Twitter Takipçi Kasma / Arttırma Yöntemleri

Twitter takipçi kasma yolları, sosyal medya hesabının daha popüler hâle gelmesini isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, bunun için neler yapılabilir? Bu yazıda takipçi sayısının artmasına yardımcı olabilecek yöntemleri sıraladık.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan Twitter, kullanıcıların herhangi bir konu hakkında duygularını ve düşüncelerini diğer insanlarla çok pratik bir şekilde paylaşabilmesine olanak tanıyor. Sosyal medya platformunda takip etme özelliği bulunuyor.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar istediği hesabı takip edebiliyor. Peki, Twitter'da takipçi arttırma işlemi için hangi yolların izlenmesi gerekiyor? Hazırladığımız rehberde takipçi sayınızın artmasını sağlayabilecek yöntemleri açıkladık.

Twitter Takipçi Kasma Yolları

Profilinizi düzenleyin.

Doğru etiket kullanımına özen gösterin.

Görsel içeren tweetler paylaşın.

Düzenli olarak tweet atın.

Tweetleri doğru zamanda paylaşın.

Emoji kullanın.

Tweet dizisi oluşturun.

Alanınızla alakalı hesapları takip edin.

Popüler kullanıcıların tweetlerine yanıt verin.

Soru cevap etkinliği yapın.

Twitter topluluklarına katılın.

Bir etkinliği gerçek zamanlı olarak paylaşın.

En popüler tweetlerinizi sabitleyin.

Trend olan konular hakkında tweetler atın.

Twitter hesabınızı diğer sosyal medya hesaplarınızda tanıtın.

Kendi tweetlerinizi retweetleyin.

Anket oluşturun.

Yukarıda Twitter'da takipçi sayısı arttırma işleminin yapılabilmesini sağlayabilecek ipuçları bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca platformun ücretli hizmeti hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Twitter Blue nedir sorusu dahil bazı soruları yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Profilinizi düzenleyin.

İlk olarak profilinizi düzenlemek ile başlayabilirsiniz. Biyografi kısmında paylaştığınız içerik türüne dair net bir bilgi verebilir ve alakalı etiketler kullanabilirsiniz. Ayrıca emoji de tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra profil ve kapak görsellerinin kaliteli olmasına özen gösterin.

Doğru Etiket Kullanımına Özen Gösterin

Bildiğiniz üzere Twitter'da bir hashtag yani etiket sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde yalnızca bir etiket arayarak takip edilmeyen kullanıcıların paylaşımları görüntülenebiliyor. Dolayısıyla sosyal medya platformunda bir gönderi paylaşırken 1 veya 2 adet etiket kullanın. Etiketlerin içeriğinizle alakalı olmasına özen gösterin.

Görsel İçeren Tweetler Paylaşın

Popüler sosyal ağda tweetlerinize görsel de ekleyin. Yazdığınız yazıyla ilgili dikkat çekebilecek görseller tasarlayabilirsiniz. Bu, tweetin dikkat çekmesini ve etkileşim almasına yardım edebilir. Twitter'daki görsel boyutunun ne kadar olduğunu merak ediyorsanız sosyal medya görsel boyutları isimli yazımıza göz atabilirsiniz.

Düzenli Olarak Tweet Atın

Twitter'da takipçi arttırma işlemi için düzenli olarak tweet atmak önemlidir. Bu, Instagram takipçi kasma yöntemleri için de geçerlidir. 3 gün üst üste paylaşım yapıp dördüncü gün paylaşım yapmadığınız takdirde takipçi sayınızda azalma olabilir. Dolayısıyla kendinize bir içerik takvimi belirleyin.

Tweetleri Doğru Zamanda Paylaşın

Düzenli olarak tweet atmak tek başına yeterli değildir. Tweetleri hangi saat aralığında attığınız da son derece önemlidir. Paylaşımlarınızın en fazla hangi saatlerde etkileşim aldığını analiz ederek bir içerik planlaması oluşturabilirsiniz.

Hootsuite'in araştırmasına göre tweet atmak için en doğru zaman pazartesi ve perşembe günleri sabah 8'dir. İçerik planlaması yaparken bu bilgiyi de göz önünde bulundurabilirsiniz.

Emoji Kullanın

Emojiler, yalnızca metinden oluşan bir tweeti daha ilgi çekici hâle getirebilir. Örneğin herhangi bir dizi ile ilgili bir paylaşım yapacaksanız kamera emojisi ekleyebilirsiniz. Ayrıca kullandığınız emoji sayısının çok fazla olmamasına özen gösterin.

