Veloretti Elektrikli Bisiklet Koleksiyonu: Son Teknoloji Özellikler

Dünyanın önemli bisiklet üreticilerinden olan Veloretti, yeni elektrikli koleksiyonuyla kullanıcılarının karşısına çıktı. Veloretti'nin piyasaya sunduğu bu bisiklet koleksiyonu son teknolojiyle tasarlanmıştır. Kullanıcılarına rahat bir sürüş deneyimi yaşatması koleksiyonun en önemli özelliğidir.

Her yerde çıkarabilen uzun menzilli pili sayesinde yolda kalma sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. 540 Wh ve 120 km'lik etkileyici menzili sayesinde pilin şarjı uzun süre dayanıyor. Pilin şarjı bittiğindeyse kolayca akıllı pil paketinden çıkarıp şarjı doldurabilirsiniz. Şarjı herhangi bir elektrik priziyle doldurabilirsiniz.

Veloretti Elektrikli Bisiklet Koleksiyonunun Özellikleri

Veloretti, Amsterdam merkezli bir bisiklet üreticisidir. Amsterdam merkezli ünlü marka bu yaza “Electric Two Range” isimli koleksiyonla giriş yaptı. Bu koleksiyon; “Ace” ve “Ivy” adlı iki elektrikli bisiklet modelinden oluşuyor. Ace ve Ivy modelleri;

Şık,

Güvenli,

Modern özelliklerde tasarlanmış.

Veloretti elektrikli bisiklet koleksiyonu, güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Koleksiyonun dikkat çeken özelliklerinden biri de Güvenlik Takibi'dir. "Güvenlik Takibi" özelliği sayesinde sürücüler, yakınlarına yolculuk durumu hakkında bilgi verebiliyor. Sürücüler, gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde yolun durumu hakkında yakınlarına bilgi verebiliyor.

Yalnız "Güvenlik Takibi özelliğinin devreye sokulması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Özelliği devreye sokmak için ilk olarak bisikletin üzerinde yer alan entegre düğmeye dört saniye basılmalıdır. Bisikletin ışıkları yanıp sönmeye başladıktan sonra seçilen kişiye canlı konumla bilgi verilir. Akabinde canlı konumun bildirildiği izleme bağlantısı gönderilir.

Red Dot Ödüllü Şehir Bisikleti: Veloretti Elektrikli Bisiklet Koleksiyonu

Veloretti Ivy ve Ace Two, bu sene Red Dot’ta ödül aldı. Veloretti elektrikli bisiklet koleksiyonunun ödül almasını sağlayan özellikler;

120 km’ye kadar çıkabilen menzilli 540 Wh pil,

Bakıma ihtiyaç duymayan Gates karbon kayışlı tahrik sistemi,

Doğal itmeli güçlü ve sessiz Bafang orta motor,

Enviolo dişli sisteminden oluşuyor.

Sürücülerine yumuşak sürüş deneyimi sunan Veloretti'nin yeni elektrikli bisikletlerinde vites değiştirmek çok kolaydır. Kullanıcısına kolay sürüş deneyimi sunan Veloretti bisikletlerinde telefonla görüşme yapmadan da etkinlik takibi yapabilirsiniz.

Bisikletlerin gidonunun ortasında konumlanan yerleşik ekrandan hız, ışık ve tempo gibi temel ayarları yapabilirsiniz. Hava durumu, GPS navigasyonu, katedilen mesafe vb. sürüş verileri de kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Sürücüler, başparmaklarıyla gidon üzerindeki butona dokunarak yerleşik ekranı kontrol altına alabilir. Bu sayede gidonu bırakmadan tam anlamıyla gerekli kontrolleri yapma olanağına sahip olacaksınız.

Modern ve son teknolojiyle tasarlanan Veloretti elektrikli bisiklet koleksiyonları, şehir içinde bisiklet sürme işlemini çocuk oyuncağına dönüştürüyor.