PhotoScape, ücretsiz fotoğraf düzenleme programları arasında en iyisi. PhotoScape ile bilgisayarınızda resimleri kolayca düzenleyin.

Can Çevrim - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PhotoScape, Windows 7 ve üzeri bilgisayarlarda kullanılabilen ücretsiz fotoğraf düzenleme programıdır. Bilgisayarınız üzerinde aklınıza gelebilecek her tür fotoğraf ve resim düzenleme işlemini kolayca gerçekleştirmenize olanak sağlayan ücretsiz bir resim editörüdür. Her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilecek olan program, piyasada yer alan birçok resim düzenleme programının ücretli olarak sunduğu özellikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Windows 10 için Photoscape X programı önerilir.

Aynı zamanda Türkçe dil desteğine de sahip olan PhotoScape, Türk kullanıcıların da her türlü işlevi kolayca anlayabilmelerine ve istedikleri resim düzenleme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır. Windows ve MacOS işletim sisteminde tamamen ücretsiz olarak dağıtılan başarılı program, basit adımlar ile fotoğrafları dilediğimiz gibi düzenlemeye imkan veriyor. Her iki platformda Türkçe dil desteği ile kullanılabilen başarılı fotoğraf düzenleme aracı, geniş bir kullanıcı kitlesine ev sahipliği yapıyor. Oldukça basit kuruluma sahip olan uygulama, saniyeler içerisinde kullanılabilir bir hale geliyor.

PhotoScape Nasıl Kurulur?

Resim ve fotoğraf kırpma, yeniden boyutlandırma, keskinlik ayarları, efektler ve filtreler, ışıklandırma seçenekleri, kontrast, parlaklık ve renk dengesi düzenleme, döndürme, oran ve orantı ayarları, çerçeve ekleme ve düzenleme gibi birçok işlemi PhotoScape yardımıyla yapabileceğiniz gibi;

PhotoSpace Özellikleri

PhotoScape fotoğraf netleştirme

PhotoScape fotoğraf kırpma

PhotoScape fotoğraf düzenleme

PhotoScape fotoğraf boyutlandırma

PhotoScape arka plan silme

konularında da oldukça başarılı bir program olarak dikkat çekmektedir. PhotoScape öne çıkan özellikleri arasında;

Görüntüleyici: Klasörünüzdeki fotoğrafları görüntüleyin, bir slayt gösterisi hazırlayın.

Klasörünüzdeki fotoğrafları görüntüleyin, bir slayt gösterisi hazırlayın. Düzenleyici: Yeniden boyutlandırma, parlaklık ve renk ayarı, beyaz dengesi, arka ışık düzeltme, çerçeveler, balonlar, mozaik modu, yazı ekleme, resim çizme, kırpma, filtreler, kırmızı göz düzeltme, parıldama, boya fırçası, klonlama damgası aracı, efekt fırçası

Yeniden boyutlandırma, parlaklık ve renk ayarı, beyaz dengesi, arka ışık düzeltme, çerçeveler, balonlar, mozaik modu, yazı ekleme, resim çizme, kırpma, filtreler, kırmızı göz düzeltme, parıldama, boya fırçası, klonlama damgası aracı, efekt fırçası Toplu düzenleyici: Birden fazla fotoğrafı toplu olarak düzenleyin.

Birden fazla fotoğrafı toplu olarak düzenleyin. Sayfa: Sayfa çerçevesinde birden fazla fotoğrafı birleştirerek son fotoğrafı oluşturun.

Sayfa çerçevesinde birden fazla fotoğrafı birleştirerek son fotoğrafı oluşturun. Birleştirme: Birden fazla fotoğrafı dikey veya yatay olarak ekleyerek son fotoğrafı oluşturun.

Birden fazla fotoğrafı dikey veya yatay olarak ekleyerek son fotoğrafı oluşturun. Animasyonlu GIF: Birden fazla fotoğrafı kullanarak son fotoğrafı oluşturun.

Birden fazla fotoğrafı kullanarak son fotoğrafı oluşturun. Yazdırma: Portre çekimler, kartvizitler, pasaport fotoğrafları yazdırın.

Portre çekimler, kartvizitler, pasaport fotoğrafları yazdırın. Ayırıcı: Bir fotoğrafı birkaç parçaya bölün.

Bir fotoğrafı birkaç parçaya bölün. Ekran Kaydedici: Ekran görüntünüzü çekin ve kaydedin.

Ekran görüntünüzü çekin ve kaydedin. Renk Seçici: Resimleri yakınlaştırın, arayın ve bir renk seçin.

Resimleri yakınlaştırın, arayın ve bir renk seçin. Yeniden Adlandırma: Toplu modda fotoğraf dosyası adlarını değiştirin.

Toplu modda fotoğraf dosyası adlarını değiştirin. RAW Dönüştürücü: RAW'u JPG formatına dönüştürün.

RAW'u JPG formatına dönüştürün. Kağıt Baskısı Alma: Çizgili, grafik, müzik ve takvim kağıdını yazdırın.

Çizgili, grafik, müzik ve takvim kağıdını yazdırın. Yüz Arama: İnternette benzer yüzleri bulun.

PhotoScape Nasıl Kullanılır?

PhotoScape'i bilgisayarınıza indirdikten sonra ilk kez çalıştırdığınız zaman karşınıza gelen ana ekran üzerinde kullanabileceğiniz farklı birçok seçenek yer almaktadır. RAW Dönüştürücü, Ekran Yakalam, Renk Toplayıcı, AniGif, Birleştirme, Toplu Düzenleyici, Düzenleyici ve Gösterici bu seçeneklerden sadece birkaçıdır. Kullanmak istediğiniz seçeneğe ait bağlantıya tıkladıktan sonra istediğiniz tüm ayarları yapmanıza olanak sağlayan butonlardan istediğinizi hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.

Profesyonel fotoğraf düzenleme programları üzerinde yer alan birçok özelliğe sahip olan ve bunları sizlere ücretsiz olarak sunan PhotoScape ile ne yapmak istediğiniz tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. İsterseniz resimlerinizle kolajlar hazırlayabilir isterseniz fotoğraflarınıza filtreler ekleyebilir isterseniz de hareketli gifler hazırlayabilirsiniz.

İhtiyaç duyabileceğiniz her tür fotoğraf ve resim düzenleme aracının tek ve basit bir kullanıcı arayüzü üzerinde yer alıyor olması, PhotoScape'i kullanıcılar açısından çok daha cazip kılıyor. Bu nedenledir ki eğer ücretsiz ve kolay kullanımlı bir fotoğraf düzenleme programına ihtiyaç duyuyorsanız PhotoScape'i mutlaka denemelisiniz.