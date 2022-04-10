Pixlr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 54,158
- DOSYA BOYUTU 167.00 MB
- Üretici Autodesk Inc
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Pixlr zengni filtre ve efekt seçenekleri sunan bir fotoğraf düzenleme programıdır.
Pixlr sahip olduğu çok sayıda farklı filtre ve efekt seçeneğiyle tercihlerinize uygun, çok daha şık görünen fotoğraflar yaratabilmenize imkan tanıyan bir fotoğraf düzenleme yazılımıdır.
Pixlr Özellikleri
- Android, iOS, Windows ve Mac sürümler,
- Birbirinden farklı efektler,
- Basit kullanım,
- Çeşitli araçlar,
- Çeşitli filtreler,
- Sayısız güncelleme,
- Çok sayıda yazı biçimi,
Autodesk firması tarafından geliştirilen Pixlr'ın mobil uygulamaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktaydı. İndireceğiniz bu Pixlr masaüstü versiyonu ise Pixlr uygulamalarının sunduğu filtre ve efekt seçeneklerine bilgisayarınız üzerinden erişmenizi mümkün kılıyor. Pixlr masaüstü uygulamasının ücretsiz versiyonu size temel resim düzenleme seçeneklerini sunuyor.
Pixlr yazılımı ile resminiz üzerinde fiziksel değişiklikler de yapabilmektesiniz. Resim kesme ve resim boyutlandırma araçlarıyla resimlerinizi büyültüp küçültebilir veya istenmeyen bölümlerini kesebilirsiniz. Bunun yanında eğri şekilde çekilmiş fotoğrafları döndürerek onları doğrultabilirsiniz. Fotoğraflarda oldukça sıkça karşılaşılan bir durum olan kırmızı gözleri Pixlr içerisinde yer alan kırmızı göz düzeltme araçlarıyla ortadan kaldırabiliyorsunuz.
Pixlr ile Fotoğraf Kesme, Döndürme ve Yeniden Boyutlandırma
Pixlr ile Kırmızı Göz Düzeltme
Pixlr ile fotoğraflarınızın temel renk ayarlarında değişiklik yapabilmektesiniz. Fotoğraflarınız üzerinde bir merkez nokta belirleyerek bu nokta dışındaki alanların bulanık görünmesini veya parlamasını sağlayabilir, merkez noktadaki renklerin daha yoğun görünmesini sağlayabilirsiniz. Bütün bu işlemler kolay bir şekilde yapılabiliyor. Pixlr'in arayüzünün oldukça kullanışlı ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlandığını söyleyebilirim.
Pixlr'da Fotoğraflara Efekt Verme
Pixlr resimleriniz üzerine metin veya çıkartmalar eklemenize yardımcı olmakta. Programa genel bir yorum yapmak gerekirse masüstü resim düzenleme programları arasında en başarılı programlar arasında olduğu söylenebilir.
Pixlr ile Fotoğraflara Yazı Yazma
Pixlr'in masaüstü programı detaylı bir fotoğraf düzenleme yazılımı olarak öne çıkıyor. Autodesk firması Pixlr'ın daha az detaya sahip ve daha basit bir arayüz sunan, fotoğraf düzenleme işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olan Pixlr-o-matic uygulamalarını da kullanıcılara sunuyor. Pixlr-o-matic'in Android, iOS, web, masaüstü ve Google Chrome versiyonlarını indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz.
Pixlr İndir
Uygulamayı Windows, Mac, Android ve iOS platformlarında indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Pixlr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,048
- DOSYA BOYUTU 30.00 MB
- Üretici Autodesk Inc
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Ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi
Pixlr - Free Photo Editor, Android platformunda en çok indirilen ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması. Ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi diyebileceğim Pixlr, Adobe Photoshop kadar yetenekli, kullanımı çok kolay araçlar sunuyor. Ücretsiz 2 milyona yakın efekt, filtre içeren fotoğraf düzenleyici ile çektiğiniz sıradan fotoğrafları bile sanat eserine dönüştürebilirsiniz.
Instagram gibi fotoğraf paylaşımının öne çıktığı sosyal mecralarda farklı olmak, beğeni almak adına kullanabileceğiniz etkili fotoğraf düzenleyicilerden biri Pixlr. Üst seviye Android telefonların kendi fotoğraf düzenleyicilerinden bile daha gelişmiş bir uygulama olan Pixlr’ın öne çıkan iki özelliği; her şeyi ücretsiz kullanıma sunması ve herkesin rahatça kullanabildiği bir uygulama olması. Fotoğraf kolajları oluşturma, otomatik düzenleme ile tek dokunuşta fotoğrafın renk dengesini ayarlama, fotoğraflara elle çizilmiş görüntüsü verme, tek bir renge veya noktaya odaklama, fotoğrafa yazı ekleme, fotoğrafı hızlıca yeniden boyutlandırma ve daha saymakla bitiremeyeceğim özelliklere sahip gelişmiş bir fotoğraf düzenleyiciden bahsediyorum.
Pixlr – Free Photo Editor Özellikleri:
- Fotoğrafın belli bir bölümünü boyayın veya efektleri kaldırın.
- Fotoğraf kolajları ile hikayenizi anlatın.
- Çift poz ile yaratıcılığınızı gösterin.
- Fotoğraflarınıza yazı ekleyin. (Etkileyici tonla yazı tipi)
- Fotoğraflarınızı Pixlr topluluğu ile paylaşın.
Pixlr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 278
- DOSYA BOYUTU 87.10 MB
- Üretici Autodesk Inc
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Adobe Photoshop kadar yetenekli, ücretsiz!
