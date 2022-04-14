Altyazı hazırlamak ve aynı anda videolarınızı gözlemek istiyorsanız ücretsiz Aegisub'u deneyebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Film ve dizilere altyazı hazırlamak isteyenlerin veya ellerindeki altyazıların üzerinde çeşitli sebeplerle değişiklikler yapmak isteyenlerin kullanabilecekleri ücretsiz programlardan bir tanesi Aegisub. Türkçe dil seçeneğine de sahip olan uygulama, oldukça basit bir kullanıma sahip. Film ve diziler için altyazı hazırlamak için ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında kullanılan uygulama, film ve dizilerin başlangıç ve sonlarına çeşitli değişikliklerde yapma özelliklerine sahip. Ücretsiz olarak Windows ve Mac kullanıcılarına sunulan uygulama başarılı yapısı ile kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama yıllardır aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına sürekli yeni içerikler sundu. Sunduğu yepyeni özellikler ile altyazı ekleme işini daha da kolay bir hale getiren yardımcı program ücretsiz yapısı ile de her zaman yüzleri güldürdü. Mac ve Windows platformlarında beklentileri karşılamayı başaran uygulama, ülkemizde de Türkçe dil desteği sayesinde epey geniş bir kitle tarafından indirildi ve kullanıldı.

Aegisub Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Basit kullanım,

Sade tasarım,

Film, dizi ve videolara alt yazı ekleme,

Aynı anda hem video dosyanızı hem de altyazınızı aynı ekran üzerinde kolayca görmenizi ve oynatmanızı sağlayan Aegisub’ın kullanımı yeni başlayanların bile kolayca kavrayabilecekleri şekilde düzenlenmiş. Dakikalar içerisinde işlemlerinizi yapabileceğiniz uygulama sayesinde zamandan da tasarruf etme fırsatı veriyor.

Uğraşmadan istediğiniz dakikalar arasında yazılar ekleyebilir veya mevcut altyazıların sürelerini, yazı karakterlerini, büyüklüklerini ve diğer faktörlerini değiştirebilirsiniz. Sade tasarıma sahip olan uygulama birbirinden farklı dil seçenekleri ile dünyanın farklı noktalarından kullanılmaya devam ediliyor. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen program sayesinde dizi, film ve videolara altyazılar ekleyebilecek, farklı platformlarda kullanabileceksiniz. Uygulama sayesinde dakikaler içerisinde videolara altyazılar ekleyebilirsiniz.

Aegisub İndir

Mac ve Windows platformu için yıllar önce geliştirilen ve yayınlanan Aegisub basit yapısı ile beğenileri kazanmaya devam ediyor. yeni başlayan kullanıcılar için de oldukça basit olan uygulama, ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. Dileyen kullanıcılar uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.