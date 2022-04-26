En İyi Video Dönüştürücüler

AVI, MOV, MPEG, FLV, MKV, MP4 ve daha birçok farklı formatta video dosyasıyla karşılaşabiliriz ama bu noktada bilmemiz gereken şey, farklı video formatlarının tümü kendi aralarında dönüştürülebiliyor. Peki, en iyi video dönüştürücüler neler? Bu yazıda en başarılı yazılımları sıraladık. Artık neredeyse tüm video formatlarını bir diğerine dönüştüren, sadece bununla da kalmayıp videoları izlemek istediğiniz cihaza göre özel çözünürlük ve format ayarlarını otomatik olarak yapan birçok yazılım piyasada yer alıyor.

Örneğin bilgisayarınıza indirdiğiniz videoyu iPhone üzerinde mi izlemek istiyorsunuz? Yeni nesil video dönüştürme programları sayesinde sadece bir kaç tıklamayla indirdiğiniz videoyu iPhone'unuz üzerinde izleyebileceğiniz video formatına dönüştürmek adeta çocuk oyuncağı. Tek yapmanız gereken video dönüştürme yazılımları içerisinde yer alan iPhone için hazırlanmış otomatik ayarları seçmek ve dönüştürme işlemini tamamlamak. Bu yazımda sizlerle birlikte piyasada yer alan ücretsiz video dönüştürme programlarını birlikte inceleyeceğiz.

En İyi Video Dönüştürme Uygulamaları Neler?

Any Video Converter Free

Free Studio

Format Factory

Freemake Video Converter

Handbrake

Miro Video Converter

Quick Media Converter HD

Xmedia Recode

Total Video Converter

Hamster Free Video Converter

Any Video Converter Free

Youtube, Google, Metacafe ve benzeri video siteleri üzerinde izlediğiniz videoları doğrudan bilgisayarınıza indirmenize olanak tanıyan Any Video Converter Free'nin içerisinde, indirdiğiniz videolar üzerinde anlık düzenlemeler yapmanıza olanak sağlayan yardımcı düzenleme araçları ve efektler de yer almaktadır. Ayrıca dönüştürmek istediğiniz videolar için bit hızı, çözünürlük, kare oranı gibi özelleştirilebilir seçenekleri kullanabilirsiniz. Dönüştürme işlemleri sırasında diğer birçok programa göre gerçekten çok daha hızlı olduğunu söyleyebilceğim Any Video Converter, özellikle FFMPEG kütüphanesi için mükemmel hızda dönüştürme işlemleri gerçekleştiriyor.

Programın kullanıcı arayüzü gayet iyi tasarlanmış ve aktif olarak kullanılabilecek tüm özellikler göz önünde. Türkçe dil desteği ve kullanım kolaylığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman Any Video Converter Free, video dönüştürme işlemleri için tercih edilebilecek yazılımlar arasında yer alıyor. Hemen aşağıdan uygulamayı şimdi ücretsiz olarak indirebilirsiniz sevgili Tamindir takipçileri.

Free Studio

En iyi video dönüştürücüler listesinde yer alan Free Studio içerisinde toplam 48 adet ücretsiz aracı bir arada sunan başarılı bir yazılımdır. Video indirme, video yazdırma ve tabii ki video dönüştürme gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz araçlar programın içerisinde yer almaktadır. Programın arayüzü ilk açtığınız zaman biraz karışık gelebilir çünkü toplam 48 araç içerisinden kullanmanız gerekenlerin nerede olduğunu bulmak biraz zaman alabilir. İlerleyen zamanlarda kullanmak istediğiniz araçların kısayol butonlarının nerede olduğuna alıştıktan sonra tüm video dönüştürme işlemlerini sadece bir kaç tıklamayla gerçekleştirebilirsiniz.

Video dönüştürme aracı içerisinde yer alan hazır profiller eğer işinize yaramıyorsa, kendi profillerinizi kolayca yaratabilir ve kaydedebilirsiniz. Böylece her dönüştürme işlemi sırasında aynı ayarları baştan yapmaya uğraşmazsınız. Aynı zamanda birçok dönüştürme seçeneğini kullanıcılara sunan Free Studio, profesyonel bir dönüştürme aracı arayan kullanıcılar için olmasa da sıradan kullanıcılar için yeterlidir. Özellikle MP4 formatındaki videoları oldukça hızlı bir şekilde dönüştüren Free Studio, aynı başarıyı diğer video formatları için tam anlamıyla gösteremiyor maalesef.

