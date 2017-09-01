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Windows İçin En İyi Ücretsiz Torrent Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Torrent Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Günümüzde pek çok torrent indirme programı bulunuyor. Bunların arasından en iyi torrent programı hangisi diye sorulduğunda seçim yapmak zor olabilir. Biz size söyleyelim, kullanacağınız torrent programları arasında seçim yaparken kolay kullanılabilir olması, basit arayüze sahip olması ve kolay kurulumu olması yeterli. Yine de seçim yapmak zor geliyorsa sizlere harika önerilerimiz var.

Sizler için hazırladığımız en iyi torrent programları listesinde piyasada bulunan en iyi seçenekler yer alıyor. Aralarından dilediğinizi seçerek kolaylıkla indirebilirsiniz. Eğer Windows işletim sistemine sahip cihazınızda torrent programlarını sıkça kullanan biriyseniz, listemizde muhteşem seçenekler bulacaksınız. İşte en iyi ücretsiz torrent programları:

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uTorrent uTorrent
uTorrent uTorrent, .torrent uzantılı torrent dosyalarını bilgisayarınıza indirmek için kullanabileceğiniz popüler bir torrent indirme programıdır. ÜCRETSİZ
BitTorrent BitTorrent
BitTorrent BitTorrent ile aradığınız program, oyun, müzik, film, dizi ve dokümanların torrent dosyalarını bulup kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
BitComet BitComet
BitComet Çok tercih edilen torrent programlarından biri olan BitComet ile internetten bulduğunuz torrent dosyalarını hızlı ve güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
FrostWire FrostWire
FrostWire FrostWire aradığınız müzik, resim ve video dosyalarını ve Word, PowerPoint, PDF dokümanını kolaylıkla bulup indirebileceğiniz bir paylaşım programı. ÜCRETSİZ
Tixati Tixati
Tixati Tixati, torrent dosyalarınızı güvenli ve hızlı bir şekilde indirmek için kullanabileceğiniz bir bittorent istemcisidir. ÜCRETSİZ
qBittorrent qBittorrent
qBittorrent Türkçe dil desteği, gelişmiş rss sistemi, web arayüzü ile uzaktan erişim imkanı ve popüler torrent sitelerinde arama yaparak tek tıkla istediğiniz dosyayı indirme işlemini gerçekleştiren µtorrent alternatifi olarak kullanabileceğiniz bas ÜCRETSİZ
Deluge Deluge
Deluge Deluge, çoklu platform, eklenti desteği ve basit arayüzü ile tek işlevi torrent indirmek olan alternatif bir bittorrent istemcisidir. ÜCRETSİZ
Vuze Vuze
Vuze Java platformunda dosya paylaşım olanağı ve torrent desteği sunan Vuze, şık arayüzünde kolaylıkla video indirip izlemenizi sağlar. ÜCRETSİZ
BitLord BitLord
BitLord Aranan dosyayı bulan ve indirmenizi sağlayan paylaşım programı... ÜCRETSİZ
Tribler Tribler
Tribler Tribler, ses, video, resim dosyaları ve daha fazlasını indirebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz bir dosya paylaşım programıdır. ÜCRETSİZ

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