GIMP hem zengin özellikleri hem de kullanışlılığıyla Photoshop'a rakip olan ücretsiz bir resim editörüdür

Can Erdil Şentürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Eğer fotoğraf düzenleme işlemlerinde kullanmak üzere Photoshop gibi pahalı yazılımlara ücret ödemeyi düşünmüyorsanız GIMP tam da aradığınız resim düzenleme programı olacaktır.

GIMP Özellikleri

Windows, Mac ve Linux sürümler,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Sade tasarım,

Geniş özellik yelpazesi,

Birbirinden farklı efektler,

Zengin özellikler,

Ücretsiz kullanım,

GIMP yani GNU Image Manipulation Program kendisini standart bir resim editöründen ayıran birçok gelişmiş özellikle beraber gelmesinin yanında sıradan resim düzenleme işlemlerini de kolayca gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Açık kaynak koduna sahip olan GIMP sahip olduğu GNU lisansı sayesinde kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak yazılımı indirip kullanma imkanı sunuyor.

GIMP kullanarak fotoğraflarınız üzerinde rötuş işlemleri gerçekleştirerek fotoğraflarınızın çok daha şık görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında kendi görsellerinizi GIMP yazılımı ile oluşturabilirsiniz. GIMP'in en kullanışlı özelliklerinden biri kişiselleştirilebilir arayüzü. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar kendi tercihlerine göre yapılandırabildikleri bir yazılıma sahip oluyorlar ve bu sayede çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Plug-in desteği sunan GIMP'e bu eklentiler yardımıyla birçok ek özellik de kazandırılabilmekte.

GIMP fotoğraf makinalarının lenslerinin eğimli yapısıyla oluşan fotoğraf eğilmelerini düzeltebilmekte. Perspektif bozulması olarak adlandırılan bu durum program içerisindeki araçları kullanarak giderilebiliyor. Türkçe dil desteğine sahip olan GIMP bu özelliğiyle kullanıcılara anlaşılabilir bir arayüz sunmakta.

GIMP katman tabanlı olarak çalışmanızı mümkün kılıyor. Basit fotoğraf düzenleme yazılımlarında olmayan bu özellik GIMP'i benzerlerinden farklı bir yere taşımakta. Eğer standart çizimler yapmak isterseniz GIMP sahip olduğu birçok farklı çizim aracı için farklı kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. GIMP üzerinde çalıştığınız resim veya fotoğraf için detaylı renk düzenleme seçenekleri de sunmakta. Ayrıca GIMP'in sahip olduğu kırmızı göz düzeltme özelliği özellikle gece çekilen fotoğraflar üzerinde çalışıyorsanız hoşunuza gidecektir.

GIMP İndir

Resim düzenleme programı olarak Mac, Windows ve Linux üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan GIMP günümüzde grafik tasarımcılar ve fotoğrafçılar tarafından kullanılıyor. Oldukça basit içeriklere ve pek çok özelliğe sahip olan uygulama bünyesinde Türkçe dil desteğine de ev sahipliği yapıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.