Türkçe dil desteği, kolay kullanım ve sunduğu çeşitli araçlar nedeniyle Free Studio'da mutlaka denenmesi gereken video dönüştürme yazılımları arasında yerini alıyor. Özellikle uygulamaın içerisinde yer alan özellikleri tam anlamıyla dilimizde anlayarak kurcalamak isteyenler için güzel bir alternatif. Malum, bu tarz uygulamalarda Türkçe dil desteğine rastlamak biraz zordur.

Format Factory

Format Factory kullanım kolaylığı ve video dönüştürme gücü arasında iyi bir denge sağlayan programların arasında yer alıyor. Programın kullanımı oldukça kolay. Öncelikli olarak dönüştürmek istediğiniz videoları seçiyorsunuz, ardından seçtiğiniz videoların dönüştürülmesini istediğiniz video formatıyla ilgili ayarları tamamlayıp, son olarak dönüştürme işlemine başlayabiliyorsunuz. Eğer MP4 formatında bir video dönüştürme işlemi yapıyorsanız H264, DivX, XviD gibi kodlama seçeneklerinden istediğinizi seçebilir, video çözünürlüğünü, örnekleme hızını, ses codeclerini, kare hızını ayarlayabilirsiniz. Hatta isterseniz videolara altyazı gömebilir veya kendi filigranınızı yerleştirebilirsiniz.

Bu tarz ayarlardan ben anlamam, benim acelem var hemen dönüştürmem lazım videoları diyorsanız eğer o da sorun değil. Çünkü Format Factory içerisinde diğer birçok yazılımda da olduğu gibi hazır profil seçenekleri yer almakta. Dönüştürme işlemleri sırasında performans açısında oldukça başarılı sonuçlar gösteren Format Factory, bu alanda önde olan programlar arasında yer almayı başarıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan program kullanıcılara ayrıca: videolardan GIF yapma, videolardan ses ve müzik ayıklama, ses dosyası ve resim dosyası dönüştürme, DVD ve CD'lerden müzik ayıklama ve benzeri birçok seçenek daha sunmaktadır.

Freemake Video Converter

Eğer kullanacağınız video dönüştürme aracının olabildiğince geniş bir format desteğine sahip olmasını istiyorsanız, şu noktada seçmeniz gereken program Freemake Video Converter olabilir. Çünkü video türlerinden tutun, ses dosyalarına, Youtube videolarına ve hatta resim dosyalarına kadar farklı dönüştürme seçenekleri sunar. Program yardımıyla video düzenleme işlemini tamamladıktan sonra entegre olarak gelen video düzenleme aracıyla gereksiz bölümleri kolayca kaldırabilirsiniz. Yararlı başka bir özellik olan boyut belirtme sayesinde dönüştürme işlemi sonrasında videoların maksimum boyutunun ne kadar olması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Diğer birçok video dönüştürme yazılımda olduğu gibi codec, çözünürlük, ses ve video bitrate'i, örnekleme hızı ve kanal ayarlarını Freemake Video Converter ile de gerçekleştirebilirsiniz. Apple, Nokia, Samsung, Blackberry ve daha birçok mobil cihaz için özel video dönüştürme profilleri sunan yazılım sayesinde dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmek için tek yapmanız gereken, videoların hangi cihazla uyumlu olarak çalışacağını belirlemektir. Freemake Video Converter ardından gerekli dönüştürme işlemlerini sizin için otomatik olarak gerçekleştirir.

Sonuç olarak Freemake Video Converter tüm kullanıcıların video dönüştürme işlemlerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri mükemmel bir programdır.

Handbrake

2003 yılından günümüze kadar sürekli olarak geliştirilmeye devam eden en eski video dönüştürme ve düzenleme araçlarından biri olan Handbrake, özellikle Apple cihazlara uyumlu videolarla ilgili dönüştürme işlemlerini oldukça başarılı şekilde yerine getirmektedir. MP4 ve MKV formatlarında çıktılar alabileceğiniz Handbrake ayrıca tüm Apple cihazları için özel olarak hazırlanmış video dönüştürme profillerine sahiptir. Buna karşın video dönüştürme işlemleri için kullanıcılara geniş ve farklı özelleştirilebilir seçenekler sunan Handbrake, bu anlamda birçok video dönüştürme programına göre çok daha üstündür. Eğer MP4 ve MKV gibi video formatları için dönüştürme işlemleri yapıyorsanız, tercih etmeniz gereken program Handbrake olabilir.

