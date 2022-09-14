Tinder Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? 2022

Kullanıcılar kendilerine göre sebeplerden dolayı Tinder hesap silme işlemlerine başvuruyor. Bu işlemden bahsetmeden önce kısaca Tinder’in ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Tinder, kişileri birbirleriyle iletişime geçiren ve sosyalleştiren uygulamaların başında geliyor.

Tinder sayesinde kullanıcılar birçok kişiyle tanışıp, iletişim kurabilir. Bir kullanıcı iletişim kurmak istediği kişiye istek atıyor. Karşı taraf isteğe yanıt verdiği takdirde iki kişi arasında iletişim sağlanmış oluyor. Tinder, dünyadaki popüler flört uygulamaları içinde yer alıyor. Tinder’de kullanıcılar sohbet edip birbirleriyle güzel vakit geçirebiliyorlar. Dünya ve Türkiye’de çok kullanıcısı olan “Tinder hesabı silinir mi?”

Tinder Hesabı Nasıl Silinir?

Tinder hesap silme işlemini yapabilmek için ilk olarak uygulamanın iki farklı seçeneğinin bilinmesi gerekiyor. Bu seçenekler; Tinder Gold ve Tinder Plus şeklinde ifade edilebilir. Tinder hesabı kalıcı silmeden evvel ücretli şekilde kullanılan uygulamaların içinde üyelik oluşturduysanız ve ücret ödemek istemiyorsanız mutlaka üyeliğinizi iptal ettirin.

iOS Cihazlarda Tinder Plus ve Tinder Gold Hesap Silme

İlk olarak App Store ile giriş yaparak, sayfayı aşağıya doğru kaydırarak Apple kimliğiyle giriş bilgilerini seçmeniz gerekiyor.

Sayfanın aşağıya doğru kaydırılmasının ardından Abonelikler> Yönet> Tinder basamakları takip edilir.

Aboneliğin bitirilmesine dair seçeneğe basılıp, seçimin kapalı konuma getirilip işlemde sonlandırılmalıdır.

Android Cihazlarda Tinder Plus ve Tinder Gold Hesap Silme

Google Play Store üzerinden Tinder’e giriş yapılmalıdır.

Tinder uygulamasına giriş sağlayıp ardından “Aboneliği İptal Et” seçeneğine tıklanmalıdır.

En son adımda iptal etme kararı onaylanarak işlemin sonlanması gerekir.

Tinder Hesabını Kalıcı Olacak Silme

Tinder hesap silme işleminin kalıcı olarak yapılması hem mobil cihazlardan hem de web sitesinden gerçekleşir.

Mobil cihazlardan Tinder hesabını kalıcı silme;

Tinder hesabı öncelikle açılmalıdır.

Tinder’in üst panosunun en sağında kişi figürü bulunuyor. Bu figüre tıklayıp ardından “Ayarlar” seçeneğine tıklanmalıdır.

Ekrana gelen sayfanın en altına inebilmek için ekran kaydırılmalıdır. Sayfanın en altındaki “Hesap Sil” butonuna basılır.

Ekran üzerine hesabın dondurulmasını öneren sayfa çıkar. Burada “Hesabımı Sil” seçeneğine tıklayınız.

Platform hesabı neden silmek istediğinizi sorar. Kullanıcı kendine uygun olan seçeneğe tıklayıp işleme devam etmelidir.

Uygulamayı neden silmek istediğinize dair seçenekler ekrana gelir. Ekrana gelen seçeneklerden herhangi birini işaretleyip “Hesap Silme İşlemine Devam Et” butonu üzerine tıklanmalıdır.

Platform kullanıcının hesabı silip silmemesinden emin olmak için bir sayfa daha ekrana sunar. Bu seçenekte hesabını kalıcı silmek istemeyenler “Hesabımı Dondur” seçeneğine tıklayabilir. Hesap silme işlemini kalıcı yapmak isteyenlerse “Hesabımı Sil” butonunu seçmelidir. Belirttiğimiz bu adım sonrasında Tinder hesabı kalıcı silinir.

Web sitesi üzerinden Tinder hesabının kalıcı olarak silinmesi;

Öncelikle link üzerine tıklanıp, uygulama üzerinden oturum açılmalıdır.

üzerine tıklanıp, uygulama üzerinden oturum açılmalıdır. Açılan ekrandan kişi figürüne tıklanıp “Ayarlar” kısmına girilir.

Yukarıda mobil uygulama kısmındaki gibi sayfanın en alt bölümüne inilerek “Hesabımı Sil” seçeneği üzerine tıklanmalıdır.

Hesap silme işlemi onaylanıp işlem tamamlanmalıdır.

“Tinder yasaklanan hesap silinir mi” konusu kullanıcıların merak ettiği diğer sorulardandır. Tinder’de bir hesap yasaklandığında o hesaba yeniden giriş imkânsız olur. Kullanıcı daha sonra yeni hesap oluşturamaz. Askıya alınan bir Tinder hesabını açmak içinse; “sorun” ve “oturum açamıyorum” seçeneğine tıklanmalıdır. Hesabım devre dışı bırakıldı seçeneğine tıklanarak, ilişkili olan e-posta ya da telefon numarası sisteme girilerek askıya alınan hesap kurtarılmaya çalışılır. Yazımızda “Tinder hesap silme işlemi nasıl yapılır” konusundan kısaca bahsettik. Ayrıca “Tinder Nedir, Nasıl Kullanılır” başlıklı yazımıza da tıklayabilirsiniz.