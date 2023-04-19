UNDAWN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 20480.00 MB
- Üretici Lightspeed Studios
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UNDAWN, size farklı bir MMO deneyimi sunar. PvP ve PvE mücadelelerinde hayatta kalmak için UNDAWN’ı indirin ve maceraya atılın.
Keşfedilmeyi bekleyen heyecan dolu bir MMO oyunu mu arıyorsunuz? UNDAWN, Lightspeed Studios, Level Infinite ve Tencent Games'in bir araya gelerek geliştirdiği bir hayatta kalma oyunudur. PvP ve PvE mekanikleri ile dolu olan bu oyunda hayatta kalma mücadelesi vermek için kıyamet sonrası bir dünyaya adım atıyoruz.
UNDAWN PC İndir
RPG, açık dünya, aksiyon nişancı, hayatta kalma ve çok oyunculu oyunların mekanikleri ile harmanlanmış MMO oyununa ne dersiniz? UNDAWN, PUBG Mobile'ın geliştiricileri tarafından dizayn edilmiş bir yapım. Oyununda zombilerle PvE ve diğer oyuncularla da PvP olarak mücadele ediyoruz. Kendi karakterinizi ve üssünüzü kişiselleştirmenize olanak tanıyan, detaylı bir özelleştirme sistemi ile donatılmış olan UNDAWN, size benzersiz bir oyun deneyimi sunacak.
Kendi hayatta kalma hikayenizi yazabileceğiniz bir MMO oyunu mu arıyorsunuz? UNDAWN; RPG, açık dünya, aksiyon nişancı, hayatta kalma ve çok oyunculu oyun mekaniklerinin hepsini bir arada barındırıyor. Kıyamet sonrası bir dünyada zombilerle PvE mücadelesi verirken diğer oyuncularla da PvP mücadelesi vermeniz gerekiyor.
UNDAWN Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 İşletim Sistemi
- İşlemci: Intel® Core i3 4130 @ 3.40GHz İşlemci
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600 Ekran Kartı
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: Windows Uyumlu Ses Cihazı
Ücretsiz
Pek çok farklı türün birleşiminden oluşuyor olması
Çeşitli oynanış mekanikleri
Geniş bir dünyaya sahip olması
Uzun vadeli oynanış süresi
PUBG`ye çok fazla benziyor
Grafikler eski bir oyunmuş gibi hissettiriyor
Pay to win olmaya çok müsait bir oyun yapısı var