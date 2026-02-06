Triger Kayışı Kaç Km'de Ne Zaman Değişir?

Otomobillerde bulunan triger kayışı kaç kilometrede ne zaman değiştirilir? Triger kayışı ne işe yarar? Otomobillerin en önemli parçalarından biri olan triger kayışları ile ilgili bilmeniz gerekn tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar...

Triger Kayışı Nedir?

Triger kayışı otomobillerde motorun hayati iki parçası olan eksantirik mili ile krank milinin birbirine senkronize şekilde çalışmasını sağlayan parçadır.

Triger kayışları yapı itibariyle zincir ve plastik bazlı kayışlar olabilir. Bu parçalar içten yanmalı motorlarda yer alan krank mili ile eksantirik milinin birbirine senkronize şekilde çalışmasını sağlar.

Triger Kayışı Neden Önemlidir?

Triger kayışı krank ve eksantirik millerinin birbirine senkronize çalışmasını sağlar. Bu senkronizasyonun bozulması geriye dönülemeyecek hasarlara sebep olur.

Triger kayışları sayesinde motorda piston ve subapların düzeni sağlanır. Bu düzenin bozulması halinde motor içerisindeki piston ve subapların çalışma sistemi zarar görür. Devamında ise motor içerisindeki tüm parçalar geriye dönülemez hasarlar alabilir.

Triger Kayışı Ne Zaman Kaç Kilometrede Değiştirilir?

Triger kayışlarının değişimi için belirlenen süre motor tipi, marka ve kullanım koşullarına göre değişmekte olup Türkiye için ortalama 70 bin ile 90 bin kilometre olarak belirlenmiştir.

Triger kayışı değişim zamanı ve kilometresi motor tipi, araç markası ve hatta kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda Türkiye için değişim aralıkları şu şekildedir:

Benzinli motorlar için triger kayışı değişim kilometresi 60 bin ile 90 bin kilometre arasında,

Dizel motorlar için triger kayışı değişim kilometresi 80 bin ile 120 bin kilometre arasında,

Turbo motorlar için triger kayışı değişim kilometresi 60 bin ile 80 bin kilometre arasında,

olarak aralıklar genel kapsamda belirlenmiştir. Ancak dediğimiz gibi bu aralığın en doğru değeri markanın yetkili satıcıları ve kullanım kitapçıklarında yazmaktadır.

Zincir Triger Kayışı Nedir? Triger Zinciri Kaç Kilometrede Ne Zaman Değiştirilir?

Triger zinciri aslında kayış yerine metal alaşımlar ile üretilmiş zincirlerin kullanılması anlamına gelmektedir. Yani aynı görevi plastik tabanlı bir kayış değil metal tabanlı bir zincirin yapmasıdır.

Triger zincileri kayışların aksine daha dayanıklılardır. Bu noktada triger zincileri için belirlenmiş bir kilometre aralığı yoktur ömürlük olarak kullanılabilirler. Ancak zincirli motorlarda soğuk çalıştırmada ciddi oranda ses, rölantide düzensiz çalışma, gaz tepkilerinde gecikmeler gibi belirtiler varsa triger zinciri hasar almış olabilir.

Triger Kayışı-Zinciri Koparsa Ne Olur?

Triger kayışı genel anlamda motor ahenkini sağlayan parçadır. Kopması durumunda ahenk bozulur ve geri dönülemez hasarlar oluşur. Triger kayışı koparsa motorun içindeki pistonlar ve supaplar çarpışır. Bunun sonucu olarak: supaplar eğilir, pistonlar zarar görür, silindir kapağı revizyon ister, motor komple indirilebilir.

Bu da Türkiye şartlarında on binlerce TL masraf anlamına gelir. Bu yüzden triger kayışı değişimi “gereksiz masraf” değil tam tersine büyük bir sigortadır.