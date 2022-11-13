uTorrent Reklamları Nasıl Kaldırılır?

uTorrent reklam kaldırma işlemi nasıl yapılır? Torrent programı denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan uTorrent'te yer alan reklamları kaldırabilmeniz mümkün. Bunun için yalnızca bazı adımları sırasıyla uygulamanız yeterlidir. Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

uTorrent, uzun yıllardır torrent üzerinden dosya indirmek isteyen kullanıcıların tercih ettikleri en iyi torrent programları arasında yer alıyor. Fakat programıın içerisindeki son dönemlerde giderek artan reklamlar oldukça rahatsız ediciler ve bu reklamların üstesinden gelmek için yapabilecekleriniz mevcut.

Sizler için hangi adımları tamamlamanız gerektiğini sırasıyla belirttik ve bu adımları doğru şekilde takip ederseniz programda yer alan reklamlarını kaldırabilir ve reklamsız bir şekilde programı kullanmaya devam edebilirsiniz.

uTorrent Reklam Kaldırma Adımları Neler?

uTorrent'i açın.

Seçenekler menüsüne girin.

Tercihler yazısına tıklayın.

Gelişmiş sekmesine girin.

Filtre bölümüne left_rail_offer yazın.

Değer kısmını "Yanlış" olarak değiştirin.

Filtre bölümüne sponsored_torrent_offer yazın.

Değer kısmını "Yanlış" olarak değiştirin.

Filtre bölümüne show_plus yazın.

Tekrar "Yanlış" seçeneğini seçin.

Filtre bölümüne enable_pulse yazın.

"Yanlış" seçeneğini seçin.

Filtre kısmına show_notorrents yazın.

"Yanlış" seçeneğine tıklayın.

Filtre kısmına offer_autoexec yazın.

"Yanlış" seçeneğine tıklayın.

"Tamam" butonuna basın.

Sağ alt köşedeki programın simgesine sağ tıklayın.

"Çıkış" seçeneğini seçin.

Programı yeniden açın.

Yukarıda popüler torrent programında yer alan reklamları nasıl kaldırabileceğinizi açıkladık. Bu adımları uygularken sorun yaşayan kişiler için görsellerle detaylı bir şekilde anlattık. Görsellerle göz atarak adımların sırası ile nasıl uygulanacağını öğrenebilirsiniz.

Eğer bilgisayarınızda uTorrent programı yüklü değilse yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bu adımı uyguladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden "İndir" butonuna basın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra programı bilgisayarınıza yükleyebilir ve reklam kaldırma aşamasına geçebilirsiniz.

Programı kurduktan sonra ana ekranını açtığınızda aşağıdaki gibi bir görüntü karşınıza çıkacaktır. Sol alt bölümdeki ve tepedeki reklam alanlarına dikkatinizi çekerim.

uTorrent'in ana ekranında yer alan “Seçenekler” butonuna tıkladıktan sonra “Tercihler” sekmesini göreceksiniz. Bu menüye giriş yaparak devam ediyoruz.

Tercihler bölümünün sol alt kısmında “Gelişmiş” bölmesi bulunuyor ve bu bölmeye tıklayarak devam ediyoruz. Bu aşamada karşımıza bir liste gelmeli.

Not: Buradan sonraki adımlar dikkatle takip edilmeli. Yanlış bir değişiklik yapmanız halinde uTorrent programınız kullanılmaz hale gelebilir.

İlk olarak sağ üstte yer alan “Filtre:” bölümüne “left_rail_offer” yazıyoruz ve alt bölmede çıkan değere tıklayarak onu hemen en alttaki seçeneklerden “Yanlış” olarak değiştiriyoruz. Eğer hali hazırda bu kısımda “Yanlış” seçiliyse herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok.

Şimdi ise filtre bölümüne “sponsored_torrent_offer” yazarak devam ediyoruz. Karşımıza çıkan yeni değeri de “Yanlış” olarak değiştirerek devam ediyoruz.

Not: Sıradaki adımlar mecburi değil ancak ufak tefek yerlerde çıkacak ek reklamları da engellemek için aşağıdaki adımları da uygulayarak devam edebilirsiniz.

Filtre bölümüne bu defa “show_plus” yazıyor ve aynı şekilde “yanlış” seçeneğini kullanarak devam ediyoruz.

Sıradaki adımımızda “enable_pulse” seçeneğini “Yanlış” seçeneği ile değiştiriyoruz.

Son iki adımımıza geldik ve şimdi de filtre kısmına “show_notorrents” diyerek onu da “yanlış” değeriyle değiştiriyoruz.

Son adımımızda kullanacağımız “offer_autoexec” seçeneği muhtemelen sizde de “yanlış” seçili olarak gelecektir ancak seçili değilse yine “yanlış” değerini seçerek işlemi sonlandırıyoruz.

Artık Tercihler bölümündeki “Tamam” butonuna basarak tercihlerimizin uygulanmasını sağlayabiliriz. Ancak şu anda reklamlar hemen kaldırılmamış olabilirler. Bunun için bilgisayarımızın sağ alt kısmındaki görev yöneticisi kısmına geliyoruz ve uTorrent ikonuna sağ tıklayarak “Çıkış” seçeneğini kullanıyoruz.

uTorrent'i yeniden açtığınızda aşağıdaki gibi tertemiz bir uTorrent ana ekranıyla karşılaşmanız gerekiyor. Eğer reklamlardan bir veya birkaçı yeniden görünecek olursa adımları tekrar gözden geçirerek her şeyi doğru yapmanız gerekip gerekmediğini kontrol etmenizi öneriyorum.

Bu yazıda uTorrent reklam kapatma işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Reklamsız bir şekilde uTorrent kullandığınızda sizi rahatsız edecek herhangi bir şeyle karşılaşma imkânınız olmadığı için keyifli bir deneyim elde edeceğinize inanıyorum. Ayrıca uTorrent hızlandırma ayarları neler sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.