine tıklayarak yanıtlayabilirsiniz.

‘Yenile’ seçeneğine tıklarsanız yaptığınız işlemin geri alınamayacağını ve ‘sizin için’ akışınızın sıfırlanmış olacağını unutmayın.

TikTok FYP Sıfırlama Sonrası Dikkat Etmeniz Gerekenler

TikTok for you page uygulamanın algoritmasına ve kullanıcı davranışlarına göre oluşur. Sıfırlama işlemini tamamladıktan sonra yeni oluşacak fyp için algoritmayı hesabınız hakkında daha bilinçli bir şekilde eğitebilirsiniz. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz: