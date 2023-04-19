UNDAWN, size farklı bir MMO deneyimi sunar. PvP ve PvE mücadelelerinde hayatta kalmak için UNDAWN’ı indirin ve maceraya atılın.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Keşfedilmeyi bekleyen heyecan dolu bir MMO oyunu mu arıyorsunuz? UNDAWN, Lightspeed Studios, Level Infinite ve Tencent Games'in bir araya gelerek geliştirdiği bir hayatta kalma oyunudur. PvP ve PvE mekanikleri ile dolu olan bu oyunda hayatta kalma mücadelesi vermek için kıyamet sonrası bir dünyaya adım atıyoruz.

UNDAWN PC İndir

RPG, açık dünya, aksiyon nişancı, hayatta kalma ve çok oyunculu oyunların mekanikleri ile harmanlanmış MMO oyununa ne dersiniz? UNDAWN, PUBG Mobile'ın geliştiricileri tarafından dizayn edilmiş bir yapım. Oyununda zombilerle PvE ve diğer oyuncularla da PvP olarak mücadele ediyoruz. Kendi karakterinizi ve üssünüzü kişiselleştirmenize olanak tanıyan, detaylı bir özelleştirme sistemi ile donatılmış olan UNDAWN, size benzersiz bir oyun deneyimi sunacak.

Kendi hayatta kalma hikayenizi yazabileceğiniz bir MMO oyunu mu arıyorsunuz? UNDAWN; RPG, açık dünya, aksiyon nişancı, hayatta kalma ve çok oyunculu oyun mekaniklerinin hepsini bir arada barındırıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada zombilerle PvE mücadelesi verirken diğer oyuncularla da PvP mücadelesi vermeniz gerekiyor.

UNDAWN Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 7 İşletim Sistemi

: Windows 7 İşletim Sistemi İşlemci : Intel® Core i3 4130 @ 3.40GHz İşlemci

: Intel® Core i3 4130 @ 3.40GHz İşlemci Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4600 Ekran Kartı

: Intel HD Graphics 4600 Ekran Kartı Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

: 20 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: Windows Uyumlu Ses Cihazı