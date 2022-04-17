Jubler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,347
- DOSYA BOYUTU 25.20 MB
- Üretici Panayotis Katsaloulis
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Jubler, Windows bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz alt yazı düzenleme programıdır.
Jubler, metin bazlı alt yazı düzenleme ve senkronlama programıdır. Program ile varolan bir alt yazıyı düzenleyebilir, yeni bir alt yazı ekleyebiliriz, bu alt yazıyı mevcut video dosyası üzerinde önizlemesini yapabilme ve tüm işlemleri tek bir ekran aracılığı ile gerçekleştirebilme. Mevcut tüm alt yazı formatlarını desteklemektedir. Uygulama ücretsiz olarak indirilip kullanılmaktadır.
Jubler İndir
Alt yazıları ilk açtığınızda ya da yeni bir alt yazı oluşturduğunuzda kodlama tipini, yazdığınız alt yazının diline uygun olarak seçmeniz gerekmektedir. Aksi durumlarda karakter hataları ile karşılaşmanız mümkün. Türkçe çeviri ya da Türkçe alt yazı oluştururken UTF-8, windows-1254 kodlamaları seçmelisiniz. Alt yazıları Google Çeviri API ile dilediğiniz dile çevirebilirsiniz ve yazım denetimi ile yazdığınız metinleri kontrol ettirebilirsiniz.
- Advanced SubStation, SubStation Alpha, SubRip, SubViewer (1 ve 2), MicroDVD, MPL2 ve Spruce DVD Maestro dosya formatlarını desteklemektedir.
- Java platformu tarafından desteklenen tüm kodlamalar (UTF-8 gibi) program tarafından desteklenmektedir. Kullanıcı, yerelleştirilmiş alt yazı dosyalarını yüklemek için tercih edileen kodlamaların bir listesini seçebilir.
- Gettext araçları aracılığıyla GUI ulusallaştırma desteği
- Stiller desteklenir (SubStation formatlarında kaydederken). Bu stiller her alt yazı veya karakter için özeldir.
- Çeviri modu (kaynak ve alt editörler) desteklenmektedir.
- FFMPEG kitaplığını kullanarak alt yazıların grafiksel ön izlemesi. Geçerli kare, dalga biçimi ön izlemesi ve dalga biçimi dinlemesi desteklenmektedir.
- Taşınabilen ve yeniden boyutlandırılabilen alt yazıların grafiksel olarak görüntülenmesi
- Bir video oynatıcı (mplayer) kullanarak alt yazı dosyasını test etme ve oynatma. Oynatma modundayken kullanıcı alt yazıları özgürce düzenleyebilir, gerçek zamanlı olarak yeni bir alt yazı ekleyebilir veya alt yazıları filmle senkronize edebilir.
- Alt yazıları düzenlerken veya videoyu oynatırken gerçek zamanlı olarak farklı renklerle işaretleme
- Sözlük seçimi desteği ile birlikte yazım denetimi
- Mac, Linux ve Windows platformları için kolay kurulum ve diğer tüm platformlar için genel bir yükleyici (FFMPEG desteği olmadan)
- Otomatik güncelleme uygulaması
Jubler Öne Çıkan Özellikler
- Ayrı alt yazıları düzenleme
- Bölme
- Birleştirme
- Süre değiştirme
- Kullanıcı isteğine göre veya serbest kullanıcı faktörünü kullanarak otomatik kare hızı dönüşümü
- Optimizasyon algoritması ile örtüşme gibi süre tutarsızlıklarını düzeltme
- Geri alma ve yeniden düzenleme
- Süre ve renk dokularına göree alanları kesme, kopyalama, yapıştırma, silme
- İşitme engelliler için açık alanların kullanılması
Linux, Mac ve Windows platformlarında çalışabilir olması
Tek ekranda tüm seçenekleri sunması
Altyazı video üzerinde önizleme özelliği
Altyazı çevirilerinde mevcut dil dosyası üzerinden çeviri yapması
Google çeviri hizmetinde hata vermesi
Jubler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,727
- DOSYA BOYUTU 6.20 MB
- Üretici Panayotis Katsaloulis
-
Mac için film veya çektiğiniz videolarınıza altyazı ekleme, düzenleme, altyazılarda yazım denetimi, çok dilde destek için Google çeviri hizmetini destekleyen altyazı düzenleme programıdır.
