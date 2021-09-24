Valorant Ping Sorunu Çözümü Nedir?

Valorant ping sorunu ile bugün pek çok oyuncu mücadele etmektedir. Bu sorunu yaşamakta olan oyuncular büyük bir çoğunlukla Valorant'ta yüksek pingin nasıl düşürüleceği ile ilgili aramalar yapmaktadır. Ne yazık ki çoğu oyuncu, sorunu tam olarak çözüme kavuşturamamaktadır.

Sizin de bu video oyununda yüksek ping sorununuz varsa aşağıda yer alan adımları takip ederek sorunu nasıl çözebileceğinizi öğrenebilirsiniz ancak ondan önce sorunun olası nedenlerine göz atmak, sorunun temeline inmek açısından faydalı olabilir.

Valorant Ping Sorunu Neden Olur?

Ping, çevrim içi oyunlarında gecikme süresini ifade etmektedir. Oyun sunucusu ile internetiniz arasında gerçekleştirilen veri aktarımı sırasında gecikme süresi ne kadar yüksek olursa pinginiz de o kadar yüksek olur.

Peki, gecikme süresini arttıran faktörler neler olabilir? Oyunlarda gecikme süresinin yüksek olmasının ana nedenleri şunlardan oluşmaktadır:

1. Wi-Fi Kaynaklı Sorunlar Olması

İnternete bağlanmak için bir Wi-Fi ağını kullanıyorsanız sorunun ana kaynağı Wi-Fi bağlantınız olabilir. Bu noktada asıl sorununuz şunlardan biri olabilir:

Cihazın modeme yeterince yakın olmaması.

İnterneti çok sayıda insanın kullanması.

Modemde teknik sorunların bulunması.

Wireless kartının bozulması.

Cihazın aşırı ısınması.

2. Arka Planda Güncelleme Yapılması

Arka planda bir güncelleme yapıldığında Valorant ping sorunu yaşamanız olasıdır. Bu durumda haberiniz olmadan otomatik güncelleme yapan tüm yazılımlarda otomatik güncelleme seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekir.

3. Bilgisayarda Zararlı Yazılımın Bulunması

Zararlı yazılım çeşitleri oldukça fazladır ve tahmin edilebileceği üzere dolaylı yoldan gecikme sürenizi arttırabilecek kötü amaçlı yazılımlar da bulunmaktadır.

4. VPN Kullanmak

VPN kullanımı her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Bu nedenle gecikme süresinin yüksek olması, VPN kullanmanızdan kaynaklı olabilir.

5. Valorant Sunucularında Sorun Olması

Yüksek ping sorunun başka bir sebebi de oyun sunucusunun yüksek talep almasıdır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Valorant'ın sunucuları hizmet veremeyecek durumda olabilir ve bu durumda sorun sizden değil sunucudan kaynaklanmaktadır.

Valorant Ping Sorunu İçin Çözüm Yolları

Valorant'ta ping nasıl düşürülür, Valorant'ta yüksek ping neden kaynaklanır gibi soruların cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki çözüm yolları size yardımcı olabilir.

1. Wi-Fi Kaynaklı Sorunları Tek Tek Ele Alın

Dizüstü bilgisayarınızı modemin yanına götürün ve gecikme süresinde bir düzelme olup olmadığını kontrol edin.

İnterneti sizin dışınızda birilerinin daha kullanıp kullanmadığını, kullanıyorsa bu kişilerin sayısını ve herhangi bir indirme işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini öğrenin. İnternete bağlı olan kişi sayısı 4'ten fazlaysa ve bu kişiler aynı zamanda çeşitli indirme ve yükleme işlemleri gerçekleştiriyorsa gecikme süreniz artabilir.

İlk iki madde size yardımcı olmadıysa modemde bir sorun olup olmadığını kontrol etmenin zamanı gelmiştir. Teknik yardım almadan önce sorunun bilgisayarınızdan kaynaklanmadığını teyit etmek için farklı bir cihaz kullanarak Wi-Fi ağına bağlanın. Bu cihazda da video oyununda gecikme süreniz yüksek ise diğer maddeye geçebilirsiniz.

Valorant ping sorunu, Wireless kartının bozulmasından kaynaklanabilmektedir. Bu gerçekleştiğinde internetinizin çok yavaşladığını fark etmemek mümkün değildir fakat herhangi bir adım atmadan önce ethernet kablosu kullanarak Wireless kartında bir sorun olup olmadığını kesinleştirin. Ethernet kablosu takılıyken internetiniz hızlı ve gecikme süresi rahatsız edecek seviyede değilse Wireless kartını değiştirmeniz gerekebilir ama bunu yapmak istemiyorsanız Valorant'ı ethernet kablosu takılı bir şekilde oynamaya devam edebilirsiniz.

Bilgisayarınızın aşırı ısınması da gecikme süresini dolaylı yoldan arttırabilmektedir. Dizüstü bilgisayarınızın çok aşırı ısındığını düşünüyorsanız soğutmayı deneyin.

2. Otomatik Güncellemeleri Kapatın

Virüsten koruma yazılımları, web tarayıcıları, sonradan indirilen çeşitli yazılımlar sizi güvende tutmak için otomatik olarak güncelleme seçeneğini varsayılan olarak etkin yapabilmektedir. Bu, güvenliğiniz için faydalı olsa da arka planda gerçekleşen uzun süreli bir güncelleme Valorant ping sorunu yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle otomatik güncellemeleri ya da bu otomatik güncellemenin etkin olduğu yazılımları video oyunu oynarken kapalı tutabilirsiniz.

3. Zararlı Yazılımdan Koruma Hizmetlerini Kullanın

Kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarınızı zombi bilgisayara dönüştürebilir. Bilgisayar korsanları, bu yazılımlar sayesinde sizin isteminiz ve bilginiz olmadan başka sunuculara saldırabilir. Bu da en nihayetinde kendinizi Valorant ping sorunu çözüm yollarını ararken bulmanıza yol açabilir. Sorunun üstesinden gelmek için zararlı yazılımdan koruma hizmetlerini kullanarak bilgisayarınızı taradığınızdan emin olun.

4. VPN Kullanmayın

VPN kullanmak çoğu zaman internetin yavaşlamasına neden olabilmektedir. Bunu önlemenin tek yolu, VPN kullanmamaktan ya da mevcut VPN hizmetinden daha iyi bir hizmeti kullanmaya başlamaktan geçiyor.

5. Sorunun Sizden Kaynaklı Olup Olmadığını Kontrol Edin

Yüksek ping sorunu her zaman oyuncunun kendisinden kaynaklı olmayabiliyor. Oyun sunucularına düzenlenen saldırılar, oyuncuların gecikme süresini arttırabiliyor ve oyunlarda ara ara düşmesine neden olabiliyor. Sorun Valorant'ın sunucularından kaynaklanmaktaysa ne yazık ki oyuncunun elinde Valorant ping sorunu çözümü için çok fazla seçenek bulunmamaktadır.