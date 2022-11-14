Tunic İncelemesi: Tatlı ve Zorlu

Tunic 2022 yılında çıkmış en özel oyunlardan bir tanesi. Tunic Team tarafından geliştirilen ve Finji tarafından yayınlanan bu oyun kesinlikle daha fazla konuşulmayı hak ediyor. 2022 yılında pek çok dev isim çıkış yaptığı için gözden kaçabilecek bir oyun olan Tunic kesinlikle özel bir ilgiyi hak ediyor.

Tunic, eski Zelda oyunlarını andıran, Dark Souls’dan epey etkilenmiş bir Metroidvania oyunudur. Pek çok farklı oyun türünden ve oyundan ilham alan Tunic’e bir “Zelda klonu” ya da “standart bir Souslike” demek büyük bir haksızlık olur. Tunic pek çok şeyden ilham alan ve sağlam temeller üzerine kurulmuş özenli bir oyun.

Grafikler

Tunic’in ilk dikkat çekici özelliği görsel yapısı ve renk tonlarıdır. Oldukça sevimli görselliği ile bizleri selamlayan Tunic, yer yer kararan bir oyun olsa da genel itibari ile çok renkli ve tatlı gözüken bir yapım.

Grafikler, daha masalsı ve fantastik bir evrende olduğumuzu bizlere hissettiriyor. Oldukça etkileyici sahnelerin bulunduğu bu oyun görsel bakımdan muazzam bir iş çıkarmış diyebiliriz.

Işıklandırmaların ve atmosferin harika olduğu bu oyunun görsel dizaynı aklınızı başınızdan alacak cinsten. Grafikler, oynanış ve sesler ile adeta bir bütün olmuş. Oyunun Zelda’yı andıran kısmı hiç şüphesiz görselliği olmuş.

Oynanış

Tunic’in görselliğinden sonra en can alıcı kısmı ise oynanışı. Oldukça keyifli bir oynanışa sahip olan Tunic bu özelliğini Dark Souls oyunlarından alıyor. “Bonfire” mantığındaki yerlerde oyunu kayıt ediyoruz, ölürsek son kayıt ettiğimiz yerden baştan başlıyoruz. Tıpkı diğer Souls oyunları gibi.

Oyunun dövüş sistemi hem çok tatlı hem de oldukça zorlu. Yakın dövüş silahı, kalkan, uzak menzilli silah ve kaçınma gibi alışılmış dövüş mekanikleri Tunic’te çok güzel bir şekilde işlenmiş. Oynanış oldukça akıcı ve oyunun sonuna kadar sizi hiç sıkmıyor.

Oyun aynı zamanda bir Metroidvania oyunu olduğu için geniş bir dünyaya da sahip ancak özgürce dolaşmanız mümkün değil. Metroidvania türünün güzel bir örneği olmayı başaran Tunic, çeşitli yetenekler ve eşyalar kazandıkça size dünyasını daha çok açıyor. Oynanışı zenginleştiren ve keşif hissini kuvvetlendiren Tunic bu özelliği ile takdiri hak ediyor.

Sesler ve Müzikler

Oyunun müzikleri kelimenin tam anlamıyla muhteşem. Oldukça geniş bir müzik listesi olan Tunic’te her bölüme her ana ait bir müzik seçilmiş. Oyunu baştan sona bitirdikten sonra muhakkak müziklerini dinlemek için Youtube’a bir uğrayın.

Hikaye için ayrı bir başlık açmaya pek gerek duymuyoruz çünkü oyunun ana odak noktası hikaye değil. Oyunda bariz diyaloglar ve net bir hikaye anlatımı bulunmuyor. Tıpkı Souls oyunlarındaki gibi. Hikayeyi direkt anlatmak yerine sesler ve müzikler ile hikaye size hissettiriliyor. Oldukça hoş bir seçim. Sesler ve müzikler hikayeyi aktarmak için bir araç olarak kullanılmış.

Sanat Tasarımı

Tunic pek çok oyunun aksine oldukça sanatsal değerlere dokunan bir yapım. Oyunun pek çok haritasında karşılaşacağınız manzaralar, karakter tasarımları ve müzikler sanat kokuyor. Oyunu baştan sona oynamasanız bile Tunic’in ne kadar sanatsal bir oyun olduğunu kavrayabiliyorsunuz. Ara sahneler o kadar etkileyici ve ürpertici ki hayran kalmamak elde değil.

