ABS Nedir? ABS Ne İşe Yarar?

Otomobillerimizde pek çok güvenlik sistemi bulunmaktadır. Bu sistemler her gün bizi onlarca kez tehlikelerden korumaktadır. Zira pek çok kişi aslında otomobil kullanmayı tam olarak bilmemektedir ancak otomobillerin sahip olduğu yeni nesil güvenlik özellikleri hataları telafi ederek sorunsuz bir yolculuk yapmayı mümkün hale getirmektedirler.

Bu sistemlerden en çok bilinenleri ise 2 tanedir. İlki ABS yani Anti-lock Braking System - Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi'dir. İkincisi ise ESP yani Electronic Stability Program - Elektronik Stabilite Programı'dır. Peki ABS sistemi nedir? ABS sistemi ne işe yarar? İşte detaylar...

ABS Nedir?

ABS yani açılımıyla Anti-lock Braking System - Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi adından da anlaşılacağı üzere fren sistemlerinizin kilitlenmesini önleyen bir mekanizmadır.

ABS, Anti-lock Braking System - Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, günümüzde neredeyse her otomobilde bulunan temel bir güvenlik sistemidir. ESP gibi sistemlerin de veri tabanını oluşturan bu sistem temelinde otomobillerin frenlerinin kilitlenmesini ve daha kısa fren mesafelerine sahip olmalarını amaçlar. Örneğin karlı ve buzlu bir yolda aniden fren yapmanız gerekti. Refleks olarak aracın fren pedallarına kesintisiz bir şekilde son gücünüzle basarsınız.

Ancak bu yanlıştır. Zira yuvarlanan bir cisim yani tekerlekleriniz kaymaya başladığında durdurması daha zor bir hal alır. Tabi bununla birlikte otomobilde kaymaya başlar ve kontrolünüzü kaybedersiniz. ABS tam da bu noktada devreye girmektedir ve aracın frenlerinin kilitlenmesini önler. Yani sizin kontrolünüz dışında frenlere bas-çek yöntemini uygular böylece tekerler kilitlenmez ve lastikleriniz kaymaz. Otomobiliniz güvenli bir şekilde durur.

ABS Ne İşe Yarar?

ABS, yani Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi, araçlarda güvenliği artıran bir frenleme teknolojisidir.

Ani frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek kaymayı engeller ve sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmemesini sağlar. ABS, fren pedalına uygulanan basıncı saniyede birçok kez ayarlayarak lastiklerin yol ile temasını korur. Özellikle kaygan zeminlerde, virajlarda veya acil durum frenlemelerinde daha kontrollü bir duruş sağlar. Ancak ABS'nin amacı her zaman fren mesafesini kısaltmak değil, aracın yönlendirilmesini mümkün kılmaktır. Bu sayede sürücü, frenleme sırasında dahi manevra yaparak kazadan kaçınabilir.

ABS Nasıl Çalışır?

ABS, araçlarda frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini engelleyerek kontrol kaybını önleyen bir sistemdir. Tekerlek hız sensörleri, her bir tekerleğin hızını izler. Eğer bir tekerlek kilitlenirse, sistem fren basıncını otomatik olarak azaltır. Ardından, tekerlek dönmeye başladığında fren basıncı tekrar artırılır. Bu işlem, kayma ve kontrol kaybını engeller. ABS, frenleme sırasında yol tutuşunu iyileştirir ve sürücünün kontrolünü artırır. Ayrıca ABS sensörleri tarafından toplanan bilgiler ESP sensörü ile de paylaşılır.

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