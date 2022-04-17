Jubler, Windows bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz alt yazı düzenleme programıdır.

Tuna Aras - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Jubler, metin bazlı alt yazı düzenleme ve senkronlama programıdır. Program ile varolan bir alt yazıyı düzenleyebilir, yeni bir alt yazı ekleyebiliriz, bu alt yazıyı mevcut video dosyası üzerinde önizlemesini yapabilme ve tüm işlemleri tek bir ekran aracılığı ile gerçekleştirebilme. Mevcut tüm alt yazı formatlarını desteklemektedir. Uygulama ücretsiz olarak indirilip kullanılmaktadır.

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Alt yazıları ilk açtığınızda ya da yeni bir alt yazı oluşturduğunuzda kodlama tipini, yazdığınız alt yazının diline uygun olarak seçmeniz gerekmektedir. Aksi durumlarda karakter hataları ile karşılaşmanız mümkün. Türkçe çeviri ya da Türkçe alt yazı oluştururken UTF-8, windows-1254 kodlamaları seçmelisiniz. Alt yazıları Google Çeviri API ile dilediğiniz dile çevirebilirsiniz ve yazım denetimi ile yazdığınız metinleri kontrol ettirebilirsiniz.

Advanced SubStation, SubStation Alpha, SubRip, SubViewer (1 ve 2), MicroDVD, MPL2 ve Spruce DVD Maestro dosya formatlarını desteklemektedir.

Java platformu tarafından desteklenen tüm kodlamalar (UTF-8 gibi) program tarafından desteklenmektedir. Kullanıcı, yerelleştirilmiş alt yazı dosyalarını yüklemek için tercih edileen kodlamaların bir listesini seçebilir.

Gettext araçları aracılığıyla GUI ulusallaştırma desteği

Stiller desteklenir (SubStation formatlarında kaydederken). Bu stiller her alt yazı veya karakter için özeldir.

Çeviri modu (kaynak ve alt editörler) desteklenmektedir.

FFMPEG kitaplığını kullanarak alt yazıların grafiksel ön izlemesi. Geçerli kare, dalga biçimi ön izlemesi ve dalga biçimi dinlemesi desteklenmektedir.

Taşınabilen ve yeniden boyutlandırılabilen alt yazıların grafiksel olarak görüntülenmesi

Bir video oynatıcı (mplayer) kullanarak alt yazı dosyasını test etme ve oynatma. Oynatma modundayken kullanıcı alt yazıları özgürce düzenleyebilir, gerçek zamanlı olarak yeni bir alt yazı ekleyebilir veya alt yazıları filmle senkronize edebilir.

Alt yazıları düzenlerken veya videoyu oynatırken gerçek zamanlı olarak farklı renklerle işaretleme

Sözlük seçimi desteği ile birlikte yazım denetimi

Mac, Linux ve Windows platformları için kolay kurulum ve diğer tüm platformlar için genel bir yükleyici (FFMPEG desteği olmadan)

Otomatik güncelleme uygulaması

Jubler Öne Çıkan Özellikler

Ayrı alt yazıları düzenleme

Bölme

Birleştirme

Süre değiştirme

Kullanıcı isteğine göre veya serbest kullanıcı faktörünü kullanarak otomatik kare hızı dönüşümü

Optimizasyon algoritması ile örtüşme gibi süre tutarsızlıklarını düzeltme

Geri alma ve yeniden düzenleme

Süre ve renk dokularına göree alanları kesme, kopyalama, yapıştırma, silme

İşitme engelliler için açık alanların kullanılması