Sanat tasarımını bir başka gördüğümüz yer ise oyunun içindeki kitapçıkda gizli. Evet oyunun içerisinde dijital bir kitapçık var. Kutulu oyunların içerisinden çıkan, oyunun mekaniklerinin anlatıldığı ve neyin ne işe yaradığını gösteren kitapçıklar olur ya, işte tıpkı onlar gibi ama çok daha estetik ve sanatsal bir şekilde dizayn edilmiş gibi. Oyunun pek çok kısmında bu kitapçığı açmanız gerekiyor çünkü hem haritalar hem de oyundaki pek çok kilit bilgi burada yatıyor.

Kitapçığın içi ise oldukça görülmeye değer. Her şey görsellerle ve imgelerle anlatılmaya çalışılmış. Öyle ki, bazı yerlerde gerçekten yazılar var fakat bu yazılar oyunun kapağında gördüğümüz Nors alfabesini andıran bir fontta yazılmış. Rünik semboller gibi de gözüken bu alfabe oyunun pek çok yerinde görülüyor. Böyle bir alfabe seçmek oyuna ekstra gizem katıyor ve oyunun sanatsal yönünü daha da parlatıyor.

Keşif

Oyunun keşif yönü de epey kuvvetli. Oyunun dünyasını keşfettiğiniz sırada kitapçığın sayfalarını bulmanız da söz konusu. Eğer yeterince keşif yapmazsanız kitapçığın sayfaları eksik kalacak ve oyunu yeterince öğrenemeyeceksiniz. Bu durum sizin etrafı keşfetmeniz için en büyük motivasyonlardan bir tanesi.

Oyunun haritasının her yeri dopdolu. Pek çok gizli geçitin ve kestirme yolun bulunduğu bu oyunda etrafı didik didik etmelisiniz. Oyun içi paraya ve pek çok kıymetli eşyaya da bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Eğer oyunda nereye gideceğinizi bilmiyorsanız ve aynı yerde takılıp kaldıysanız daha dikkatli olmalı ve her yeri detaylı bir şekilde gezmelisiniz.

Oyunun Eksi Yönleri

Oyun şu ana kadar bir başyapıt gibi gözükse de her oyunun illaki bir kusuru vardır. Tunic’in en büyük eksi yönlerinden bir tanesi oyun içi bug’lardır diyebiliriz. Bu bug’lar oyundan soğutan cinsten değil, hatta işinizi kolaylaştıran türden hatalar. Örneğin normalde vuramayacağınız bir düşmana duvar arkasından vurabiliyorsunuz. Ya da büyük bir düşmanı küçük bir çıkıntıya sıkıştırabiliyorsunuz. Bu tarz hatalar olmasaydı oyun daha iyi olabilirdi.

Bir diğer olumsuz durum ise boss dövüşlerinde bizlerin karşısına çıkıyor. Bazı Bosslar aşırı kolayken bazıları aşırı zor dizayn edilmiş. Bossların aşırı zor olması Souls oyunlarından ilham alan bir oyun için makul olsa da oyunda çok kolay bosslar da var. Bu bosslar ilk başta çok ürkütücü gibi gözükse de ilk denemenizde bile geçebileceğiniz kadar tahmin edilebilir bir şekilde size saldırıyorlar.

Bu tarz Metroidvania oyunları genellikle tekrar oynanabilirliği yüksek oyunlardır. Ancak Tunic için bu durum pek geçerli değil. Oyundaki tüm becerileri açıp pek çok eşyaya sahip olduktan sonra oyunu tekrar oynamanın bir anlamı kalmıyor. İkinci ya da üçüncü kez oyunu oynamamız için ekstra bir amacımız olmuyor. Böylesine etkileyici ve başarılı bir oyunu daha uzun süre oynamak isterdik.

2022 yılında çıkmış en başarılı oyunlardan biri olan Tunic’in incelemesi bu kadardı. Siz Tunic’i oynama fırsatı bulabildiniz mi? İleride oynamayı düşünüyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.