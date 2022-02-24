WorkinTool PDF Converter, ücretsiz PDF dönüştürücü program. PDF dönüştürme aracı, Word, Excel, PP, Html formatları arasında çeviri ve fazlasını yapıyor.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

WorkinTool PDF Converter, ücretsiz PDF dönüştürücü arayan Windows kullanıcılarına hizmet veren programlardan.

Kullanımı kolay ve etkili PDF dönüştürücü, Word, Excel, PowerPoint, resim gibi birçok formatta dönüştürme işlemini sorunsuzca yapıyor. PDF sıkıştırma, birleştirme, ayırma için de bu programı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Ücretsiz PDF Dönüştürücü

WorkinTool’un PDF dönüştürme programı, kullanıcı dostu arayüzüyle her seviyede bilgisayar kullanıcısına hitap ediyor. Kurulumu oldukça basit ve hızlı olan program, PDF okuyucu, dönüştürücü, birleştirici, ayırıcı, sıkıştırıcı gibi PDF belgesi üzerinde ihtiyaç duyulabilecek düzenlemeleri yapmaya izin veriyor.

PDF çevirme programın temel özellikleri arasında; PDF Word çevirme (doc ve docx gibi düzenlenebilir Word belgeleri) , PDF Excel çevirme (xls ve xlsx gibi Excel tablolarını düzenleme), PDF PowerPoint çevirme (ppt ve pptx gibi düzenlenebilir PPT slaytları), PDF JPG çevirme (PDF sayfasını ayrı resimler olarak kaydetme) ve PDF Html çevirme (PDF’i düzenlenebilir Html dosyaları yapma) var. Elbette bu işlemlerin tersini de yapabiliyorsunuz. Örneğin; PDF’i Word belgesine çevirme.

PDF Dönüştürme Programı Nasıl Kullanılır?

Dönüştürme formatını ve ardından dosyayı seçin.

Dosyanın kaydedileceği yeri seçin ve Dönüştür'e tıklayın.

PDF çevirme işleminin tamamlanmasını bekleyin.

Ücretsiz PDF dönüştürücünün kullanımının ne kadar basit olduğuna gelin birlikte bakalım. Örneğin; PDF Word Çevirme işleminin nasıl yapıldığına bakalım:

1. adımda programı açın, sağ köşeden PDF to Word’ü seçin ve Select the file’a tıklayarak çevirmek istediğiniz PDF belgesini seçin veya dosyayı sürükleyip bırakın.

2. adımda dosyasının kaydedileceği yeri belirleyin ve Convert’e tıklayın.

3. ve son adımda PDF çevirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Open file’a tıklayarak dönüştürülen belgeyi açabilirsiniz.

Windows 11 ile de uyumlu olan bu araç, çok çeşitli formatlar arasında hızlı ve güvenilir dönüştürme sağlamanın yanı sıra kullanıcıların PDF’leri düzenlemesine ve birleştirme, filigran ekleme gibi bir dizi işlemi gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Ücretsiz PDF dönüştürme programı arayanlara tavsiye ederim.