Jubler, metin bazlı altyazı düzenleme ve senkronlama programıdır. Program ile varolan bir altyazıyı düzenleyebilir, yeni bir altyazı ekleyebiliriz, bu altyazıyı mevcut video dosyası üzerinde önizlemesini yapabilme ve tüm işlemleri tek bir ekran aracılığı ile gerçekleştirebilme. Mevcut tüm altyazı formatlarını desteklemektedir.
Altyazıları ilk açtığınızda ya da yeni bir altyazı oluşturduğunuzda kodlama tipini, yazdığınız altyazının diline uygun olarak seçmeniz gerekmektedir. Aksi durumlarda karakter hataları ile karşılaşmanız mümkün. Altyazıları Google Çeviri API ile dilediğiniz dile çevirebilirsiniz ve yazım denetimi ile yazdığınız metinleri kontrol ettirebilirsiniz.
Genel Özellikleri:
- SubStation, SubStation Alpha, SubRip. SubViewer (1 ve 2), MicroDVD, MPL2 ve Spruce DVD Maestro formatlarını desteklemektedir.
- Oluşturduğunuz yeni altyazıları UTF-8 kodlamaya özen gösteriniz.
- Gettext fonksiyonu ile program mevcut kullandığınız varsayılan dilinizde programı yüklemektedir.
- Her bir altyazıya farklı renk tanımlamaları yapılabilir.
- Önizleme Mplayer programı ile gerçekleşmektedir.
Sistem Gereksinimleri:
- Son sürüm Java.
- MPlayer video oytnatıcısını destekler.
- Yazım denetimi ASpell ile sağlanmaktadır.
- Açık kaynak kodlu GNU lisansı altında dağıtılmaktadır.
- Java 5.0'da yazılmıştır. Linux, Mac ve Win XP ve üzeri sürümlerde çalışabilmektedir.
Linux, Mac ve Windows platformlarında çalışabilir olması
Tek ekranda tüm seçenekleri sunması
Altyazı video üzerinde önizleme özelliği
Altyazı çevirilerinde mevcut dil dosyası üzerinden çeviri yapması
Google çeviri hizmetinde hata vermesi
Jubler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,033
- DOSYA BOYUTU 3.20 MB
- Üretici Panayotis Katsaloulis
-
Linux dağıtımları için film veya çektiğiniz videolarınıza altyazı ekleme, düzenleme, altyazılarda yazım denetimi, çok dilde destek için Google çeviri hizmetini destekleyen altyazı düzenleme programıdır.
Jubler, metin bazlı altyazı düzenleme ve senkronlama programıdır. Program ile varolan bir altyazıyı düzenleyebilir, yeni bir altyazı ekleyebiliriz, bu altyazıyı mevcut video dosyası üzerinde önizlemesini yapabilme ve tüm işlemleri tek bir ekran aracılığı ile gerçekleştirebilme. Mevcut tüm altyazı formatlarını desteklemektedir.
Altyazıları ilk açtığınızda ya da yeni bir altyazı oluşturduğunuzda kodlama tipini, yazdığınız altyazının diline uygun olarak seçmeniz gerekmektedir. Aksi durumlarda karakter hataları ile karşılaşmanız mümkün. Altyazıları Google Çeviri API ile dilediğiniz dile çevirebilirsiniz ve yazım denetimi ile yazdığınız metinleri kontrol ettirebilirsiniz.
Genel Özellikleri:
- SubStation, SubStation Alpha, SubRip. SubViewer (1 ve 2), MicroDVD, MPL2 ve Spruce DVD Maestro formatlarını desteklemektedir.
- Oluşturduğunuz yeni altyazıları UTF-8 kodlamaya özen gösteriniz.
- Gettext fonksiyonu ile program mevcut kullandığınız varsayılan dilinizde programı yüklemektedir.
- Her bir altyazıya farklı renk tanımlamaları yapılabilir.
- Önizleme Mplayer programı ile gerçekleşmektedir.
Sistem Gereksinimleri:
- Son sürüm Java.
- MPlayer video oytnatıcısını destekler.
- Yazım denetimi ASpell ile sağlanmaktadır.
- Açık kaynak kodlu GNU lisansı altında dağıtılmaktadır.
- Java 5.0'da yazılmıştır. Linux, Mac ve Win XP ve üzeri sürümlerde çalışabilmektedir.
Tek ekranda tüm seçenekleri sunması
Altyazı video üzerinde önizleme özelliği
Linux, Mac ve Windows platformlarında çalışabilir olması
Google çeviri hizmetinde hata vermesi
Altyazı çevirilerinde mevcut dil dosyası üzerinden çeviri yapması