Kaynak dosyayı bir kez seçtikten sonra, çıkış çözünürlüğü, video ve ses codecleri gibi birçok özel ayarı yapabilirsiniz. Ayrıca videolar üzerine altyazı gömme, müzik ekleme ve videoların istediğiniz bölümlerini kırpma gibi ekstra özellikler de Handbrake içerisinde yer almaktadır. Tüm bunların dışında bazı yararlı temizleme filtrelerini videolarınız üzerine uygulayabilirsiniz. Gelişmiş kullanıcılar Handbrake içerisinde yer alan gelişmiş ayarlar sekmesini kullanarak daha gelişmiş kodlama ve analiz istatistiklerine ulaşabilirler. Dönüştürme performansı konusunda orta sıralarda yer alan Handbrake, dönüştürme işlemleri sırasında gelişmiş özelleştirilebilir seçeneklere ulaşmak isteyen kullanıcılar için ideal.

Miro Video Converter

Şimdiye kadar birçok video dönüştürme aracından bahsettik ve hepsinin kendine özgü gelişmiş ayarları vardı. Tüm bu gelişmiş ayarlar ve araçları bir kenara bırakarak sadece basit bir video dönüştürme aracı kullanmak istiyorsanız, Miro Video Converter gerçekten hoşunuza gidebilir. Programın kullanımı oldukça basittir. Tek yapmanız gereken şey dönüştürmek istediğiniz video dosyalarını sürükle bırak yöntemi yardımıyla programın içerisine aktarmak ve ardından aşağıda yer alan menü üzerinden Android, Apple veya diğer dönüştürme seçeneklerinden size uygun olanı seçerek dönüştürme işlemine başlayın.

En iyi video dönüştürücüler listesinde yer alan Miro Video Converter'ın bu kadar basit olması ne yazık ki diğer programlar üzerinde sahip olduğunuz video ayarlarıyla ilgili serbestliği tamamen ortadan kaldırmış durumda. Ne çözünürlük ayarlayabiliyoruz, ne codeclerden bahsedebiliyoruz ne de bir video düzenleme editöründen. Sadece sürükle bırak sonrasında video dosyalarını belirli profiller çerçevesinde dönüştürmenize olanak sağlayan bu program ile aynı anda birden fazla dosyayı dönüştürme imkanına bile sahip değilsiniz.

Yine de dönüştürme performansı oldukça başarılı olan Miro Video Converter arada sırada iPad üzerinde oynatmak için video dönüştüren kullanıcıların tercih edebileceği bir yazılım.

Quick Media Converter HD

Quick Media Converter HD kullanıcılara kolay kullanımlı bir program izlenimi vermek için sınırlı sayıda dönüştürme seçeneği ve parlak ikonları olan bir arayüze sahip olsa da işin aslı çok daha farklıdır çünkü kolay kullanımlılığı yansıtmak için yapılan tüm bunlar programın aslında daha da karışık bir hal almasına neden olmuş gibi görünüyor. Her ne kadar sürükle bırak yöntemini kullanarak dosyaları programın içerisine aktarabileceğimiz belirtilmiş olsa da yaptığım testler sırasında sürükle bırak yöntemini kullanarak program içerisine herhangi bir şekilde video ekleyemedim. Arayüz üzerinde yer alan renkli ve parlak butonlar ise gerçekten çok kafa karıştırıcı.

HD Moduna geçerek bazı ortak HD çözünürlükleri seçme şansına sahip olabiliyorsunuz, bu bakımdan kolay moda göre daha kullanışlı. Gerçi bu moda geçtiğiniz zamanda karşınıza farklı sorunlar çıkmaya devam ediyor. Video'dan GIF'e dönüştürme gibi bir özellike bizlere sunulmuş olsa da H264 codec'lerini kullanarak böyle bir işlem gerçekleştirme şansımız pek bulunmuyor. Arayüz üzerinde bir diğer büyük hayal kırıklığıda programın dahili video oynatıcısı üzerinde videoyu ileri veya geriye sarabileceğimiz bir ilerleme çubuğunun olmaması olarak karşımıza çıkıyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Quick Media Converter HD, dosyalarınızı dönüştürmek için FFmpeg kullanır ve bu yüzden dönüştürme performansının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Gerçi bu noktada küçük dosyaları dönüştürürken gösterdiği başarıyı, daha büyük boyutlu dosyalar için aynı şekilde gösteremiyor olması da büyük bir eksi. Sonuç olarak Quick Media Converter HD kullanmanızı pek tavsiye edeceğim bir yazılım değil.

