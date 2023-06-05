Twitter Takipçi Çıkarma Nasıl Yapılır?

Twitter takipçi çıkarma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Üstelik bu işlem için yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterlidir. Bu rehberde popüler sosyal medya platformunda takipçilerin nasıl listeden çıkarılacağını açıkladık.

Sosyal medya platformu Twitter özellikleri ile dikkat çekmeyi başarıyor. Platformda yer alan bir özellik sayesinde sizi takip eden kişiyi takipçi listesinden çıkarabilmeniz mümkün. Böylelikle söz konusu kullanıcıyı engellemenize gerek kalmaz.

Takipçi listesinden bir kişiyi çıkarma işlemi mobil uygulama üzerinden yapılamıyor. Dolayısıyla bu işlem için hizmetin web sürümünü kullanmanız gerekiyor. Peki, Twitter'da takipçi nasıl çıkarılır? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda yer alan adımları sırasıyla uygulayın.

Twitter Takipçi Çıkarma Adımları

Twitter'ın sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

"Takipçiler" bölümüne girin.

Takipten çıkarmak istediğiniz profilin karşısındaki üç noktaya basın.

"Bu takipçiyi kaldır" seçeneğini seçin.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sosyal medya platformu Twitter'da takipçi listesinden bir kişiyi çıkarmak için ilk olarak hizmetin resmî web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan Profil sekmesine tıklayın. Açılan profil sayfasında "Takip edilen" ve "Takipçi" bölümlerini göreceksiniz. Twitter takipçi silme işlemini gerçekleştirmek istediğiniz için bunlar arasından "Takipçi" bölümünün üzerine tıklamanız gerekiyor.

"Takipçi" sayfasından hangi kullanıcının sizi takip etmesini istemiyorsanız onu bulun ve kullanıcı adının sağ tarafında yer alan üç nokta simgesinin üzerine tıklayın. Bunu yaptığınızda çeşitli seçeneklerin yer aldığı bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Bu takipçiyi kaldır" seçeneğini seçin.

Söz konusu seçeneği seçtiğiniz takdirde söz konusu kişi takipçi listesinden çıkarılacak. Böylece engelleme işlemine gerek kalmadan o kişinin sizi takip etmemesini sağlamış olacaksınız. Eğer kullanıcıyı engellemek isterseniz açılan pencereden "Engelle" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Bu yazıda dünya çapında yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran sosyal medya platformu Twitter'da takipçi silme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak sizi takip etmesini istemediğiniz kullanıcıyı takipçi listesinden çok pratik bir şekilde çıkarabilirsiniz.