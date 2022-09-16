Twitter'ın Bilinmeyen 9 Özelliği

Günümüzün sık kullanılan ve tercih edilen uygulamalarından biri olan Twitter, birçok kişi tarafından farklı amaçlarla kullanılıyor. Twitter’ın bilinmeyen özellikleri ise kullanıcılara ayrıcalıklı bir deneyim yaşatıyor. Platformun sunduğu avantajlı özellikler ile siz de hesabınızı daha fazla kişiselleştirebilirsiniz.

Uygulama hakkında yeni şeyler öğrenerek Twitter’daki profilinizi daha keyifli bir hale getirebilirsiniz. Görmek istemediğiniz kelimeler veya konularla ilgili atılan tweetleri engellemekten, sadece onaylı hesapların tweetlerini görmeye kadar pek çok özellik yazımızda detaylarıyla yer alıyor.

Twitter’ın Bilinmeyen Özellikleri

Seçtiğiniz kişinin popüler tweetleri görebilmek

Veri tasarrufu sağlayabilmek

Klavye kısayolları

Eski tweetlerinizi görüntüleyebilmek

Sadece onaylı hesapların tweetlerini görebilmek

Belirli konulardaki tweetleri okuyabilmek

Kelime, kullanıcı ve hashtagleri sessize alabilmek

Listeler özelliği ile ana sayfayı kişiselleştirmek

Görme engelli kullanıcılar için alternatif metin ekleyebilmek

1- Popüler Tweetleri Keşfedin

Twitter’da yakından takip ettiğiniz ve sevdiğiniz kullanıcıların sadece popüler tweetlerini görebilirsiniz. Arama kısmına (from:kullanıcı adı min_faves:500) parametresini yazmanız yeterli oluyor. Bu şekilde arama yapıldıktan sonra sadece popüler tweetleri görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcı adından sonra gelen min_faves kodundan sonra gireceğiniz sayı, tweetlerin kaç favoriden başlayacağını ifade ediyor.

2- Veri Tasarrufu Sağlayın

Uygulamayı kullanırken veri tasarrufu sağlayarak internet kullanımını minimuma çekebilmeniz mümkün. Twitter’ın ayarlar kısmından veri tasarruf özelliğini aktif ederek video ve fotoğraf gibi paylaşımların ön izlemesini kapatabilirsiniz. Böylece harcanan veri kullanımı da azalmış olur.

Hesap simgesinden ‘Ayarlar ve Gizlilik’ sekmesine giriş yapın. ‘Erişilebilirlik, Ekran ve Diller’e geçiş yapın. ‘Veri Kullanımı’ ögesine tıkladıktan sonra birçok farklı özellik karşınıza çıkar. Hem fotoğraflar hem de videolar için ayarlamaları buradan yapabilir, ‘Veri Tasarrufu’ butonunu aktifleştirerek veri kullanımını azaltabilirsiniz.

3- Klavye Kısayolları

Web sürümünde kullanabileceğiniz bir özellik olan klavye kısayolları, Twitter’ı daha hızlı kullanma avantajını beraberinde getiriyor. Platformda herhangi başka bir sayfadayken ana sayfaya dönmek için ‘’G + H’’ tuşlarına basmanız yeterli oluyor. ‘’N’’ harfine bastığında ise yeni tweet penceresi açılıyor. Tüm kısayolları öğrenebilmek Twitter web sürümündeyken ‘’Shift + ?’’ tuşlarına basabilirsiniz.

