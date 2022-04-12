GIMP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 468,922
- DOSYA BOYUTU 206.00 MB
- Üretici Gimp
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GIMP hem zengin özellikleri hem de kullanışlılığıyla Photoshop'a rakip olan ücretsiz bir resim editörüdür
Eğer fotoğraf düzenleme işlemlerinde kullanmak üzere Photoshop gibi pahalı yazılımlara ücret ödemeyi düşünmüyorsanız GIMP tam da aradığınız resim düzenleme programı olacaktır.
GIMP Özellikleri
- Windows, Mac ve Linux sürümler,
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Sade tasarım,
- Geniş özellik yelpazesi,
- Birbirinden farklı efektler,
- Zengin özellikler,
- Ücretsiz kullanım,
GIMP yani GNU Image Manipulation Program kendisini standart bir resim editöründen ayıran birçok gelişmiş özellikle beraber gelmesinin yanında sıradan resim düzenleme işlemlerini de kolayca gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Açık kaynak koduna sahip olan GIMP sahip olduğu GNU lisansı sayesinde kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak yazılımı indirip kullanma imkanı sunuyor.
GIMP kullanarak fotoğraflarınız üzerinde rötuş işlemleri gerçekleştirerek fotoğraflarınızın çok daha şık görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanında kendi görsellerinizi GIMP yazılımı ile oluşturabilirsiniz. GIMP'in en kullanışlı özelliklerinden biri kişiselleştirilebilir arayüzü. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar kendi tercihlerine göre yapılandırabildikleri bir yazılıma sahip oluyorlar ve bu sayede çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Plug-in desteği sunan GIMP'e bu eklentiler yardımıyla birçok ek özellik de kazandırılabilmekte.
GIMP fotoğraf makinalarının lenslerinin eğimli yapısıyla oluşan fotoğraf eğilmelerini düzeltebilmekte. Perspektif bozulması olarak adlandırılan bu durum program içerisindeki araçları kullanarak giderilebiliyor. Türkçe dil desteğine sahip olan GIMP bu özelliğiyle kullanıcılara anlaşılabilir bir arayüz sunmakta.
GIMP katman tabanlı olarak çalışmanızı mümkün kılıyor. Basit fotoğraf düzenleme yazılımlarında olmayan bu özellik GIMP'i benzerlerinden farklı bir yere taşımakta. Eğer standart çizimler yapmak isterseniz GIMP sahip olduğu birçok farklı çizim aracı için farklı kişiselleştirme seçeneklerine de sahip. GIMP üzerinde çalıştığınız resim veya fotoğraf için detaylı renk düzenleme seçenekleri de sunmakta. Ayrıca GIMP'in sahip olduğu kırmızı göz düzeltme özelliği özellikle gece çekilen fotoğraflar üzerinde çalışıyorsanız hoşunuza gidecektir.
GIMP İndir
Resim düzenleme programı olarak Mac, Windows ve Linux üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan GIMP günümüzde grafik tasarımcılar ve fotoğrafçılar tarafından kullanılıyor. Oldukça basit içeriklere ve pek çok özelliğe sahip olan uygulama bünyesinde Türkçe dil desteğine de ev sahipliği yapıyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı hemen indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
GIMP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,182
- DOSYA BOYUTU 158.00 MB
- Üretici Gimp
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Photoshop'un en güçlü ücretsiz alternatifi olarak gösterilen GIMP, kapsamlı ve ücretsiz bir resim editörü.
Açık kaynak kodlu GIMP(GNU Image Manipulation Program) ile aklınıza gelen her tür amatör veya profesyonel resim düzenleme işlemini ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Kapsamlı araçları bir araya getiren GIMP, fotoğraflara efekt eklemekten boyutunu küçültmeye kadar sayısız işlemde size yardımcı olacak.
Açık kodun en önemli yazılımlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz GIMP isterseniz basit resim düzenleme işlemlerinde Paint gibi kolay kullanımı ile iş görürken, profesyonel çalışmalar yapmak isteyenlere de Photoshop ve benzeri programlarla nerdeyse aynı özellik ve seçenekleri sunarak güçlü bir alternatif konumunda. Resim kalitesinde hiçbir kayıp olmadan birçok efekt kullanabildiğiniz ve ayarlamalar yapabildiğiniz bu program hem resim ve fotoğrafla uğraşan amatör bilgisayar kullanıcılarına hemde profesyonel tasarımcılara hitap ediyor.
Yaptığınız çalışmaları veya elinizde bulunan resim dosyalarının formatlarını değiştirebileceğiniz bu program çok fonksiyonlu bir araç olarak bilgisayarınızda bulundurmanız gereken programlardan biri. GIMP modüler yapısı ile çeşitli eklemeler yapabildiğiniz ve birçok ek özellik ve seçenek ekleyebileceğiniz eklenti (plug-in) destekli bir yapıya sahip. Gelişmiş ve kişiselleştirilebilir arayüzü ile en basit işlemden en kompleks imaj uygulamalarına birçok işlemi yapabilecek şekilde geliştirilen yazılım ücretsiz olmasına rağmen profesyonel programlarla boy ölçüşebilir durumda.
GIMP
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,163
- Üretici Gimp
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Gimp, Photoshop kadar kaliteli ücretsiz bir resim editörüdür.
Gimp programı açık kaynaklı ve sürekli geliştirilen bir resim editörüdür. Adobe Photoshop gibi ücretli programlar kadar kaliteli ve ücretsiz bir program olan Gimp'te, bir resim editöründe aradığınız her türden özellik mevcut.
Aynı zamanda geliştirilen kullanıcı dostu arayüzü ve türkçe menüleri sayesinde programı kullanırken hiç zorluk çekmeyeceksiniz.
Uygulamayı indirmek için indir butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada Linux dağıtımınızı seçmeniz ve ardından yönergeleri yerine getirmeniz gerekiyor.