UNF Ne Demek? Instagram'da UNF Nasıl Yapılır?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram kullanıyorsanız muhtemelen UNF kelimesiyle karşılaşmışsınızdır. Peki, UNF ne demek? Bu rehberde Instagram dahil olmak üzere birçok sosyal medya hizmetinde kullanılan söz konusu kelimeye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

X (eski adıyla Twitter) ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında stalk dahil olmak üzere bazı İngilizce kelimeler ve kısaltmalar kullanılıyor. Sosyal ağlarda yaygın olarak kullanılan kısaltmalar arasında UNF da bulunuyor. Peki, UNF atmak ne anlama gelir?

UNF Ne Demek?

Instagram başta olmak üzere sosyal medya hizmetlerinde kullanılan kısaltmalar arasında yer alan UNF, unfollow kelimesinin kısaltmasıdır. İngilizce bir sözcük olan Unfollow, Türkçede takibi bırakmak anlamına gelir.

Sosyal medya kullanıcıları bir hesabı takipten çıkartmak istediğinde ya da çıkarttıklarında UNF kelimesini yorum yapar. Örneğin bir kullanıcı, görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da takip etmeyi bırakacağı hesabın herhangi bir paylaşımına UNF şeklinde yorum gönderir.

Eğer bir paylaşımınıza UNF şeklinde yorum yapılmışsa muhtemelen yorumu yapan kişi sizi takip etmeyi bırakmıştır. Takip etmeyi bırakan her kullanıcının UNF şeklinde yorum yapmadığını veya mesaj göndermediğini belirtmek gerekiyor.

Peki, Instagram'da UNF atmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Popüler sosyal medya hizmetinde bir hesabı çok hızlı ve kolay bir şekilde takipten çıkarabilirsiniz. Bu işlem için aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Instagram'da UNF Yapma Adımları

Instagram'ı açın.

Takipten çıkarmak istediğiniz profili görüntüleyin.

Profilin herhangi bir paylaşımını açın.

"UNF" şeklinde yorum yapın.

Profildeki "Takibi bırak" butonuna basın.

Hesabı takipten çıkardığınızda profilde "Takip et" butonu görünecektir.

Popüler sosyal medya platformunda UNF yapmak için öncelikle uygulamayı açın ve hemen ardından takipten çıkarmak istediğiniz profile girin. Profili görüntüledikten sonra herhangi bir paylaşıma "UNF" şeklinde yorum yapın. Bir sonraki adımda profildeki "Takibi bırak" butonuna basın.

UNF Kullanılan Uygulamalar Hangileri?

Takip sisteminin ve yorum yapma işlevinin yer aldığı sosyal medya platformlarında UNF kısaltması kullanılıyor. Bu işlem için yoruma söz konusu kısaltmanın yazılması ve hesabın takipten çıkarılması yeterlidir.

Bu rehberde sosyal medya hizmetlerinde kullanılan UNF nedir sorusunu yanıtladık. Peki, siz söz konusu kısaltma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.