4- Eski Tweetlerinizi Bulun

Twitter’ı uzun süredir kullanan kişiler, bazen eski tweetlerini görmek isteyebilir. Siz de bu grubun içindeyseniz çözüm oldukça basit. Profilinizde durmadan aşağıya inmek yerine geliştirilen parametre sayesinde belirli bir tarihte attığınız tüm tweetlere tek hamlede ulaşabilirsiniz. Gelişmiş arama özelliği şu şekilde kullanılıyor:

Arama kısmına (@kullanıcı adı) until: herhangi bir tarih since: herhangi bir tarih şeklinde olmalıdır. Buradaki tarih kısımları ‘’yıl - ay - gün’’ şeklinde yazılmalıdır. Ardından arama yapıldığında belirlediğiniz tarihler arasındaki tweetlerinizi tek sayfada görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz Twitter Gelişmiş Arama Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

5- Onaylı Hesapların Tweetlerini Görün

Günümüzde ünlü ve popüler kişiler adına açılan birçok parodi veya sahte profiller mevcut. Özellikle gerçek ve doğru bilgi takibi yapabilmek için gerçek hesaplara ulaşmak ve sadece onların tweetlerini görmek isteyebilirsiniz. Arama kısmına filter: verified ve yanına aramak istediğiniz kelimeyi girdiğinizde sadece onaylı hesapların bu kelime ile ilgili atmış olduğu tweetleri görebilirsiniz.

6- Belirli Konulardaki Tweetleri Okuyun

Gün içinde birçok hesap birden fazla tweet atıyor. Böyle durumlarda belirli bir konuya dair bilgi almak istendiği zaman ya da ilgi alanına göre arama yapmak istendiğinde, bu konuları içeren tweetlere kolayca ulaşılabiliyor. Diğer birçok özellik gibi burada da arama kısmına from:kullanıcı adı ‘’aramak istediğiniz konu’’ yazıp arattığınızda ilgili hesabın o konu hakkındaki tweetlerini görebilirsiniz.

7- Görmek İstemediğiniz Her Şeyi Sessize Alın

Pek çok farklı amaçla kullanılabilen bu özellik sayesinde Twitter ana sayfanızı daha fazla kişiselleştirebilirsiniz. Özellikle izlemediğiniz dizi ve filmler hakkında spoiler yemek istemiyorsanız başvurabileceğiniz bir özellik olarak sıkça kullanabilirsiniz. Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik ögelerine tıklayarak sessize almak istediğiniz kelime veya kelime gruplarını, hashtagleri kaydedebilirsiniz.

8- Listeler Özelliğini Kullanın

Zaman tünelinde sizi ilgilendirmeyen bir şey görmek istemiyor musunuz? Bunun oldukça kolay bir çözümü var. Twitter’ın listeler özelliğinden faydalanarak sadece yakından takip etmek istediğiniz kişilerin tweetlerini görebilirsiniz. Teknolojiyi yakından takip ediyorsanız, bu konu hakkında tweet atan kişileri listeye ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda başka kullanıcıların listelerini takip ederek de ana sayfanızı o konu özelinde kişiselleştirebilirsiniz. Bunun için gezinti çubuğunda yer alan listeler öğesine tıklayabilir ve yeni liste oluştur seçeneğine tıklayabilirsiniz.

9- Alternatif Metin Ekleyerek Görme Engelli Kullanıcılara Yardımcı Olun

Görsel halinde atılan tweetlerde, alternatif metin ekleme özelliği son dönemde aktif bir şekilde kullanılıyor. Siz de bu özelliği kullanarak görme engelli kullanıcılar için atacağınız tweeti geniş kitlelere duyurabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ilgili butona tıkladıktan sonra görselin ne içerdiğini anlatmanız yeterli oluyor. Bu sayede görme engelli bir kullanıcı tweetinize denk geldiği zaman alternatif metine tıklayıp, sesli bir şekilde dinleyebiliyor.

Özelliği kullanmak için tweete görsel ekleyin ve görsel düzenleme kısmından ALT (Alternatif) yazan bölüme tıklayın. Sonrasında görseli açıklayın. Görsel kullandığınız tüm tweetlerde bunu yaparak birçok kullanıcının Twitter kullanım deneyimini kolaylaştırabilirsiniz.

Twitter’ın en güzel ve önemli özelliklerini sizlerle paylaştık. Atladığımız, unuttuğumuz ve sizin de bildiğiniz farklı özellikler varsa yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.