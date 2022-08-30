Valorant FPS Arttırma Nasıl Yapılır?

Valorant FPS arttırma yöntemleri neler sorusunun yanıtı, çevrim içi tabanlı FPS oyununu oynayan oyuncuların büyük bir kısmı tarafından merak ediliyor. FPS değerlerinin artmasına yardımcı olabilecek çeşitli yollar mevcut. Bu yöntemleri uygulayarak daha iyi bir oyun deneyimi elde edebilmeniz mümkün.

Riot Games tarafından Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen ve yayımlanan Valorant, 2020 yılında oyuncular ile buluştu ve çok kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir popülerlik elde etti. Şu anda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan oyunda performans problemi ile karşılaşılabiliyor.

Bazı bilgisayarlarda düşük FPS değerleri görülebiliyor. Bu durum, Valorant'ta donma ve kasma sorunlarının yaşanmasına yol açabiliyor. Bazı yöntemler, bu sorunun düzelmesine yardımcı olabilir. Peki, böyle bir durumda hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Valorant FPS Arttırma Yolları Neler?

Güç modunu değiştirin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Arka planda çalışan programları kapatın.

Anti virüs yazılımını devre dışı bırakın.

Ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyin.

Valorant'a öncelik verin.

Bilgisayarınızdaki donanım bileşenleri, oyunun sistem gereksinimlerini karşıladığı hâlde kasma ve donma gibi sorunlar meydana geldiyse yukarıda bulunan yöntemleri uygulayabilirsiniz. Valorant'ta donma ve kasma sorunlarını düzeltebilecek yöntemlerin nasıl uygulanacağına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Güç Modunu Değiştirin

Riot Games'in popüler FPS oyununu dizüstü bilgisayarda oynuyorsanız güç modu pil tasarrufunda olabilir. Bu her ne kadar şarjın uzun gitmesini sağlasa da video oyunlarında performans sorunu ile karşı karşıya kalınmasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü oyuna girmeden önce güç modunu değiştirmeniz gerekir.

Güç modunu değiştirmek için ilk olarak görev yöneticisinin sağ alt köşesinde yer alan pil simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencerede güç modu seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçenekler arasından "En iyi performans" seçeneğini seçin. Bazı laptoplar modellerinde bu seçeneğin ismi farklı olabilir.

Grafik Ayarlarını Düşürün

Oyunu açın.

Ayarlara girin.

Görüntü kategorisini görüntüleyin.

Grafik ayarlarını düşürün.

Oyunun grafik ayarları, FPS değerlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle popüler video oyununda yer alan grafik ayarlarını düşürmeyi deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan FPS oyununu açın ve ardından sağ üst köşede yer alan çark simgesinin üzerine tıklayın.

Çark simgesine tıklamanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsüne tıklayın. Böylelikle ayarlar sayfasını görüntüleyeceksiniz. Açılan sayfada bulunan Görüntü kategorisine girin. Bu kategoriden materyal kalitesi, doku kalitesi, ayrıntı kalitesi gibi ayarları düşürebilirsiniz. Ayrıca VSync seçeneğini de devre dışı bırakın.

Arka Planda Çalışan Programları Kapatın

Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

Arka planda çalışan gereksiz programları bulun.

Gereksiz programların üzerine sağ tıklayın.

"Görevi sonlandır" seçeneğine basın.

Arka planda çalışan uygulamalar sistem kaynağından tükettiği için oyunlarda performans sorunları yaşayabilirsiniz. Bu nedenden dolayı sistemi yoran programlar açıkken video oyunlarına girmemeye özen gösterin. Peki, gereksiz programlar nasıl tespit edilir ve devre dışı bırakılır?

Söz konusu işlem için öncelikle Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi aracını açın. Açılan pencerede bulunan "İşlemler" sekmesi üzerinden arka planda çalışan gereksiz programları bulun. Daha sonra programların üzerine sağ tıklayın ve hemen ardından "Görevi sonlandır" seçeneğin seçin.

Anti Virüs Yazılımını Devre Dışı Bırakın

Oyunlarda performans sorunlarının yaşanmasının nedeni kötü amaçlı yazılımlar olabilir çünkü sisteme bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarın daha düşük performansta çalışmasına yol açabilir. PC'nize virüs bulaşıp bulaşmadığını tespit edebilmek için ücretsiz antivirüs programları kullanabilirsiniz.

Anti virüs programı sayesinde sistemi kolayca taratabilirsiniz. Tarama işleminin ardından sistemde kötü amaçlı yazılım olup olmadığını görebilirsiniz. Virüs tespit edildiği takdirde program üzerinden virüs temizleme işlemini gerçekleştirin.

Ekran Kartınızın Sürücüsünü Güncelleyin

Video oyunlarında tam performans elde edebilmek için ekran kartının sürücüsünün güncel olması gerekir. Eğer sürücü güncel değilse oyunlarda kasma ve donma gibi sorunlar ile karşı karşıya kalma ihtimaliniz mevcut. Peki, güncelleme işlemini gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Ekran kartının sürücüsünü güncelleyebilmek için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerin ilkinde Nvidia ya da AMD'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeniz ve hemen ardından ekran kartınıza uygun driver'ı bulup indirmeniz gerekiyor. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme aşamasına geçebilirsiniz.

Temiz kurulum için önce mevcut sürücüyü silebilirsiniz. Eğer sürücü güncelleme işlemini manuel olarak yapmak istemiyorsanız ücretsiz driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilir.

Valorant'a Öncelik Verin

Valorant'ı açın.

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

"Ayrıntılar" sekmesini görüntüleyin.

Valorant'ı bulup sağ tıklayın.

"Öncelik Tanıma" seçeneğini seçin.

"Normalin üstünde" seçeneğine tıklayın.

FPS değerini arttırabilmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Popüler FPS oyununa öncelik vermek, performans artışının yaşanmasına yardımcı olabilir. Bu işlem için ilk olarak söz konusu oyuna girin ve ardından Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi penceresinde yer alan "Ayrıntılar" sekmesini görüntülemeniz gerekiyor. Bu sekme üzerinden Valorant'ı bulun ve hemen ardından oyunun üzerine sağ tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Normalin üstünde" seçeneğini seçin.

Bu yazıda Valorant FPS arttırma yöntemlerini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Valorant isim değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.