Pixlr - Free Photo Editor, mobil için ücretsiz fotoğraf düzenleyiciler arasında en iyisi. iPhone/iPad cihazınızda fotoğraflarınızı düzenlemek, filtre, efekt eklemek, fotoğraf kolajları yapmak, renk ayarlamak vs. kullanabileceğiniz en iyi fotoğraf editörü diyebilirim.
Adobe Photoshop kadar başarılı, kullanımı kolay - pratik, tüm araç ve filtre, efektleri de ücretsiz olarak sunan Pixlr - Free Photo Editor, sadece iOS değil, mobil platformdaki en iyi fotoğraf düzenleme uygulaması. Türkçe dil desteği yok lakin arayüz o kadar başarılı tasarlanmış ki; gerek duymuyorsunuz. Hangi seviyede telefona sahip olursanız olun, sunduğu araçlarla fotoğraflarınızı birer sanat eserine dönüştürmeniz mümkün. Bu uygulamayla neler mi yapabiliyorsunuz?
Pixlr - Free Photo Editor Özellikleri:
- Fotoğraf kolajları oluşturun. (Düzen, arka plan, boşluk seçimi)
- Otomatik düzeltme ile tek dokunuşla rengi kolayca dengeleyin.
- Fotoğraflarınıza kalemle çizilmiş efekti verin.
- Basit araçlarla cildinizi güzelleştirin, dişleri beyazlatın.
- Renk sıçrama ile tek bir renge odaklanın veya odak bulanıklığı ile etki ekleyin.
- Çeşitli yazı tipleri ile fotoğraflarınıza anlam katın.
- Favori efekt ve kaplamalarınızı sık kullanılanlara ekleyin.
- Fotoğraflarınızı düzenledikten sonra hızlıca ve kolayca yeniden boyutlandırın.
Pixlr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,604
- DOSYA BOYUTU 44.20 MB
- Üretici Autodesk Inc
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Autodesk tarafından piyasaya sürülen Pixlr sayesinde temel seviyedeki resim düzenleme işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
Autodesk tarafından piyasaya sürülen Pixlr, en popüler mobil ve web tabanlı resim düzenleme programları arasında yer almakta. Masaüstü kullanıcılarının uzun süredir özlemini çektiği bu işlevsel resim editörü nihayet Mac ve Windows kullanıcılarının da hizmetine sunuldu.
Program kullanıcıların temel seviyedeki fotoğraf düzenleme beklentilerini rahatlıkla karşılayabilecek düzeyde. Daha basit bir anlatımla Pixlr, Photoshop’un biraz daha refineleştirilmiş hali. Photoshop kadar fazla özellik barındırmıyor fakat ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü resim düzenleme aracını başarılı bir tasarıma sahip arayüzünde sunuyor.
Pixlr’ı fotoğraflarınızı düzenlemek amacıyla kullanabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi filtreler, efektler ve çeşitli görseller ekleyerek sıradan fotoğraflarınızı bile muhteşem görünen görsellere dönüştürebilirsiniz.
Pixlr hem Mac hem de Windows kullanıcıları için ücretsiz olarak sunuluyor. Fakat bu versiyondaki özellikleri yetersiz bulursanız Pro sürüme geçebilme şansına sahipsiniz. Pro sürümün aylık kullanım bedeli 1.99 dolar olarak belirtilirken bu bedel yıllık kullanımda 14.99 dolar gibi bir rakama indiriliyor.
Sözün özü Pixlr temel seviyedeki fotoğraf düzenleme operasyonları için kullanılabilecek ideal bir program. Çok komplike işlerle uğraşmayacaksanız Pixlr’ı rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Pixlr
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 319
- DOSYA BOYUTU 13.00 MB
- Üretici Autodesk Inc
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Pixlr, Autodesk'in Windows Phone kullanıcılarına da ücretsiz sunduğu fotoğraf düzenleme uygulaması.
Autodesk Pixlr, fotoğraf düzenleme ve efekt verme uygulamalarını seven biri olarak Windows Phone platformuna nihayet geldiği dediğim bir uygulama. Fotoğraflarınızın boyutunu ayarlamaktan renklerini düzeltmeye, fotoğraflardaki kusurları düzeltmekten efekt vermeye birçok seçeneği içerisinde bulunduran uygulamanın ücretsiz indirilebilir olması ise muazzam.
Gerek masaüstünde gerek mobilde fotoğraf düzenlemeyle sık uğraşan kişilerin vazgeçilmezi Pixlr, son olarak Windows Phone platformunda karşımıza çıkıyor. Hem arayüz hem de kullanılabilirlik olarak diğer platformlardan farklılık göstermediğini son derece kullanışlı olduğunu özellikle belirmek isterim.
Windows Phone telefonunuzla çektiğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üzerinde Pixlr ile neler yapabiliyorsunuz? sorusunun yanıtına geçecek olursam;
- Her fotoğrafta istenmeyen bir kişi veya obje kesin vardır. Pixlr ile fotoğrafınızı dilediğiniz kısımdan kırpma, düzeltme şansına sahipsiniz.
- Gece çekimlerinin en büyük sıkıntısı gözlerin kırmızı çıkmasıdır. Kırmızı göz düzeltme aracıyla bu kusuru giderebilirsiniz.
- Bazen ışığın düşük olduğu ortamlarda fotoğraf çekmemiz gerekebiliyor. Bu durumda kamera yeterince ışık almadığından ortaya kapkaranlık bir görüntü çıkabiliyor. Otomatik düzeltme aracı bu sorunu ortadan kaldırıyor.
- Fotoğrafınızı olduğu gibi paylaşmak yerine renk ve kontrast ayarı yaparak olması gerekenden çok daha canlı fotoğraf elde edebilirsiniz.
- Tüm bu araçların kullanımının oldukça basit, günlük kullandığınız uygulamalardan farklı bir deneyim sunmadığını söyleyebilirim.