Xmedia Recode

XMedia Recode şık tasarlanmış sade arayüzüyle gerçekten kullanmak istediğim program bu demenize neden olabilecek video dönüştürme yazılımlarından bir tanesi. Sürükle bırak yöntemi sayesinde düzenlemek veya farklı bir formata dönüştürmek istediğimiz videoları program içerisine kolaylıkla aktarabiliyoruz. Ardından bizleri bekleyen farklı düzenleme ve dönüştürme seçeneklerini farklı sekmeler altında kolayca yapma şansına sahibiz. Programın Türkçe dil desteğine sahip olması bu noktada kullanıcılarımız için birçok şeyi çok daha kolay hale getirecektir.

Yeniden boyutlandırma, kesme, renk doğrulama ve daha birçok düzenleme aracı ve dönüştürme ayarı XMedia Recode ile bizlere sunulan nimetler arasında yer alıyor. Gerçekten etkileyici özelliklere sahip bir program. Programın tek küçük sorunu eklediğiniz dosyaları direk olarak dönüştürmeye başlayamamanız. Dönüştürme işlemine başlayabilmek için öncelik çıkış formatı ve çıkış yolunu seçebileceğiniz bir görev eklemektir. Ardından dönüştürme işlemini tek bir tıklamayla gerçekleştirebilirsiniz. Kolay kullanımlı arayüzü, işlevselliği ve dönüştürme performansı gerçekten etkileyici olan XMedia Recode kullanmanızı tavsiye edebileceğim video dönüştürücüler arasında yer alıyor. Uygulamayı hemen aşağıdan ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Total Video Converter

Ücretli bir program olmasına rağmen en çok kullanılan video ve ses dönüştürme yazılımlarından birisi olan Total Video Converter, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay kullanımıyla dikkat çekmektedir. Neredeyse bilinen tüm video dosyaları arasında dönüştürme işlemlerini yapmanıza olanak sağlayan program, aynı zamanda birçok gelişmiş özelliğe sahiptir. Farklı video formatları, ses formatları ve taşınabilir cihazlar için destek sunan Total Video Converter, dönüştürülen dosyaları CD, DVD, Blu-Ray diskler üzerine yazdırmanıza da olanak sağlamaktadır.

Total Video Converter dönüştürme işlemlerini oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırır ve bu noktada listede yer alan programlar arasında en iyilerinden bir tanesidir. Sürükle bırak yöntemiyle dönüştürmek istediğiniz dosyaları programın içerisine aktardığınız zaman otomatik olarak açılan yeni ekran üzerinde dönüştürmek istediğiniz formatı seçerek dönüştürme işlemine kolayca başlayabilirsiniz. Gerçekten video dönüştürme konusunda çok başarılı olsa da ücretli olması nedeniyle listede yer alan alternatif bir dönüştürme programını seçmenizde yarar vardır.

Hamster Free Video Converter

Basit ve kolay kullanımlı arayüzü sayesinde birçok kullanıcının video dönüştürme işlemleri için ilk tercih ettiği programlar arasında yer alan Hamster Free Video Converter, kaliteli ve şık kullanıcı arayüzüylede dikkat çekiyor. Birçok video formatı arasında ekstra ayarlara veya özelleştirmelere gerek duymadan sadece dönüştürme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için oldukça ideal bir programdır. Sadece 3 adımda video dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan program, video dönüştürme programlarını kullanıcı dostu şeklinde sıralamaya kalksaydık muhtemelen en ön sıralarda yer alırdı.

Eğer iPhone, PSP ve benzeri bir taşınabilir cihaz için özel olarak video dönüştürmeniz gerekiyorsa ama cihazın hangi video formatını oynattığı hakkında bir fikriniz yoksa, Hamster Free Video Converter üzerinde yer alan hazır profiller sizlere bu konuda yardımcı olacaktır. Türkçe dil desteğinede sahip olan program, dönüştürme performansı konusunda da oldukça başarılı ve denemeniz gereken video dönüştürme yazılımlarından bir tanesi.

Bu yazımızda sizler için en iyi video dönüştürücüler listesi hazırladık. Peki siz en çok hangi uygulamayı kullanışlı buldunuz? Düşüncelerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.