Pixlr zengni filtre ve efekt seçenekleri sunan bir fotoğraf düzenleme programıdır.

Can Erdil Şentürk - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pixlr sahip olduğu çok sayıda farklı filtre ve efekt seçeneğiyle tercihlerinize uygun, çok daha şık görünen fotoğraflar yaratabilmenize imkan tanıyan bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır.

Pixlr Özellikleri

Android, iOS, Windows ve Mac sürümler,

Birbirinden farklı efektler,

Basit kullanım,

Çeşitli araçlar,

Çeşitli filtreler,

Sayısız güncelleme,

Çok sayıda yazı biçimi,

Autodesk firması tarafından geliştirilen Pixlr'ın mobil uygulamaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktaydı. İndireceğiniz bu Pixlr masaüstü versiyonu ise Pixlr uygulamalarının sunduğu filtre ve efekt seçeneklerine bilgisayarınız üzerinden erişmenizi mümkün kılıyor. Pixlr masaüstü uygulamasının ücretsiz versiyonu size temel resim düzenleme seçeneklerini sunuyor.

Pixlr yazılımı ile resminiz üzerinde fiziksel değişiklikler de yapabilmektesiniz. Resim kesme ve resim boyutlandırma araçlarıyla resimlerinizi büyültüp küçültebilir veya istenmeyen bölümlerini kesebilirsiniz. Bunun yanında eğri şekilde çekilmiş fotoğrafları döndürerek onları doğrultabilirsiniz. Fotoğraflarda oldukça sıkça karşılaşılan bir durum olan kırmızı gözleri Pixlr içerisinde yer alan kırmızı göz düzeltme araçlarıyla ortadan kaldırabiliyorsunuz.

Pixlr ile Fotoğraf Kesme, Döndürme ve Yeniden Boyutlandırma

Pixlr ile Kırmızı Göz Düzeltme

Pixlr ile fotoğraflarınızın temel renk ayarlarında değişiklik yapabilmektesiniz. Fotoğraflarınız üzerinde bir merkez nokta belirleyerek bu nokta dışındaki alanların bulanık görünmesini veya parlamasını sağlayabilir, merkez noktadaki renklerin daha yoğun görünmesini sağlayabilirsiniz. Bütün bu işlemler kolay bir şekilde yapılabiliyor. Pixlr'in arayüzünün oldukça kullanışlı ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandığını söyleyebilirim.

Pixlr'da Fotoğraflara Efekt Verme

Pixlr resimleriniz üzerine metin veya çıkartmalar eklemenize yardımcı olmakta. Programa genel bir yorum yapmak gerekirse masüstü resim düzenleme programları arasında en başarılı programlar arasında olduğu söylenebilir.

Pixlr ile Fotoğraflara Yazı Yazma

Pixlr'in masaüstü programı detaylı bir fotoğraf düzenleme yazılımı olarak öne çıkıyor. Autodesk firması Pixlr'ın daha az detaya sahip ve daha basit bir arayüz sunan, fotoğraf düzenleme işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olan Pixlr-o-matic uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor. Pixlr-o-matic'in Android, iOS, web, masaüstü ve Google Chrome versiyonlarını indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz.

Pixlr İndir

Uygulamayı Windows, Mac, Android ve iOS platformlarında indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.