Kapsamlı içeriği ve kolay kullanım özellikleriyle dikkat çeken Tinkercad özellikle mimarların ve tasarımcıların hoşuna gidecek bir program.

Emircan Erdoğan - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tinkercad kullanıcı profili oluşturarak erişim sağlayabileceğiniz bir 3 boyutlu tasarım servisidir. Web servisi olması sebebiyle programı kullanabilmek için internet bağlantınızın olması gerekmektedir.

Program bir tasarımcının ihtiyacı olabilecek her şeyi bir araya getiriyor. Ekranın sağ tarafında yer alan şekillerden dilediğiniz seçip tasarımınıza katabilirsiniz. Bu şekillerin boyutlarını x,y, ve koordinat düzlemlerinde düzenleyebilirsiniz. Özellikle mimarlar ve tasarımcılar tarafından oldukça beğenileceğini düşündüğüm bu serviste hazır şablonlar kullanabileceğiniz gibi kendi çizimlerinizi de kullanabilme şansına sahipsiniz.

Şekillerin yerleştirileceği düzlemde yer alan rakamlar kullanıcıların ölçüm yapmasını kolaylaştırıyor. Programın en iyi yanlarından biri de diğer kullanıcıların açık olarak sunduğu şekillere erişim sağlayabiliyor oluşumuz. Siz de kendi yarattığınız özel şekilleri başkalarının hizmetine sunabilirsiniz.

Programa giriş yaptığınızda alıştırma derslerinde temel bilgileri edinebilir ve aklınızdaki tasarımları dijital ortama daha kolay aktarabilirsiniz. Basit yapısı sayesinde çok fazla problem yaşayacağınızı düşünmüyorum.

Programda bulabileceğiniz 3D şekiller;

Geometrik şekiller

Sayılar

Harfler

Semboller

Ekstra seçenekler

Siz de pahalı programlara ücret ödemeden temel seviyedeki tasarımlarınızı gerçekleştirbileceğiniz bir program arıyorsanız Tinkercad mutlaka denemeniz gerekenler arasında.