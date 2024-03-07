Valorant Van 9003 Hatası Nasıl Çözülür

Dünyaca ünlü FPS oyunlarından biri olan Valorant’ta oyuncular çeşitli sebeplerden dolayı bazı hata mesajları ile karşılaşabiliyor. Son zamanlarda oyuncuların çözümünü en çok araştırdığı hata kodu ise VAN 9003. Peki bu kod ne anlama geliyor? Valorant VAN 9003 hatasının çözümü nedir? İşte, detaylar!

Valorant VAN 9003 Hatası Nedir?

Kullanıcıların bir kısmı direkt olarak hata kodunu görüntülüyor. Bazılarında ise şöyle bir açıklama yazıyor: ‘Vanguard’ın yapısı, oynamak için güvenli önyüklemenin etkinleştirilmesini gerektirir’.

Eğer siz de bu mesajlarla karşılaşıyorsanız, muhtemelen Windows 11 kullanıyorsunuz demektir. Çünkü VAN 9003 hatası bu işletim sistemini kullananlarda görülüyor. Sebebine baktığımızda ise TPM 2.0 yani ‘Güvenilir Platform Modülleri’ olarak adlandırılan bir teknolojinin kullanılıyor olması.

TPM 2.0, aslında Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarların güvenli bir şekilde açılabilmesini sağlayan şifreleme işlemlerini gerçekleştiren bir yapı. Sertifikaların ve şifrelerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor.

Valorant’ta ise hile önlemek amacıyla Vanguard yazılımı kullanılıyor. Bu yazılım da TPM 2.0 teknolojisi ile birlikte çalışıyor. Bilgisayarınızda bu teknolojik alt yapı kurulu değilse VAN 9003 hata kodu karşınıza çıkıyor.

Bu sorunun elbette çözümü var ancak ilk etapta cihazınızın TPM 2.0 teknolojisini destekleyip desteklemediğini öğrenmelisiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Windows’ta arama bölümüne geçin.

‘tpm.msc’ yazdığınızda ilk sıralanan uygulamaya tıklayın.

Buradan bilgisayarınızın TPM 2.0'ı destekleyip desteklemediğini öğrenebilirsiniz.

Valorant VAN 9003 Hatası Çözümü

VAN 9003 Hatasını BIOS üzerinden çözme imkânınız var. İlk önce ‘Secure Boot’ yani ‘Güvenli Önyükleme’ özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Ardından TPM 2.0’ı etkinleştirmeniz yeterli oluyor. Gelin, nasıl yapıldığına birlikte bakalım.

VAN 9003 hatası ile karşılaştıysanız ilk olarak bilgisayarınızı kapatıp açın.

Açılırken F2 tuşuna basılı tutun ve BIOS’a giriş yapın.

BIOS ekranında bulunan ‘Güvenlik’ yani ‘Security’ bölümüne tıklayın.

OS Type’a dokunup ilgili ayarı UEFI şeklinde değiştirin.

Secure Boot seçeneğini aktifleştirdikten sonra tekrar ‘Güvenlik’ bölümüne gidin.

TPM Status, yani ‘TPM Durumu’ seçeneğine tıklayın ve Avaliable’ı seçin.

Bu ayarları kaydedip BIOS’tan çıkış yapabilirsiniz.

Tekrar oyuna girdiğinizde Valorant VAN 9003 hatasını çözmüş olmanız gerekiyor.

Siz bu hata ile hiç karşılaştınız mı? Yukarıdaki çözüm işinize yaradı mı? Başka bir çözüm yolu biliyorsanız bizimle paylaşın!a