Valorant Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Riot Games tarafından sunulan çevrim içi FPS oyununa girmeye çalışırken problem yaşayan oyuncular, Valorant açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, can sıkıcı problemin düzeltilmesi için hangi yöntemler uygulanmalıdır?

Bu rehberde Valorant açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer bilgisayarınızda söz konusu problem meydana geldiyse rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Valorant Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

PC'yi kapatıp açın.

Valorant'ı yönetici olarak çalıştırın.

Valorant'ı uyumluluk modunda çalıştırın.

Güvenlik Duvarı'nı kapatın.

Antivirüs ile virüs taraması yapın.

Antivirüsü devre dışı bırakın.

Windows'u güncelleyin.

Sürücüleri güncelleyin.

Valorant'ı silip tekrar yükleyin.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant'ın çalışmaması hâlinde uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

PC'yi Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi çok kolay bir yöntem olsa da bazı yöntemlerin düzelmesini sağlayabilir. Bu nedenle oyun çalışmıyorsa ilk olarak bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. PC'yi yeniden başlattıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Valorant'ı Yönetici Olarak Çalıştırın

Valorant'ı yönetici olarak çalıştırmak için ilk olarak FPS oyununun simgesine sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Eğer bu yöntem işe yaradıysa oyunun simgesine sağ tıklayın ve "Özellikler" menüsüne girin.

Özellikler menüsünde "Uyumluluk" sekmesine girin. "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini aktif hâle getirin ve hemen ardından işlemi onaylayın. Böylece Valorant, her zaman yönetici olarak çalışacaktır.

Valorant'ı Uyumluluk Modunda Çalıştırın

Valorant'ın simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsüne girin.

"Uyumluluk" bölümünü açın.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğine tıklayın.

Windows sürümlerinden birini seçin.

İşlemi onaylayın.

Güvenlik Duvarı'nı Kapatın

Görev çubuğundkai arama kısmına Denetim Masası yazın.

Denetim Masası'nı açın.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümüne girin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğine tıklayın.

Antivirüs ile Virüs Taraması Yapın

Zararlı yazılımların bir kısmı, bilgisayarda yüklü olan programların ya da oyunların düzgün çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs ile virüs taraması yapmayı deneyin. Antivirüs programları, sistemi tarar ve tespit ettiği kötü amaçlı yazılımları siler.

Antivirüsü Devre Dışı Bırakın

Antivirüs programı, Valorant oyununun çalışmasıını engelliyor olabilir. Bu sebepten ötürü antivirüsü geçici olarak kapatın. Kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Başlat menüsüne sağ tıklayıp Aygıt Yöneticisi'ni seçin. Aygıt Yöneticisi üzerinden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğine basın. Ekrandaki talimatları sırasıyla uygulayın.

Sürücüleri güncellemek için bir yöntem daha bulunuyor. Driver güncelleme programları kullanarak güncel olmayan sürücüleri çok pratik bir şekilde güncelleyebilmeniz mümkün.

Valorant'ı Silip Tekrar Yükleyin

Rehberdeki yöntemleri uyguladığınız hâlde problem devam ediyorsa Valorant'ı silip tekrar yüklemeyi deneyin. Denetim Masası'nda yer alan "Program kaldır" seçeneğini seçin ve listeden Valorant'a sağ tıklayın. "Kaldır" butonuna basarak oyunu silebilirsiniz.

Bu rehberde Valorant açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Eğer sorun düzelmediyse ve Valorant yerine oynanacak oyun arıyorsanız Valorant benzeri oyunlar listesine göz atabilirsiniz.