Tweet Dizisi Oluşturun

Tweet dizisi oluşturmak etkileşimin olmasına ve bununla beraber takipçi sayısının artmasına katkı sağlayabilir. 280 karaktere sığdıramayacağınız bir yazı varsa tweet dizisi oluşturabilirsiniz. Böylelikle anlattığınız hikâye bitene kadar tweetler alt alta sıralanır.

Alanınızla Alakalı Hesapları Takip Edin

Alanınız ile ilgili hesapları takip edebilirsiniz. Takip ettiğiniz hesabın takipçi listesine göz atan kullanıcılar, profilinizi fark edebilir ve neler paylaştığınızı inceleyebilir. İçeriklerinizi beğenen kişiler sizi takip etmeye başlayabilir.

Popüler Kullanıcıların Tweetlerine Yanıt Verin

Twitter takipçi kasma yöntemleri arasında popüler kullanıcıların tweetlerine yanıt verme de yer alıyor. Örneğin oyun içerikleri paylaştığınızı varsayalım. Bu alanda içerik üreten popüler bir

kullanıcının tweetine yanıt vererek etkileşim alabilirsiniz. Böylelikle diğer kullanıcılar profilinizi ziyaret edebilir.

Soru Cevap Etkinliği Yapın

Paylaştığınız içerik türüyle alakalı bir soru cevap etkinliği yapabilirsiniz. Etkinlik kapsamında akılda kalıcı bir etiket oluşturabilirsiniz. Böylelikle takipçileriniz ile etkileşim kurabilirsiniz. Ayrıca bu etkinliği diğer sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.

Twitter Topluluklarına Katılın

Twitter toplulukları, takipçi sayısını artmasına yardım edebilecek yöntemlerden biridir. Dolayısıyla ürettiğiniz içeriklerle ilgili Twitter topluluklarına katılabilirsiniz. Bu sayede diğer kullanıcıların sizi fark etmenizi sağlayabilirsiniz.

Bir Etkinliği Gerçek Zamanlı Olarak Paylaşın

Bir etkinliği gerçek zamanlı olarak paylaşmak, etkileşimin olmasına ve diğer kullanıcıların hesabınızı takip etmeye başlamasına yardım edebilir. Örneğin teknoloji ile ilgili içerik paylaşıyorsanız Apple etkinliğinde tanıtılan ürünleri gerçek zamanlı olarak paylaşabilirsiniz.

En Popüler Tweetlerinizi Sabitleyin

Sosyal medya platformunda sabitlenen tweetler, profilin en üst kısmında yer alır. Bu nedenden ötürü profilinizi ziyaret eden kullanıcıların ilk göreceği tweettir. Dolayısıyla en popüler tweetlerinizi belirli aralıklarla profilinize sabitleyebilirsiniz.

Trend Olan Konular Hakkında Tweetler Atın

Twitter'da gün içerisinde en fazla konuşulan konuların ve etiketlerin yer aldığı bir Keşfet bölümü bulunuyor. Paylaştığınız içerik türleriyle uyumlu olan trend konular olduğunda çeşitli tweetler atabilirsiniz. Böylece diğer kullanıcıların profilinizi ziyaret etmesini sağlayabilirsiniz.

Twitter Hesabınızı Diğer Sosyal Medya Hesaplarınızda Tanıtın

Günümüzde pek çok kişi birden fazla sosyal medya hesabı kullanıyor. Sizi Instagram üzerinden takip eden kişi, Twitter'da takip etmiyor olabilir. Bu sebepten ötürü Twitter profilinizi diğer sosyal medya hesaplarınız üzerinden tanıtın.

Kendi Tweetlerinizi Retweetleyin

Güncelliğini yitirmemiş olan tweetlerinizi retweetleyebilirsiniz. Örneğin ThrowbackThursdays veya TBT etiketini kullanarak eski bir içeriğinizi tekrar paylaşabilirsiniz. TBT'nin ne anlama geldiğini merak ediyorsanız TBT ne demek sorusu dahil olmak üzere bazı soruları cevapladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Anket Oluşturun

Etkileşimi ve takipçi sayısını arttırmanın en iyi yolları arasında anket oluşturmak da bulunuyor. Takipçileriniz, anketi arkadaşları ile paylaşabilir. Profilinizi fark eden kişiler, hesabınızı takip etmeye başlayabilir.

Bu yazıda Twitter takipçi kasma yöntemlerinin neler olduğunu açıkladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, takipçi arttırma işleminin gerçekleşmesine yardım edebilir. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.