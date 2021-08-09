Trendyol 16,5 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı!

ABD merkezli yatırım fonu General Atlantic ve Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 1,5 milyar dolar yatırım alan Trendyol, 16,5 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'den çıkan ilk decacorn olmayı başardı.

Trendyol, 16,5 Milyar Dolar Değerleme ile Türkiye'den Çıkan ilk Decacorn Oldu!

General Atlantic ve Softbank Vision Fund 2 öncülüğünde gerçekleşen yatırım turunda Princeville Capital, ADQ ve Katar Yatırım Otoritesi yer aldı. Trendyol, yatırım turu boyunca aldığı 1,5 milyar dolar yeni yatırım ile birlikte 16,5 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı başardı.

Hisselerinin %86,50 oranındaki kısmı Çinli e-ticaret devi Alibaba'ya ait olan Trendyol, bu yılın başlarında yaptığı sermaye artışı ile Alibaba'dan 350 milyon dolarlık ek bir yatırım daha almıştı. 2018 yılında 1 milyar dolar değerlemeye sahip olan şirket, üç sene gibi kısa bir sürede değerini on altıya katlamış oldu.

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konu hakkında: “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk 'decacorn' olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

2010 yılından bu yana e-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol Group; Trendyol, Trendyol Express, Trendyol Tech, Trendyol Go ve Dolap gibi çeşitli alt kuruluşlara ev sahipliği yapıyor. 2018 yılından bu yana yabancı yatırımcıların gözdesi olan şirket, on bir yıl içerisinde decacorn haline geldi.

Peki siz Trendyol hakkında ne düşünüyorsunuz? Çevrim içi alışverişleriniz sırasında hangi e-ticaret sitesini kullanıyorsunuz ve hangi faktörlere dikkat ediyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.