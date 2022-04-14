Aegisub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 34,359
- DOSYA BOYUTU 29.96 MB
- Üretici Aegisub
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Altyazı hazırlamak ve aynı anda videolarınızı gözlemek istiyorsanız ücretsiz Aegisub'u deneyebilirsiniz.
Film ve dizilere altyazı hazırlamak isteyenlerin veya ellerindeki altyazıların üzerinde çeşitli sebeplerle değişiklikler yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz programlardan bir tanesi Aegisub. Türkçe dil seçeneğine de sahip olan uygulama, oldukça basit bir kullanıma sahip. Film ve diziler için altyazı hazırlamak için ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında kullanılan uygulama, film ve dizilerin başlangıç ve sonlarına çeşitli değişikliklerde yapma özelliklerine sahip. Ücretsiz olarak Windows ve Mac kullanıcılarına sunulan uygulama başarılı yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor.
Her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama yıllardır aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına sürekli yeni içerikler sundu. Sunduğu yepyeni özellikler ile altyazı ekleme işini daha da kolay bir hale getiren yardımcı program ücretsiz yapısı ile de her zaman yüzleri güldürdü. Mac ve Windows platformlarında beklentileri karşılamayı başaran uygulama, ülkemizde de Türkçe dil desteği sayesinde epey geniş bir kitle tarafından indirildi ve kullanıldı.
Aegisub Özellikleri
- Ücretsiz,
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Basit kullanım,
- Sade tasarım,
- Film, dizi ve videolara alt yazı ekleme,
Aynı anda hem video dosyanızı hem de altyazınızı aynı ekran üzerinde kolayca görmenizi ve oynatmanızı sağlayan Aegisub’ın kullanımı yeni başlayanların bile kolayca kavrayabilecekleri şekilde düzenlenmiş. Dakikalar içerisinde işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulama sayesinde zamandan da tasarruf etme fırsatı veriyor.
Uğraşmadan istediğiniz dakikalar arasında yazılar ekleyebilir veya mevcut altyazıların sürelerini, yazı karakterlerini, büyüklüklerini ve diğer faktörlerini değiştirebilirsiniz. Sade tasarıma sahip olan uygulama birbirinden farklı dil seçenekleri ile dünyanın farklı noktalarından kullanılmaya devam ediliyor. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen program sayesinde dizi, film ve videolara altyazılar ekleyebilecek, farklı platformlarda kullanabileceksiniz. Uygulama sayesinde dakikaler içerisinde videolara altyazılar ekleyebilirsiniz.
Aegisub İndir
Mac ve Windows platformu için yıllar önce geliştirilen ve yayınlanan Aegisub basit yapısı ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. yeni başlayan kullanıcılar için de oldukça basit olan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.
Aegisub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,026
- DOSYA BOYUTU 22.50 MB
- Üretici Aegisub
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Film görüntülerinin üzerine yada kendi hazırladığınız videonuza altyazı ekleme, var olan altyazıyı düzenleme işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olan Mac için geliştirilmiş altyazı programıdır.
Aegisub, film, dizi ve sizin hazırladığınız görüntülerin üzerine altyazı hazırlamak isteyenlerin veya ellerindeki altyazıların üzerinde çeşitli sebeplerle değişiklikler yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz programlardan bir tanesi. Aynı anda hem video dosyanızı hem de altyazınızı aynı ekran üzerinde kolayca görmenizi ve oynatmanızı sağlayan Aegisub’ın kullanımı yeni başlayanların bile kolayca kavrayabilecekleri şekilde düzenlenmiş. Uğraşmadan istediğiniz dakikalar arasında yazılar ekleyebilir veya mevcut altyazıların sürelerini, yazı karakterlerini, büyüklüklerini ve diğer faktörlerini değiştirebilirsiniz.
Genel Özellikler:
- Türkçe altyazıları açarken Bilinmeyen Kodlama seçeneğini seçmelisiniz.
- Video dosyası üzerinde eklediğiniz her altyazı satırı üzerinde pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.
- Her satırı ve altyazının bir bölümünü renklendirebilir ve kolay hatırlatma notları ekleyebilrisiniz.
- Karmaşık olmayan ve hızlı öğrenebilir bir arayüz sunmaktadır.
- Tüm işlemleri tek ekran üzerinden sizi dolaştırmadan yapmaktadır.
- Windows - Mac ve Linux altında çalışabilmektedir.
Aegisub
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 968
- DOSYA BOYUTU 4.70 MB
- Üretici Aegisub
-
Film görüntülerinin üzerine yada kendi hazırladığınız videonuza altyazı ekleme, var olan altyazıyı düzenleme işlemlerini gerçekleştirmenize yardımcı olan Linux altında çalışabilen altyazı programıdır.
Aegisub, film, dizi ve sizin hazırladığınız görüntülerin üzerine altyazı hazırlamak isteyenlerin veya ellerindeki altyazıların üzerinde çeşitli sebeplerle değişiklikler yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz programlardan bir tanesi. Aynı anda hem video dosyanızı hem de altyazınızı aynı ekran üzerinde kolayca görmenizi ve oynatmanızı sağlayan Aegisub’ın kullanımı yeni başlayanların bile kolayca kavrayabilecekleri şekilde düzenlenmiş. Uğraşmadan istediğiniz dakikalar arasında yazılar ekleyebilir veya mevcut altyazıların sürelerini, yazı karakterlerini, büyüklüklerini ve diğer faktörlerini değiştirebilirsiniz.
Genel Özellikler:
- Türkçe altyazıları açarken Bilinmeyen Kodlama seçeneğini seçmelisiniz.
- Video dosyası üzerinde eklediğiniz her altyazı satırı üzerinde pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.
- Her satırı ve altyazının bir bölümünü renklendirebilir ve kolay hatırlatma notları ekleyebilrisiniz.
- Karmaşık olmayan ve hızlı öğrenebilir bir arayüz sunmaktadır.
- Tüm işlemleri tek ekran üzerinden sizi dolaştırmadan yapmaktadır.
- Windows - Mac ve Linux altında çalışabilmektedir.