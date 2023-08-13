Undawn FPS Artırma Nasıl Yapılır?

Undawn FPS artırma yöntemleri, açık dünya MMO hayatta kalma oyununda kasma ve donma gibi sorunlarla karşılaşan oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor çünkü bu problemler, oyun deneyimini doğrudan olumsuz yönde etkiliyor.

Bu rehberde Lightspeed Studios tarafından geliştirilen popüler oyunda FPS değerlerinin yükselmesine yardım edebilecek yöntemleri açıkladık. Yöntemlere geçmeden önce Undawn sistem gereksinimleri incelenmelidir çünkü PC'nin, oyunun gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Undawn FPS Artırma Yöntemleri

Ekran kartı sürücüsünü güncelleyin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Arka plandaki gereksiz programları kapatın.

Güç modunu değiştirin.

Bilgisayarın sıcaklığını kontrol edin.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Donanımı yükseltin.

Undawn oyununda FPS nasıl artırılır sorusunu yanıtladık. Rehberde yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Ekran Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Undawn FPS yükseltme yöntemlerinin ilk sırasında ekran kartı sürücüsünü güncelleme yer alıyor çünkü güncel olmayan sürücüler, oyunlarda performans sorunlarına yol açabilir. Güncelleme işlemi için driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu hizmetler, güncel olmayan sürücüleri tespit eder ve güncelleme işlemini kolayca gerçekleştirir.

Eğer driver güncelleme progrmaı kullanmak istemiyorsanız Intel, AMD veya NVIIDA'nın resmî web sitesini ziyaret edip ekran kartınız için yayımlanan sürücüyü bulmanız gerekiyor. Ardından sürücüyü indirip yükleyin.

Grafik Ayarlarını Düşürün

Bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenleri, mevcut grafik ayarlarıyla oyunu çalıştırmakta zorlanıyor olabilir. Bu sebepten ötürü Undawn'ı açın ve ardından ayarlar menüsünü görüntüleyin. Ayarlar menüsü üzerinden grafik ayarlarını düşürün.

Arka Plandaki Gereksiz Programları Kapatın

Arka planda çalışan gereksiz programları kapatmak için Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın. Görev Yöneticisi'nde gereksiz programların üzerine sağ tıklayın ve ardından "Görevi sonlandır" seçeneğini seçin.

Güç Modunu Değiştirin

Güç modunu değiştirmek için görev çubuğunun sağ kısmında bulunan pil simgesine tıklayın. Açılan penceredeki seçenekler arasından "En iyi performans" isimli güç modunu seçin. Güç modunun ismi, bazı bilgisayar modellerinde farklı olabilir.

Bilgisayarın Sıcaklığını Kontrol Edin

Bilgisayarın donanımı aşırı ısınmışsa performans sorunları yaşanabilir. Bu sebepten ötürü PC'nin sıcaklık değerlerini kontrol edin. Eğer çok ısınmışsa fanlarda toz birikmiş olabilir. Öncelikle bilgisayarı kapatın. Ardından PC'nin fişini ve kablolarını çıkarın.

Bilgisayar kasasının içerisindeki donanım bileşenlerini ve fanları temizleyin. Temizleme işlemini çok dikkatli şekilde yapmanız gerekiyor çünkü fanlara veya donanıma zarar verebilirsiniz. Bu da bilgisayarın açılmamasına yol açabilir.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Bazı zararlı yazılımlar, oyunlarda kasma ve donma gibi problemlerin yaşanmasına yol açabilir. Bilgisayara kötü amaçlı yazılım bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için antivirüs ile virüs taraması yapın. Antivirüs programları, kötü amaçlı yazılımları tespit eder ve temizler.

Donanımı Yükseltin

Undawn FPS yükseltme işlemi için uygulayabileceğiniz yöntemler arasında donanımı yükseltmek de yer alıyor. Daha güçlü donanım bileşenleri sayesinde oyunlarda daha yüksek FPS değerleri elde edebilirsiniz.

Bu rehberde Undawn'da FPS nasıl artırılır sorusunu cevapladık. Rehberimizde yer alan yöntemler, daha yüksek FPS değerlerinin elde edilmesine yardımcı olabilir.