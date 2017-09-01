Windows İçin En İyi Ücretsiz Torrent Programları

Günümüzde pek çok torrent indirme programı bulunuyor. Bunların arasından en iyi torrent programı hangisi diye sorulduğunda seçim yapmak zor olabilir. Biz size söyleyelim, kullanacağınız torrent programları arasında seçim yaparken kolay kullanılabilir olması, basit arayüze sahip olması ve kolay kurulumu olması yeterli. Yine de seçim yapmak zor geliyorsa sizlere harika önerilerimiz var.

Sizler için hazırladığımız en iyi torrent programları listesinde piyasada bulunan en iyi seçenekler yer alıyor. Aralarından dilediğinizi seçerek kolaylıkla indirebilirsiniz. Eğer Windows işletim sistemine sahip cihazınızda torrent programlarını sıkça kullanan biriyseniz, listemizde muhteşem seçenekler bulacaksınız. İşte en iyi ücretsiz torrent programları: