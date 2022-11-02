Tinkercad Nedir? Tinkercad Nasıl Kullanılır?

Tinkercad, 3 boyutlu modelleme yapmayı sağlayan bir programdır. Autodesk tarafından geliştirilen bu uygulamanın kullanımı çok basittir. Herkesin çok rahat kullanabileceği şekilde tasarlanan uygulamanın arayüzü çok renklidir. Bu nedenle Tinkercad uygulamasını kullanırken çok keyif alabilirsiniz.

Hem masaüstü hem de tablet ve telefonlarda kullanılabilen bir uygulamadır. Mimarlık tasarımları, sektörel çizimler ve eğitimle ilgili profesyonel içerikler oluşturabilirsiniz. Kullanıcılarına sunduğu özelleştirmelerle de uygulama çok kullanışlı hale gelmiştir. Tinkercad iki şekilde; uygulamayı bilgisayara indirerek ya da resmi web sitesine girerek kullanılabilir. Uygulamayı kullanabilmek için internet bağlantısının olması gerekiyor.

Tinkercad Özellikleri Nelerdir?

Telefon, bilgisayar ve tabletlere indirilmeden kullanılabilen Tinkercad, çok farklı ve kullanışlı özelliklere sahiptir. Uygulamanın özellikleri sayesinde dilediğiniz şekilde tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Tinkercad’in genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Küçük, büyük her yaş grubu kolayca tasarımlar yapabilir.

Tasarım yapmaya başlayanlara özel; “quest- konuklar için” alan oluşturulmuştur. Burada görseller yardımıyla tüm çizim aşamaları anlatılır.

Özel efekt, 3 boyutlu modelleme, canlandırma ve aydınlatma gibi birçok örnek sunuyor. Kullanıcılar örneklere bakarak çizimlerine yön verebilir.

Gerçekçi animasyonlar hazırlanabilir.

Tinkercad Ne İşe Yarar?

Tinkercad, birçok sektör için 3D tasarım hazırlamayı sağlıyor. İnternet tarayıcınızla uygulamaya girerek 3 boyutlu tasarımlar yapıp onları kaydedebilirsiniz. Tinkercad uygulamasının kendi sunduğu adımları takip edip birbirinden farklı ve profesyonel tasarımlara imza atabilirsiniz.

Aynı zamanda uygulama yardımcı kontroller de sunuyor. Bu yardımcı kontrollerle de tasarımlarınızı kolayca şekillendirebilirsiniz.

Tinkercad uygulamasına giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinden “stard the editor” bölümüne tıklayınız. Böylelikle direkt modelleme kısmına geçmiş olacaksınız. Linux, Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayar tarayıcılarından uygulamaya giriş yapılabilir.

Tinkercad Nasıl Kullanılır?

Tinkercad giriş ve tasarım yapmak için hesap açmanıza gerek yok. Uygulama üzerindeki dilerseniz profilinizi özelleştirebilirsiniz. Ayrıca tasarımlarınızı kaydedip ilerde açıp yeniden neler yaptığınızı inceleyebilirsiniz. Uygulamayı bilgisayara indirmeden resmi web sitesini açıp tasarım yapıp, kaydedebilirsiniz.

Uygulama ilk giriş yapıldıktan sonra ana sayfa üzerinde yer alan “start the editor” sekmesine tıklanır. Buradan modelleme platformunu açmanız gerekir. Platformun açılmasının ardından ilk hareket ettirme komutunun öğrenilmesini sağlayan döner şekildeki merdiven modeli ekrana gelir. Uygulama tarafından bu kısımda küçük bir eğitim verilir.

Tasarım araçları tanıtımı ve kullanımı, programın geneli, programla neler yapılacağı anlatılır. İsterseniz kendi tasarımlarınıza imza atmak için ücretsiz olarak hesap açabilirsiniz. Hesabı açtıktan sonra profil oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz modelleri kaydederek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Modelleme işlemi yapılırken programın içerisindeki basit geometrik şekillerden de yararlanabilirsiniz.

Geometrik şekilleri orijinal hale getirmek için şekilleri manipüle edebilirsiniz. Ayrıca orijinal çalışma ortaya koymak için şekillerin yerleriyle ve boyutlarıyla da oynayabilirsiniz. Şekillerin üzerine yeni şekiller ekleyebilirsiniz. Şekilleri çıkartarak da yeni bir tasarım elde edebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcılarla hazırlanan modeller çıkartılabilir. Modelleri baskı şeklinde almak mümkündür.

Tinkercad Modelleme Oluşturma Adımları Nelerdir?

Kaliteli düzenleme araçlarını bünyesinde barındıran Tinkercad’ta model oluşturabilmek için bazı adımları takip etmek gerekiyor. Takip edilmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;

Uygulamanın içindeki alana obje ekleyip onun konumlandırılması ve boyutu için öznel şekilde ayarlamalar yapılmalıdır.

Objenin dikkat çekici ve farklı olması için onun herhangi bir yerine değişik bir ya da daha fazla objeyi ekleyiniz. Objenin eklenmesinin ardından “adjust” ayarlanmalıdır.

Eklenen objeleri dilerseniz çıkarılan şekle getirebilirsiniz.

Birleştirilmiş olan objeler gruplanarak modelleme oluşturma işlemi tamamlanır.

Sizlere profesyonel 3 boyutlu modelleme yapmanızı sağlayacak Tinkercad programı hakkında bilgi verdik. Ayrıca grafik tasarımlarında kullanılan vektörel çizim hakkında bilgi edinmek için Vektörel Çizim Nedir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.